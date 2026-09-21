Quá khứ của Nhã Phương

Những ngày qua, Nhã Phương liên tục được nhắc tên trên mạng xã hội khi cùng lúc vướng vào những câu chuyện liên quan đến chồng là Trường Giang và hoạt động quảng cáo trong quá khứ. Nữ diễn viên sau đó đã có bài viết dài chia sẻ về những trăn trở của bản thân, đồng thời lên tiếng về việc từng tham gia quảng bá sản phẩm.

Giữa lúc cuộc sống hiện tại của Nhã Phương được chú ý, những câu chuyện về quá khứ của nữ diễn viên cũng được nhiều người tìm lại. Trước khi có cuộc hôn nhân với Trường Giang, cuộc sống đủ đầy và sự nghiệp ổn định như hiện tại, Nhã Phương từng có một tuổi thơ khá khác biệt.

Thời gian qua, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương liên tục bị nhắc tên trên mạng xã hội

Nhã Phương sinh ra trong một gia đình đông anh chị em ở Đắk Lắk. Bố nữ diễn viên là giáo viên, mẹ buôn bán, gia đình còn có nguồn thu từ ruộng rẫy. Với một gia đình đông con, cuộc sống khi ấy không hề dư dả. Nhã Phương không có những món đồ chơi mới như bạn bè đồng trang lứa, thậm chí một đôi dép mới cũng từng là điều xa xỉ. Những thú vui phổ biến của trẻ con khi ấy cũng khá xa lạ với cô.

Có một chi tiết từng được Nhã Phương chia sẻ khiến nhiều người nhớ mãi. Vì thích chơi búp bê nhưng gia đình không có điều kiện mua đồ chơi, cô bé Bi khi ấy thường nhặt những trái bắp non có hình dáng giống em bé để chơi. Những món đồ tưởng như rất bình thường với trẻ nhỏ lại trở thành niềm vui của Nhã Phương trong những năm tháng thiếu thốn.

Dù vậy, khi nhìn lại tuổi thơ, Nhã Phương không chỉ nhớ về những ngày tháng khó khăn. Cô từng chia sẻ rằng căn nhà của gia đình khi mới vào Đắk Lắk khá lụp xụp, nhiều thứ cũ kỹ và thiếu thốn, nhưng nơi đó chưa bao giờ thiếu tiếng cười.

Nhã Phương có tuổi thơ thiếu thốn nhưng được anh chị em yêu thương

Chính hoàn cảnh gia đình cũng khiến Nhã Phương sớm hiểu giá trị của việc tự lập. Khi cô quyết định theo nghệ thuật, ban đầu bố mẹ không hoàn toàn ủng hộ vì lo nghề diễn không ổn định. Bản thân Nhã Phương cũng từng có định hướng khác. Cô vốn thích ca hát và từng có ý định thi vào Nhạc viện, nhưng cuối cùng lại đăng ký nhầm hồ sơ vào trường Sân khấu - Điện ảnh. Điều bất ngờ là sự nhầm lẫn ấy lại mở ra con đường sự nghiệp của Nhã Phương.

Những ngày đầu theo nghề của Nhã Phương cũng không hề dễ dàng. Cô tham gia nhiều dự án nhưng chưa tạo được dấu ấn rõ rệt, trước khi được khán giả chú ý qua Tuổi thanh xuân. Từ đây, sự nghiệp của nữ diễn viên dần có những bước tiến mới, đưa cô trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt.

Nhã Phương những năm tháng đầu sự nghiệp

Sau khi kết hôn với Trường Giang vào năm 2018, Nhã Phương có nhiều thay đổi trong cách lựa chọn công việc. Từ một nữ diễn viên liên tục xuất hiện trên màn ảnh, cô dần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là sau khi lần lượt đón các con chào đời.

Năm 2019, Nhã Phương hạ sinh con gái đầu lòng Destiny. Đến tháng 10/2023, vợ chồng cô đón con trai thứ hai. Sau đó, Nhã Phương tiếp tục mang thai và sinh nhóc tỳ thứ ba vào năm 2025. Việc trở thành mẹ của 3 con khiến cuộc sống của nữ diễn viên gần như xoay quanh gia đình và các con.

Trong những năm qua, Nhã Phương không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước. Cô vẫn tham gia một số dự án và hoạt động nghệ thuật nhưng dành phần lớn thời gian cho tổ ấm. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên Trường Giang và các con, từ những chuyến đi, bữa ăn gia đình đến các hoạt động chăm sóc, vui chơi cùng các nhóc tỳ.