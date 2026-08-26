Ngô Kiến Huy vừa khiến người hâm mộ không khỏi “thèm nhỏ nước miếng” khi chia sẻ đoạn video thưởng thức một nồi lẩu cá đầy đặn trong chuyến công tác tại Hà Nội. Theo đó, nam ca sĩ cùng bạn bè đã ghé Bún cá Lam - số 15 Hàng Chiếu, một địa chỉ được nhiều thực khách yêu thích.

Vừa bước vào quán, Ngô Kiến Huy đã được chủ quán chuẩn bị một bát măng cay, một nồi lẩu cá, một bát lòng cá cùng đầy đủ rau ăn kèm. Nhìn lượng đồ ăn được dọn ra, nam ca sĩ lập tức bật cười và rút kinh nghiệm từ lần trước: “Mình rút kinh nghiệm rồi, mình rút kinh nghiệm đợt trước mình gọi là không lượng sức mình, mình kêu một cái gọi là quá lớn. Hôm nay mình nhẹ nhàng và vô đây mình sẽ tùy chủ quán set up sao mình ăn vậy.”

Ngô Kiến Huy khiến người hâm mộ không khỏi “thèm nhỏ nước miếng” khi chia sẻ đoạn video thưởng thức một nồi lẩu cá đầy đặn

Bên trong nồi lẩu là một con cá trắm đã được chiên sơ, cùng dứa, cà chua thái sẵn. Nước lẩu nóng hổi bốc hơi nghi ngút, kết hợp với phần topping đầy đặn khiến món ăn càng thêm hấp dẫn.

Ngô Kiến Huy hào hứng giới thiệu: “Nói chung là topping ăn cũng rất là ê hề nha: rau sống, măng chua, lòng cá. Nước chấm để coi... là mắm ngọt.”

Sau khi nếm thử, nam ca sĩ cũng đưa ra nhận xét theo khẩu vị cá nhân. Anh cho biết nước mắm có phần đậm nên mình thường phải thêm một chút tắc (quất) để vị được cân bằng hơn: “Nói chung là tại vì ăn theo khẩu vị của mình đó mọi người, nên là không biết đánh giá như thế nào. Nhưng mà khẩu vị của Bắp thì phải thêm miếng tắc vô nó mới cân hòa vị nước mắm được, bởi vì nó hơi đậm.”

Nam ca sĩ cũng lưu ý một điểm mà những thực khách có cơ địa nhạy cảm với mì chính, bột ngọt nên biết: “Ở đây thì hầu như là tất cả những món ăn ở ngoài Hà Nội thì họ thường sẽ có mì chính, bột ngọt mình á, nên bạn nào có dị ứng thì nhớ dặn nha.”

Không lâu sau, quán tiếp tục mang ra một bát topping đầy ắp để Ngô Kiến Huy cho lần lượt vào nồi lẩu. “Đây topping nha: chả cá, trứng cá, cá chiên... Chả cá rất là nhiều nha”, anh vừa nói vừa giới thiệu từng loại nguyên liệu.

Trong lúc chờ các món chín, Ngô Kiến Huy tranh thủ ăn thử một miếng măng cay. Vừa nếm, anh đã cảm nhận ngay vị cay và hài hước ví von: “Thử miếng này coi, miếng này ăn sống được nè. Cay nha. Giống y chang như cuộc đời Dương Lâm vậy đó: chua cay!”.

Bên cạnh cá và các loại topping, nồi lẩu còn có bún để thực khách ăn kèm, chan thêm nước lẩu nóng hổi. Theo Ngô Kiến Huy, phần chả cá tại đây có vị thì là khá rõ, song được nêm nhẹ nhàng hơn so với khẩu vị ở Sài Gòn.

Sau khi thưởng thức, nam ca sĩ dành nhiều lời khen cho quán: “Đây là một quán rất dễ ăn, thích hợp với bạn nào mê vị của thì là, vị chua của măng và đặc biệt hợp trong những ngày thời tiết lạnh. Không gian thoáng mát, có thùng rác đàng hoàng. Bắp thích quán này vì dễ ăn, ăn nhiều người được. Các chị cũng rất nhẹ nhàng, ăn trong sự hồ hởi và hoan hỉ. Nồi lẩu bự chà bá lửa có nhiều món topping đi cùng, rau giá đầy đủ hết.”

Lẩu cá đầy đặn trên phố cổ, giá từ 300.000 đồng

Bún cá Lam - số 15 Hàng Chiếu là một quán ăn được nhiều thực khách đánh giá tích cực. Quán phục vụ các món bún, miến, bánh đa cá theo hai kiểu trộn hoặc nước, với giá khoảng 50.000-55.000 đồng/bát; bát đặc biệt có giá 90.000 đồng. Đầu cá chần có giá 80.000-100.000 đồng, trong khi phần đầu cá chần đặc biệt có giá 250.000 đồng.

Bún cá Lam nằm ở số 15 Hàng Chiếu

Nếu đi nhóm đông, thực khách có thể gọi lẩu cá với giá từ 300.000-800.000 đồng, tùy kích thước nồi và số lượng người ăn. Phần topping đi kèm khá phong phú, gồm đầu cá, chả cá, dạ dày cá, bóng cá và trứng cá.

Đồ uống tại quán cũng có mức giá khá bình dân: nước ngô và trà sâm dứa chỉ 5.000 đồng, trong khi nước mơ, sấu và me có giá 10.000 đồng.

Lẩu cá có giá từ 300.000-800.000 đồng, tùy kích thước nồi và số lượng người ăn. Ảnh: Google Review

Không gian quán mang đậm phong cách ẩm thực đường phố Hà Nội với những chiếc ghế nhựa đơn giản, tạo cảm giác gần gũi, sống động và chân thực. Không cầu kỳ, đây lại là kiểu không gian phù hợp với những thực khách muốn trải nghiệm nét đặc trưng của ẩm thực đường phố Hà Nội.

Phần bún cá và lẩu cá của quán được cho khá nhiều dọc mùng, rau, hành và thì là để tăng độ thơm. Cá trong nồi lẩu cũng được chiên sơ từ trước, khi ăn có độ dai, trong khi những miếng cá chiên chín có kích thước khá lớn. Nước lẩu có vị chua thanh, dễ ăn.

Đáng chú ý, đây không chỉ là địa chỉ được các bạn trẻ tìm đến mà còn thu hút nhiều thực khách trung niên và lớn tuổi.

Phần topping đi kèm lẩu khá phong phú, gồm đầu cá, chả cá, dạ dày cá, bóng cá và trứng cá. Ảnh: Google Review

Trên các nền tảng đánh giá, nhiều thực khách dành lời khen cho món ăn và cung cách phục vụ. Một người nhận xét “lẩu đầu cá măng cay ngon tuyệt”, dù quán ngồi vỉa hè nhưng đồ ăn ngon, phục vụ nhanh, thân thiện và giá hợp lý. Người này đặc biệt ấn tượng với phần đồ ăn đi kèm khi gọi lẩu, gồm cá, trứng cá chiên, bóng cá, lòng cá, chả cá cùng nhiều loại rau nhúng.

Một thực khách khác cho biết từng ghé quán vào buổi tối muộn và đánh giá bún cá ngon, chủ quán dễ chịu, rau sống đa dạng, giá cả hợp lý và không có tình trạng “độn giá” với khách du lịch. Người này cũng cho biết sẽ quay lại nếu có dịp.

Ảnh: Google Review

Nước lẩu cũng nhận được nhiều lời khen. Một khách hàng nhận xét nước dùng có vị đậm đà, cá chắc thịt, thơm, đồng thời thích phần trứng cá và dạ dày cá có kích thước lớn. Chả cá được đánh giá ổn nhưng ăn nhiều có thể hơi ngấy, trong khi lòng cá có miếng hơi tanh.

Ảnh: Google Review

Một đánh giá khác dành riêng lời khen cho món lẩu cá măng cay với phần cá được rán vàng, nước dùng ngọt đậm vị cá, đi kèm đầu cá, bóng cá rán, trứng cá... Đặc biệt, bát măng ngâm chua được phục vụ riêng để thực khách thả vào nồi lẩu, tạo vị chua thơm và kích thích vị giác. Theo thực khách này, một nồi khá nhiều cá và rau, phù hợp cho khoảng 3-4 người ăn, dù đi ăn no hay nhậu đều hợp.

Ngoài ra, quán cũng được nhận xét là sạch sẽ, phục vụ vui tính, nhiệt tình; phần đầu cá lớn, nhiều thịt, thơm và chắc, trong khi nước dùng có vị chua thanh vừa miệng.