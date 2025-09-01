Ngô Thanh Vân trải lòng sau khi làm mẹ bỉm: "14 ngày qua là 14 ngày lên bờ xuống ruộng với bé Gạo"

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã đăng tải một đoạn clip ghi lại hành trình đưa con gái - bé Gạo đến bệnh viện khám sức khỏe 2 tuần sau khi bé chào đời. Làm mẹ bỉm ở tuổi 46 là một trải nghiệm đáng nhớ của "đả nữ màn ảnh Việt". Ngô Thanh Vân tiết lộ tâm sự "dở khóc dở cười": "Thực ra thì 14 ngày qua là 14 ngày lên bờ xuống ruộng với bé Gạo luôn".

Sao phim "Tấm Cám - Chuyện chưa kể" cho hay 1 tuần sau khi bé Gạo chào đời, vợ chồng cô đã đưa con quay lại bệnh viện để thăm khám sức khỏe, đo cân nặng của con. Ngô Thanh Vân cho biết con gái cô chào đời hơi nhẹ ký so với bạn bè cùng trang lứa.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần trải lòng về những ngày đầu trở thành bố mẹ bỉm sữa.

Cô bé chỉ nặng 2,7kg do mẹ tăng khoảng 10kg. Người đẹp cho biết do sinh mổ nên hành trình "gọi sữa" cho con rất cực nhọc và vất vả. "Mẹ Vân phải nhờ chuyên viên đến massage, gọi từng giọt sữa trong những ngày đầu tiên. Rồi mẹ Vân cũng phải chịu cảnh tắc tia sữa. Nhưng rồi cuối cùng thì em Gạo cũng đủ sữa từ mẹ Vân" , nữ đạo diễn trải lòng.

Bà xã nam doanh nhân Huy Trần chia sẻ trải nghiệm nuôi con khiến bao mẹ bỉm đồng cảm. Cô cho biết trong những ngày đầu, cả hai vợ chồng đều phải thức khuya, mỗi đêm chỉ ngủ được 1-2 tiếng vì phải thức trông con.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần đều phải thức khuya, chỉ ngủ được 1-2 tiếng mỗi đêm, thay phiên nhau trông con.

Trong khi đó, bố bỉm Huy Trần thể hiện cả năng massage, võ ợ hơi thuần thục cho con gái. Anh đã lên một quy trình ăn ngủ, tắm, bú sữa của con gái trong ngày. Ngô Thanh Vân cho biết trước khi sinh, cô đã đọc nhiều sách về nuôi dạy con. Tuy vậy, những kiến thức đó không dễ dàng gì để áp dụng vào trong quá trình nuôi bé Gạo. " Bây giờ thì vợ chồng mình phải học lại từ đầu và phải theo lịch trình ăn ngủ, sở thích của con ", mẹ bỉm một con kể.

Ngô Thanh Vân thức khuya, mất ngủ vì chăm sóc con gái.

Huy Trần khiến nhiều người bật cười khi mô tả tiếng khóc của con gái: " Một đứa mà nó khóc 1 tiếng đồng hồ. Nó khóc như khoan vào lỗ tai, khoan đi khoan lại 1-2 tiếng đồng hồ ". Nam doanh nhân cũng cho biết thêm do stress vì con quấy khóc nhiều nên anh cũng ăn nhiều và tăng cân.

Quy trình chăm sóc con của vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần.

Tâm sự của Ngô Thanh Vân và Huy Trần sau khi làm bố mẹ bỉm khiến nhiều người bật cười. Một số dân mạng cho rằng họ sẽ phải mất một thời gian để quen với cuộc sống khi làm cha mẹ.

Sau 3 năm về chung nhà, Ngô Thanh Vân và Huy Trần hân hoan chào đón nhóc tỳ đầu lòng, bé được đặt tên thân mật là Gạo. Huy Trần bộc bạch về cột mốc đáng nhớ này: "Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình: yêu thương và che chở cho hai mẹ con đến khi thế giới ngừng quay. "

Sau 3 năm về chung nhà, Ngô Thanh Vân và Huy Trần hân hoan chào đón nhóc tỳ đầu lòng.

Anh cũng chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống sau khi có con: " Hai tuần đầu làm bố mẹ bỉm sữa, chúng tôi bắt đầu ngủ đủ giấc hơn, thay tã nhanh hơn, học hỏi từng ngày và hiểu con mình rõ hơn. Tiếng khóc của bé Gạo giờ nghe êm dịu, không còn như máy khoan thẳng vào tai như lúc đầu… nói chung, trộm vía, mọi thứ đang dần ổn định ."