Con trai Nhật Kim Anh cao lớn lại điển trai, gây sốt với khoảnh khắc chụp ảnh cùng Đình Bắc

Mới đây, Nhật Kim Anh đã đăng tải những hình ảnh trong tiệc sinh nhật con trai Bửu Long tròn 12 tuổi. Được biết, giọng ca 8X cùng con gái Julia đã về Cần Thơ để dự sinh nhật của con trai. Cô vui vẻ gặp lại gia đình chồng cũ và chụp ảnh lưu niệm.

Trong nhiều năm, cô và chồng cũ Bửu Lộc vẫn giữ sự đồng hành trong những dịp đặc biệt của con, cùng tổ chức sinh nhật để bé luôn cảm nhận được sự quan tâm từ cả bố và mẹ. Cả hai cố gắng tạo cho con những kỷ niệm trọn vẹn, đặc biệt trong những ngày quan trọng.

Cô nhắn nhủ con trai: "Chúc mừng sinh nhật con trai Bửu Long. Mẹ và em Julia về dự sinh nhật anh hai. Chúc cục cưng của Mẹ sinh nhật 12 tuổi luôn khoẻ mạnh, học giỏi, chăm ngoan và luôn nghe lời ông bà, ba mẹ nha!"

Nhật Kim Anh cùng con gái về Cần Thơ dự sinh nhật con trai đầu lòng.

Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh chia sẻ khoảnh khắc đưa con gái Julia về thăm gia đình chồng cũ. Nữ diễn viên cho biết bố mẹ chồng cũ vẫn dành nhiều tình cảm và sự quý mến cho cô. Sau khi gác lại những chuyện trong quá khứ, hai bên giữ mối quan hệ thoải mái, vui vẻ và không còn khoảng cách.

Nhật Kim Anh tặng quà sinh nhật con trai.

Đặc biệt, gia đình chồng cũ cũng rất vui khi biết cô mang thai và chào đón bé Julia. Qua những cuộc gặp gỡ, Nhật Kim Anh mong các con luôn nhận được sự yêu thương và gắn kết từ cả hai bên gia đình.

Con trai Nhật Kim Anh yêu thương, gắn bó với em gái.

Con trai Nhật Kim Anh và doanh nhân Bửu Lộc có tên thật là Bửu Long, thường được gia đình gọi thân mật là Tin. Cậu bé vừa bước sang tuổi 12.

Sau khoảng thời gian từng căng thẳng vì tranh chấp quyền nuôi con, Nhật Kim Anh và chồng cũ dần tìm được tiếng nói chung, thống nhất duy trì mối quan hệ bạn bè để cùng chăm sóc, đồng hành với con. Hiện Tin sống cùng bố và ông bà nội tại Cần Thơ, trong khi Nhật Kim Anh làm việc và sinh sống ở TP.HCM.

Nữ diễn viên cho biết con trai là cậu bé ngoan, tình cảm và luôn dành cho mẹ cùng em gái nhiều sự quan tâm. Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, Tin có thời gian dài ở bên gia đình ngoại trước khi trở về Cần Thơ chuẩn bị cho năm học mới. Khoảng thời gian này giúp Tin và em gái có thêm nhiều kỷ niệm, đồng thời trở nên thân thiết, gắn bó hơn.

Trước đó, con trai Nhật Kim Anh gây chú ý khi chụp ảnh cùng tiền đạo Đình Bắc. Được biết, cậu bé là một người hâm mộ đặc biệt của tiền đạo quê Nghệ An. Hồi giữa tháng 8/2026, nhân dịp Đình Bắc đón tuổi 22, Nhật Kim Anh chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh cùng con trai và nam cầu thủ, đồng thời tiết lộ Đình Bắc chính là “idol” của cậu bé.

Con trai Nhật Kim Anh là người hâm mộ nhiệt thành của tiền đạo Đình Bắc.

Nữ diễn viên gửi lời chúc đến tiền đạo trẻ: “Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Đình Bắc, idol của con trai tôi. Chúc em luôn thành công và tỏa sáng nhé!”. Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý, cho thấy Tin dành nhiều sự yêu mến cho nam cầu thủ.

Đến hiện tại, bé Tin ngày càng trưởng thành và nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài điển trai, chững chạc. Dù Nhật Kim Anh và chồng cũ đã không còn chung sống, cậu bé vẫn được cả hai bên gia đình yêu thương, quan tâm và đồng hành trong quá trình trưởng thành.



