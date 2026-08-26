Cúng Rằm tháng 7 Âm lịch vào thời điểm nào đúng nhất?

Rằm tháng 7 Âm lịch là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm đối với nhiều gia đình Việt. Đây vừa là dịp Vu Lan báo hiếu, vừa gắn với lễ xá tội vong nhân, vì vậy nhiều nhà thường chuẩn bị lễ cúng khá chu đáo. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn nên cúng vào ngày nào, giờ nào mới được xem là phù hợp. Theo quan niệm dân gian và các chuyên gia nghiên cứu văn hóa, việc lựa chọn đúng thời điểm không chỉ giúp gia chủ thuận tiện mà còn thể hiện sự thành kính trong nghi lễ.

Rằm tháng 7 có nhất thiết phải cúng đúng ngày 15?

Theo phong tục truyền thống, không bắt buộc phải cúng đúng ngày 15 tháng 7 Âm lịch. Nhiều gia đình thường tiến hành lễ cúng trong khoảng từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 7 Âm lịch, miễn sao sắp xếp được thời gian chu đáo, thành tâm. Tuy nhiên, nếu có điều kiện, nhiều nhà vẫn ưu tiên thực hiện vào ngày 14 hoặc sáng ngày 15 tháng 7 Âm lịch, bởi đây được xem là thời điểm thích hợp để hoàn thành các nghi lễ trước khi kết thúc ngày Rằm.

Nên cúng vào buổi sáng hay buổi chiều?

Tùy từng nghi lễ mà thời gian cúng sẽ khác nhau.

Cúng Phật

Nếu gia đình có bàn thờ Phật, lễ cúng Phật nên thực hiện vào buổi sáng, trong không gian thanh tịnh. Mâm lễ thường là cỗ chay, hoa tươi, trái cây và nước sạch.

Cúng gia tiên

Lễ cúng gia tiên cũng nên tiến hành vào ban ngày, tốt nhất là từ khoảng 9h đến trước 12h, hoặc đầu giờ chiều. Đây là thời điểm nhiều gia đình lựa chọn để con cháu sum họp, tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong bình an.

Cúng chúng sinh (cúng cô hồn)

Đây là nghi lễ có thời điểm khác với hai lễ trên. Theo quan niệm dân gian, lễ cúng chúng sinh nên thực hiện vào chiều tối, khoảng từ 17h đến 19h. Người xưa cho rằng đây là lúc các cô hồn, vong linh dễ thọ hưởng lễ vật hơn so với ban ngày. Sau khi cúng xong, lễ vật thường được rải hoặc phát lộc theo phong tục từng địa phương, thay vì mang trở lại nhà.

Có nên cúng sau ngày Rằm?

Theo quan niệm dân gian, không nên cúng cô hồn sau ngày 15 tháng 7 Âm lịch, bởi đây được cho là thời điểm lễ xá tội đã kết thúc.

Đối với lễ cúng gia tiên hoặc lễ Vu Lan, nếu vì lý do đặc biệt mà không thể thực hiện đúng dịp, nhiều gia đình vẫn có thể thắp hương tưởng nhớ tổ tiên vào những ngày sau. Tuy nhiên, theo truyền thống, nên hoàn thành trong khoảng từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 7 để giữ ý nghĩa của ngày lễ.

Các nhà nghiên cứu văn hóa đều cho rằng, trong tín ngưỡng thờ cúng của người Việt, thời điểm đẹp chỉ là yếu tố tham khảo. Điều quan trọng hơn cả là sự thành tâm, sự chuẩn bị chu đáo và thái độ kính trọng đối với tổ tiên.

Không nhất thiết phải bày biện mâm cao cỗ đầy hay chọn đúng từng giờ đẹp nếu điều kiện không cho phép. Một mâm cơm giản dị, được chuẩn bị bằng sự trân trọng và lòng biết ơn vẫn mang ý nghĩa trọn vẹn của ngày Rằm tháng 7.

Nhìn chung, Rằm tháng 7 không chỉ là dịp thực hiện các nghi lễ truyền thống mà còn là thời điểm để mỗi người hướng về cội nguồn, tưởng nhớ tổ tiên và thực hành lòng hiếu kính. Vì vậy, ngoài việc chọn đúng thời điểm, điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm và ý nghĩa của việc sum họp gia đình trong ngày lễ đặc biệt này.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo