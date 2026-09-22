Sau những chuyến đi trong nước cùng bố mẹ, bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân và Huy Trần tiếp tục có một hành trình đặc biệt khi lần đầu được ba mẹ đưa sang Na Uy. Những hình ảnh đầu tiên của chuyến đi vừa được Huy Trần chia sẻ đã lập tức khiến phần bình luận rộn ràng, nhưng thay vì chú ý đến cảnh đẹp hay lịch trình của gia đình, các "dì" trên mạng xã hội gần như chỉ tập trung vào một nhân vật duy nhất: Bé Gạo.

Trong loạt ảnh được ông xã Ngô Thanh Vân đăng tải, cô bé xuất hiện giữa khung cảnh thiên nhiên Na Uy với những khu rừng chuyển sang sắc vàng đỏ, những cung đường vắng, những vạt nước suối trong vắt và không gian rộng mở. Vẻ ngoài bụ bẫm cùng đôi mắt to tròn, biểu cảm tự nhiên của Gạo khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Huy Trần viết về chuyến đi đầu tiên của con gái: "Chuyến du lịch đầu tiên của bé Gạo. Thời điểm tuyệt vời nhất để vi vu khắp Na Uy. Rừng cây nhuộm sắc vàng, những cung đường vắng và vô vàn khoảnh khắc ngập tràn yêu thương, hạnh phúc".

Nam doanh nhân cũng tiết lộ anh đang quay lại toàn bộ hành trình để thực hiện các vlog chia sẻ thông tin và kinh nghiệm du lịch cho mọi người. Tuy nhiên, vì gia đình đang ở giữa rừng nên ông bố trẻ hài hước xin mọi người kiên nhẫn: "Xin các mum các dad kiên nhẫn vì trong rừng không có wifi".

Nguồn: Huy Trần

Bé Gạo lần đầu vi vu Na Uy, cảnh đẹp đến mấy cũng phải nhường spotlight cho cô nhóc

Na Uy vốn nổi tiếng với những cung đường thiên nhiên rộng lớn, rừng cây, núi non và những thị trấn yên bình. Nhưng trong loạt ảnh mới của gia đình Ngô Thanh Vân, nhân vật được chú ý nhất lại chẳng phải phong cảnh.

Nguồn: Huy Trần

Đó vẫn là Gạo.

Cô bé xuất hiện với vẻ ngoài đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt tròn xoe. Ở độ tuổi còn nhỏ, Gạo chưa cần làm gì quá đặc biệt, chỉ cần một biểu cảm tự nhiên trước ống kính cũng đủ khiến phần bình luận nhanh chóng đầy những lời khen.

Nguồn: Huy Trần

Một khán giả viết ngắn gọn: "Nhất bé Gạo luôn". Người khác lại xuýt xoa: "Yêu gì đâu nhà bé Gạo quá!". Có người còn gọi thẳng tên cô bé với giọng điệu đầy trìu mến: "Yêu Gạo nhiều".

Những bình luận ngắn nhưng xuất hiện liên tiếp cho thấy Gạo đã trở thành một gương mặt rất được khán giả yêu thích trên trang cá nhân của bố mẹ. Mỗi lần Ngô Thanh Vân và Huy Trần chia sẻ hình ảnh con gái, cô bé đều nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn.

Trước đó, trong những chuyến đi của gia đình, Gạo cũng thường được chú ý bởi vẻ ngoài bụ bẫm và đôi má đáng yêu. Khi mới khoảng 6 tháng tuổi, cô bé từng được bố mẹ đưa tới Đà Lạt, tận hưởng không khí mát lạnh, đi dạo giữa rừng thông và khám phá nhiều địa điểm cùng gia đình.

Nguồn: Huy Trần

"Đôi mắt biết nói" khiến các dì mê mẩn

Trong số hàng loạt bình luận dưới loạt ảnh mới, một nhận xét đặc biệt gây chú ý: "Đôi mắt biết nói của bé Gạo. Cưng quá".

Quả thực, đôi mắt là một trong những điểm khiến Gạo thường xuyên nhận được lời khen mỗi khi xuất hiện. Trước đó, nhiều khán giả cũng từng nhận xét cô bé có đôi mắt đen láy, to tròn và gương mặt bầu bĩnh.

Có lẽ vì thế mà dù bối cảnh lần này là một chuyến đi nước ngoài, giữa rừng cây và những cung đường mùa thu của Na Uy, sự chú ý của người xem vẫn nhanh chóng dồn về biểu cảm của cô bé.

Nguồn: Huy Trần

Một bình luận khác viết: "Hóng vlog bé Gạo quá ạ". Có người lại hài hước rủ nhau: "Enjoy trước đi ba Huy, vlog mấy dì đợi được".

Cách gọi "mấy dì" cũng trở thành một kiểu xưng hô quen thuộc của cộng đồng khán giả dành cho Gạo. Nhiều người theo dõi hành trình lớn lên của cô bé từ những ngày đầu, vì vậy mỗi lần bố mẹ đăng ảnh mới, phần bình luận thường giống như một cuộc "điểm danh" của các fan nhí.

Nguồn: Huy Trần

"Tuổi thơ của con là Hạnh Phúc của Ba Mẹ"

Không chỉ có những bình luận xuýt xoa vì vẻ ngoài đáng yêu của Gạo, nhiều người còn dành lời chúc cho gia đình. Một khán giả viết: "Tuổi thơ của con là Hạnh Phúc của Ba Mẹ... Chúc cho gia đình bé Gạo lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc". Một người khác chia sẻ: "Hạnh phúc tràn ngập khi có bé Gạo đi cùng".

Những lời chúc này cũng phần nào phản ánh hình ảnh gia đình mà Ngô Thanh Vân và Huy Trần thường chia sẻ trên mạng xã hội trong thời gian qua. Từ khi có con gái, cả hai thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc rất đời thường, từ việc chăm con, cho Gạo tập ăn đến những chuyến du lịch của cả gia đình.

Nguồn: Huy Trần

Huy Trần đặc biệt thường xuyên xuất hiện trong vai trò một ông bố chăm con. Anh từng chia sẻ quá trình chuẩn bị đồ ăn dặm cho Gạo, đồng thời ghi lại những cột mốc trong hành trình lớn lên của con gái. Gạo cũng đã được bố mẹ đưa đi khá nhiều nơi khi còn nhỏ. Từ Hà Nội, Đà Lạt cho tới những chuyến nghỉ dưỡng khác, cô bé dường như khá quen với việc đồng hành cùng ba mẹ trong những hành trình khám phá. Vì vậy, chuyến đi Na Uy lần này không chỉ là một kỳ nghỉ mà còn tiếp tục nối dài album tuổi thơ mà bố mẹ đang lưu giữ cho con gái.

Nếu loạt ảnh hiện tại đã đủ khiến người hâm mộ thích thú thì lời hứa của Huy Trần về một series vlog có lẽ còn khiến nhiều người mong chờ hơn. Nam doanh nhân cho biết anh đang quay lại toàn bộ hành trình để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về chuyến đi Na Uy. Như vậy, bên cạnh những bức ảnh gia đình, khán giả có thể sẽ được theo dõi thêm hành trình thực tế của vợ chồng Ngô Thanh Vân khi đưa một em bé nhỏ đi du lịch ở nước ngoài.

Đặc biệt, câu nói "trong rừng không có wifi" của Huy Trần khiến phần thông báo vlog trở nên rất đúng chất gia đình. Anh không chỉ quay cảnh đẹp mà còn đang tranh thủ ghi lại trải nghiệm của cả nhà trong chuyến đi. Và dường như các "dì" không hề sốt ruột.

Điều khiến hành trình của Gạo được nhiều người chú ý là cô bé đã có khá nhiều trải nghiệm du lịch ngay từ khi còn nhỏ. Trước đó, Ngô Thanh Vân và Huy Trần từng đưa con gái tới Mũi Né, Đà Lạt và nhiều địa điểm khác. Trong chuyến đi Đà Lạt khi Gạo khoảng 6 tháng tuổi, gia đình còn đưa cô bé đi dạo rừng thông, tới vườn thú và hồ Tuyền Lâm.

Hình ảnh bố mẹ đưa con đi chơi, để cô bé làm quen với những không gian và môi trường khác nhau cũng trở thành một phần quen thuộc trong các bài đăng của gia đình. Đến khi tròn 1 tuổi, Gạo tiếp tục gây chú ý với những khoảnh khắc đời thường. Trong tiệc thôi nôi, Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức một không gian mang màu sắc cổ tích, còn cô bé diện váy công chúa và được bố đẩy xe lên sân khấu. Với chuyến đi Na Uy lần này, Gạo lại có thêm một dấu mốc đáng nhớ trong album tuổi thơ: Lần đầu tiên cùng ba mẹ khám phá một đất nước ở châu Âu.

Dưới bài đăng của Huy Trần, những bình luận về Gạo gần như nối tiếp nhau. Người khen cô bé đáng yêu, người mong chờ vlog, người gửi lời chúc gia đình luôn hạnh phúc. Có người thậm chí còn nói cuộc sống của gia đình Huy Trần là điều "bao nhiêu người mơ ước". Nhưng điều khiến loạt ảnh lần này dễ tạo thiện cảm có lẽ không nằm ở một chuyến đi xa hay những khung cảnh đẹp của Na Uy. Đó là cảm giác một gia đình đang cùng nhau tận hưởng một khoảng thời gian bình yên.

Ba Huy quay vlog, mẹ Vân đồng hành cùng con, còn bé Gạo cứ vô tư khám phá thế giới theo cách của riêng mình. Những khu rừng chuyển vàng, những cung đường vắng và những ngày được đi thật xa cùng bố mẹ rồi sẽ trở thành những mảnh ghép trong album tuổi thơ của cô bé.

Còn với các "dì" trên mạng xã hội, dường như cảnh đẹp Na Uy cũng chỉ là phần nền. Nhân vật chính vẫn là bé Gạo với đôi mắt tròn xoe và những biểu cảm khiến người xem chỉ muốn ngắm mãi không thôi.

Và có lẽ vì thế mà ngay cả khi ba Huy đang ở giữa rừng, không có wifi để đăng vlog, các "dì" vẫn sẵn sàng chờ. Bởi với một cô bé được yêu mến như Gạo, thêm một đoạn vlog về chuyến đi đầu tiên ở Na Uy chắc chắn vẫn là điều khiến nhiều người mong ngóng.