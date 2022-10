Ngó qua bậc THPT của 3 ngôi trường tư thục, quốc tế quận Long Biên

01

TRƯỜNG THPT WELLSPRING

Số 95, phố Ái Mộ, P. Bồ Đề, Q.Long Biên

Các chương trình của hệ THPT tại trường liên cấp Wellspring cụ thể như sau:

- THPT Song Ngữ Hoa Kỳ

Bên cạnh kiến thức chuẩn của Bộ GD&ĐT Việt Nam, học sinh được tiếp cận với các môn khoa học theo chương trình quốc tế, học và thi IELTS ngay tại trường và bồi đắp thêm các hoạt động ngoại khóa. Ở chương trình này, học sinh được cấp bằng THPT Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp, học sinh nhận bằng tốt nghiệp THPT Việt Nam; có được 2-3 US credits (tín chỉ); đạt điểm TOEFL từ 35-114 hoặc IELTS từ 5.0 trở lên.

- THPT Song bằng Việt Nam - Hoa Kỳ

Học sinh được trang bị kiến thức của chương trình THPT Việt Nam và chương trình THPT Hoa Kỳ cùng phương pháp tư duy, giúp vượt qua các kỳ thi chuẩn hoá SAT 1, SAT 2, AP. Bên cạnh bằng tốt nghiệp THPT Việt Nam, học sinh có thêm bằng THPT Hoa Kỳ được chấp nhận tại các trường ĐH Mỹ và hầu hết các trường trên thế giới.

Sau khi tốt nghiệp, học sinh nhận bằng tốt nghiệp THPT Hoa Kỳ do Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Missouri (MUHigh). Học sinh hoàn thành 09 US credits, do trường THPT MUHigh cấp; đạt điểm TOEFL từ 79 – 114; đạt điểm IELTS 6.5 – 8.0. Học sinh được học và thi TOEFL, SAT ngay tại trường; được học và thi 01 môn AP ngay tại nhà trường.

(AP - Advanced Placement, tạm dịch thành Lớp Nâng Cao, là hình thức học rất phổ biến ở các trường cấp ba tại Mỹ với mục đích giúp các bạn học sinh tăng khả năng cạnh tranh trong quá trình nộp hồ sơ đại học).

- THPT Quốc tế Hoa Kỳ

Chương trình được xây dựng và giảng dạy trên cơ sở các môn học thuật của chương trình THPT Hoa Kỳ do Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Missouri (MUHigh) cung cấp và cấp bằng tốt nghiệp, kết hợp với chương trình phát triển toàn diện giúp trang bị các kỹ năng cần thiết cho học sinh trở thành công dân toàn cầu. Kết thúc chương trình, học sinh được nhận bằng tốt nghiệp THPT Hoa Kỳ.

Sau khi tốt nghiệp, học sinh nhận bằng tốt nghiệp THPT Hoa Kỳ do Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Missouri (MUHigh) cấp .Học sinh hoàn thành từ 18 US credits, do trường THPT MUHigh cấp; đạt điểm TOEFL từ 79 – 114; điểm IELTS 6.5 – 8.5. Học sinh được học và thi 03 môn AP ngay tại nhà trường.

>> Học phí năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau:

02

TRƯỜNG QUỐC TẾ PHÁP

- Số 44 phố Gia Thượng, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên

Ở bậc Trung học, học sinh có các nhóm môn học: Khoa học Công nghệ (Toán, Phương pháp và Thực hành Khoa học, Khoa học Vật Lý và Hóa học, Khoa học đời sống và Trái đất, Công nghệ); Ngôn ngữ (Tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Latin, Tiếng Pháp, Triết học); Khoa học xã hội (Lịch sử địa lý, Kinh tế và Khoa học xã hội); Nghệ thuật và Thể dục.

> Học phí bậc THPT là 7260 €/năm đối với học sinh người Việt (khoảng 171 triệu đồng).

03

TRƯỜNG QUỐC TẾ ANH HÀ NỘI - BIS

Đường Hoa Lan, Vinhomes Riverside, Q. Long Biên

Chương trình giảng dạy bậc Trung học tại trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội gồm có ba giai đoạn riêng biệt và nối tiếp nhau (Giai đoạn 3 (lớp 7-9); Giai đoạn 4 (lớp 10-11); Giai đoạn 5 (lớp 12-13).

Giai đoạn 4 (lớp 10-11)

Các em học sinh theo học Chương trình Trung học quốc tế (IGCSE) và tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ vào cuối năm lớp 11. Toàn bộ kì thi được giám sát và chấm điểm bởi Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (CIE).

Chương trình học ở giai đoạn này bao quát và cân bằng với sự đa dạng về môn học cho học sinh lựa chọn, gồm có Văn học, Toán học, Khoa học, ICT, Lịch sử, Địa lý, Kinh tế học, Nghệ thuật và Thiết kế, Âm nhạc, Nhạc kịch và Giáo dục thể chất. Chương trình Giáo dục Cá nhân, Xã hội và Sức khỏe thể chất (Personal, Social and Health Education - PSHE) cũng tiếp tục được giảng dạy song song.

Giai đoạn 5 (lớp 12-13)

Học sinh Khối 12 - 13 tại trường BIS Hà Nội (từ 16-18 tuổi), theo học chương trình Tú tài Quốc tế IB (International Baccalaureate Diploma Programme, gọi tắt là IBDP), một trong những giáo trình trung học phổ thông quốc tế được đánh giá cao nhất trên thế giới, và nhận được sự công nhận rộng rãi của hầu hết các trường đại học hàng đầu.

> Học phí bậc THPT của trường dao động từ 743,4 (lớp 10) - 807,4 (lớp 13) triệu đồng/năm.