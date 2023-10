Nghiên cứu trên gần 400.000 người: Dự đoán nguy cơ tử vong sớm qua cách đi bộ

Các nhà nghiên cứu của Đại học Leicester(Anh) đã phát hiện ra rằng một người có khả năng tử vong cao hơn do bệnh tim mạch, ung thư và các nguyên nhân khác trong khoảng thời gian 10 năm nếu như họ đi bộ chậm hơn. Theo đó, việc đi bộ nhanh hơn có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do các nguyên nhân trên, từ đó giúp tăng tuổi thọ.

Tiến sĩ Jonathan Goldney, một tác giả của nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi khuyến khích mọi người nên tăng tốc độ đi bộ nếu có thể. Việc làm này có thể giúp cải thiện tuổi thọ”.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra hàng loạt lợi ích của hoạt động thể chất. Tuy nhiên, tiến sĩ Goldney cho rằng các bác sĩ khi thăm khám cho bệnh nhân nên tìm hiểu về tốc độ đi bộ của họ, bởi lẽ yếu tố này có thể liên quan tới nguy cơ tử vong. Việc biết được cách đi bộ của bệnh nhân sẽ góp phần xây dựng chiến lược phòng ngừa bệnh tật và nguy cơ tử vong sớm cho họ.

Ảnh minh họa: Đi bộ nhanh giúp giảm nguy cơ tử vong sớm

Nghiên cứu trước đây cho thấy nếu bạn đi bộ càng nhiều, nguy cơ tử vong sẽ càng thấp. Thậm chí, đi bộ ít hơn 5.000 bước/ngày cũng sẽ mang lại được các lợi ích sức khỏe.

Nghiên cứu của tiến sĩ Jonathan Goldney và cộng sự được công bố trên The Elsevier journal Progress in Cardiovascular Diseases (một tạp chí về bệnh tim mạch). Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu sức khỏe của 391.652 người Anh trong độ tuổi từ 38-73. Những người tham gia được hỏi về tốc độ đi bộ và được theo dõi sức khỏe trong khoảng 12 năm để xem xét việc đi bộ có ảnh hưởng như thế nào tới nguy cơ tử vong của họ.

Trong suốt thời gian nghiên cứu, có khoảng 22.413 người tử vong. Đồng thời, những người đi bộ nhanh có ít nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào, đặc biệt là nguy cơ tử vong do bệnh tim, so với những người đi chậm hơn.

“Việc so sánh giữa nguy cơ tử vong do ung thư, bệnh tim mạch hay các nguyên nhân khác dựa trên tốc độ đi bộ chưa từng được thực hiện trước đây. Nghiên cứu của chúng tôi quan sát thấy những người đi bộ tốc độ nhanh hoặc trung bình có nguy cơ tử vong do cả 3 nguyên nhân nêu trên thấp hơn. Cách đi bộ này đặc biệt có lợi đối với nam giới cao tuổi mang các yếu tố nguy cơ đó”, tiến sĩ Goldney cho biết.