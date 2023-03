Ngô Mỹ Hạnh - Người sáng lập Mộc Nhan Việt Nam và hành trình truyền cảm hứng cho người trẻ Việt Nam

Người đứng sau thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Mộc Nhan được nhiều phụ nữ Việt tin dùng



Nhắc đến lĩnh vực mỹ phẩm thiên nhiên thì có lẽ không ai còn quá xa lạ với cái tên Ngô Mỹ Hạnh. Ngô Mỹ Hạnh sinh năm 1991, dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng cô gái ấy đã và đang là một trong những gương mặt đầy nổi bật, là người sáng lập Mộc Nhan Việt Nam - thương hiệu mỹ phẩm thuần thiên nhiên đang được nhiều phụ nữ Việt tin dùng.

Từ xa xưa, con người đã biết làm đẹp từ nước vo gạo, cánh hoa hồng, sáp ong,...Thế nhưng theo thời gian cùng với sự phát triển của công nghiệp đã tạo ra những sản phẩm làm đẹp từ hoá chất và dần chiếm lĩnh ngành công nghệ làm đẹp. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, người ta nhận thấy nhiều mặt trái của mỹ phẩm có hoá chất có ảnh hưởng lâu dài đến sức khoẻ. Cũng chính vì vậy mà mỹ phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên trong những năm gần đây đang từng bước tìm lại vị thế của mình.

Ngô Mỹ Hạnh - Nữ doanh nhân xinh đẹp đứng sau thương hiệu tên tuổi Mộc Nhan Việt Nam

Tiềm năng phát triển là vậy, thế nhưng bắt tay vào khởi nghiệp kinh doanh mỹ phẩm thiên nhiên lại không hề dễ dàng. Để tồn tại và phát triển, CEO Ngô Mỹ Hạnh đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể đưa Mộc Nhan Việt Nam có được những thành công như hiện tại.



Cơ duyên đưa cô gái trẻ đến gần hơn với thiên nhiên

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nề nếp truyền thống của vùng đất Thành Nam, cô gái trẻ đã rất chăm chỉ, chịu khó học thành và ghi danh mình vào trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, theo học ngành Giáo dục mầm non.

Những tưởng cô gái trẻ ấy sẽ an phận với công việc ổn định và vun vén cho gia đình nhỏ, nhưng khoảng thời gian sau khi sinh em bé chính là thời điểm cô gái ấy bén duyên với lĩnh vực làm đẹp từ thiên nhiên. Mặc dù vậy, bà mẹ doanh nhân vẫn luôn ưu tiên việc chăm sóc "thiên thần nhỏ" của mình.

Chia sẻ về cơ duyên đến với ngành này, nữ doanh nhân trẻ cho biết: "Mang trong mình sự tự ti với làn da xuống sắc sau sinh, cho nên mình đã thử dùng rất nhiều loại mỹ phẩm nhưng không mang lại kết quả như mong muốn. Hơn nữa, các loại mỹ phẩm có hoá chất có khả năng chứa các thành phần không tốt cho sức khỏe của mẹ và bé. Khi đó, mình chợt nghĩ: Tại sao mình không thử các phương pháp làm đẹp từ xa xưa của ông cha để vừa đảm bảo lành tính lại vừa có nguyên liệu dễ kiếm tìm?"

Hành trình lập nghiệp và câu chuyện truyền cảm hứng cho hàng ngàn bạn trẻ

Lấy quyết tâm, Mỹ Hạnh bắt đầu những tháng ngày chuyên tâm nghiên cứu về mỹ phẩm, về các nguyên liệu thiên nhiên, kết hợp với các đơn vị sản xuất mỹ phẩm để cho ra đời những sản phẩm tự nhiên, thân thiện với người tiêu dùng. Đồng thời, lên kế hoạch quảng bá và đưa sản phẩm ra thị trường…Sau khi đã đầy đủ điều kiện, cô bắt đầu đưa những sản phẩm đầu tiên đến với người tiêu dùng. Đối mặt với nguồn vốn hạn hẹp cộng với việc chưa có kinh nghiệm buôn bán, khoảng thời gian mới bắt đầu đối với cô gái trẻ gặp khá nhiều khó khăn và thử thách.

Ngoảnh lại thời gian đầu, cô chia sẻ "Thật lòng mình vô cùng biết ơn những khách hàng đầu tiên đón nhận. Chính họ là những người đã động viên, tiếp sức cho Mộc Nhan có được như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, gia đình cũng chính là điểm tựa và động lực để mình nỗ lực vượt qua những khó khăn".

Xuất phát từ mẹ bỉm, với số vốn vỏn vẹn không quá 5 triệu đồng, giờ đây nữ doanh nhân trẻ đã phát triển hệ thống gần 500 nhà phân phối và các đại lý lớn nhỏ trên toàn quốc. Không chỉ thịnh hành ở trong nước, các sản phẩm của Mộc Nhan Việt Nam còn được yêu thích và đón nhận tại các nước khu vực Đông Nam Á.

Với nguồn nguyên liệu được tuyển chọn từ làng dược liệu Nghĩa Trai - Hưng Yên, trải qua quá trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt, Mộc Nhan Việt Nam từng bước khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, chiếm được cảm tình của người tiêu dùng, đặc biệt là các chị em phụ nữ trước và sau sinh. Không chỉ vậy, các sản phẩm của Mộc Nhan còn được đông đảo khách hàng đón nhận bởi mức giá thành vừa phải, hợp túi tiền người tiêu dùng Việt.

Kênh TikTok của Mộc Nhan Việt Nam

Sau những nỗ lực của bản thân, sự hài lòng và ủng hộ của khách hàng chính là động lực to lớn thúc đẩy Mộc Nhan mang đến những sản phẩm đến từ thiên nhiên an toàn và chất lượng cho người tiêu dùng Việt. Nữ doanh nhân trẻ luôn cố gắng hoàn thiện và phấn đấu không ngừng để mang lại vẻ đẹp rạng rỡ cho các chị em một cách an toàn và hiệu quả.



