Ngọc nữ Running Man chi gần 900 triệu đồng để tậu hơn chục chiếc iPhone 18 Pro Max tặng nhân viên

Những ngày qua, cả thế giới đang "sốt xình xịch" với cơn sốt iPhone 18. Sau đợt mở bán đầu tiên, nữ diễn viên Bạch Lộc đã chứng tỏ độ "chịu chi" của mình khi mua hàng chục chiếc iPhone 18 Pro Max màu băng thanh 1TB để tặng cho tất cả nhân sự dưới trướng của mình bao gồm trợ lý, diễn viên đóng thế, tài xế, vệ sĩ và nhân viên phụ trách quay chụp hình ảnh chính thức.

Tại thị trường Trung Quốc, iPhone 18 Pro Max màu băng thanh 1TB được bán với giá 16.499 NDT/chiếc (hơn 64 triệu đồng). Theo những hình ảnh hậu trường chia sẻ, Bạch Lộc đã mua khoảng 14 chiếc điện thoại mới tặng cho nhân viên. Tổng số tiền cô chi cho lô quà công nghệ cao cấp này lên tới hơn 227.000 NDT (gần 900 triệu đồng).

Bạch Lộc mua hơn chục chiếc iPhone 18 Pro Max tặng nhân viên. Ảnh: Sina.

Tổng số tiền cô chi cho lô quà này lên tới hơn 227.000 NDT (gần 900 triệu đồng). Ảnh: Sina.

Sau khi nhận được điện thoại, Hồ Y Lâm - nữ diễn viên đóng thế cho các phân cảnh diễn xuất của Bạch Lộc suốt nhiều năm qua - không giấu nổi niềm vui: "Hạnh phúc đã ở đây rồi, tôi sẽ mãi là fan trung thành của chị Lộc". Một nhân viên khác làm việc cùng Bạch Lộc suốt 6 năm qua cũng đăng bài viết dài để bày tỏ sự cảm kích: "Đã quen chị Lộc 6 năm rồi, không ai không thích làm việc cùng chị ấy". Người này tiết lộ Bạch Lộc vốn nổi tiếng hào phóng với ê-kíp. Trong thời gian làm việc, nữ diễn viên thường xuyên mời nhân viên ăn uống, đến Tết chưa bao giờ quên lì xì phong bao hậu hĩnh. Đáng chú ý, ngay cả những vệ sĩ của Bạch Lộc vốn thường ngày có vẻ nghiêm túc, ít biểu lộ cảm xúc cũng được bắt gặp ra về với nụ cười rạng rỡ sau khi nhận quà.

Trên mạng xã hội, netizen trầm trồ, xin vía có sếp xịn như Bạch Lộc. Không ít người hài hước bình luận: "Phải tu mấy kiếp mới có được bà chủ như Bạch Lộc?". Thậm chí, trong giới giải trí còn xuất hiện những cuộc bàn tán, hỏi thông tin nữ diễn viên sắp gia nhập đoàn phim nào để tranh thủ apply CV xin việc. Thực tế, sự hào phóng của Bạch Lộc không chỉ thể hiện qua lần tặng điện thoại này. Vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nữ diễn viên đã bỏ ra gần 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) để mua ô tô tặng trợ lý đồng hành với cô suốt 10 năm qua.

Các nhân viên của Bạch Lộc ai cũng tươi rói sau khi nhận quà. Ảnh: Weibo.

Bạch Lộc tên thật là Bạch Mộng Nghiên, sinh năm 1994. Cô là một trong những "tiểu hoa đán" rực rỡ và có sức ảnh hưởng bậc nhất của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Bạch Lộc từng nhiều lần vào top mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc và của cả châu Á nhờ gương mặt thanh thoát, làn da trắng sứ và nụ cười rạng rỡ.

Khởi đầu từ một người mẫu ảnh và hot girl nổi tiếng trên MXH, cô đã lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất tài ba Vu Chính vào năm 2016. Bạch Lộc nổi lên sau bộ phim Chiêu Diêu, Trường Quân Đội Liệt Hỏa, Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Mạc Ly, An Ninh Như Mộng, Châu Sinh Như Cố...

Không chỉ dừng lại ở mảng phim ảnh, cô còn là gương mặt vàng của các chương trình truyền hình thực tế. Cô hiện là thành viên của show Keep Running (Running Man bản Trung). Tháng 5 năm nay, Bạch Lộc hứng chỉ trích dữ dội vì cười không đúng lúc đúng chỗ, phát ngôn kém duyên và có lối hành xử không tôn trọng các đàn anh như Sa Dật, Lý Thần trong chương trình. Từ đó, Bạch Lộc bị mỉa mai là "ngọc nữ có nụ cười vô duyên nhất Cbiz".