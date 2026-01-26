Ra mắt kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu Ngọc Trai: Kết hợp tinh hoa y học cổ truyền và nhu cầu chăm sóc răng miệng hiện đại

Thương hiệu Ngọc Châu ra mắt dòng sản phẩm mới kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu Ngọc Trai

Trong kho tàng y học cổ truyền Việt Nam, nhiều kinh nghiệm dân gian đã ghi nhận việc sử dụng các dược liệu tự nhiên như vỏ cau, đinh hương, cam thảo, hoa hoè… để chăm sóc và bảo vệ răng miệng. Những bài thuốc quý này không chỉ giúp làm sạch khoang miệng, mà còn góp phần bảo vệ lợi (nướu), giữ chắc chân răng và hạn chế các vấn đề thường gặp như viêm nướu (lợi), nhiệt miệng hay chảy máu chân răng.

Kế thừa những giá trị đó, Ngọc Châu định vị mình là thương hiệu chăm sóc sức khỏe răng miệng tôn vinh tinh hoa y học cổ truyền, đồng thời đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với đời sống hiện đại thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ bào chế hiện đại để mang đến giải pháp chăm sóc răng miệng. Mỗi sản phẩm của Ngọc Châu đều được xây dựng trên nền tảng phát huy thế mạnh dược liệu, có sự tham vấn của bác sĩ nha khoa, dược sĩ và các chuyên gia bào chế, nhằm đảm bảo hiệu quả và độ an toàn khi sử dụng hằng ngày.

Ngọc Châu Ngọc Trai - Sự thấu hiểu nhu cầu mới của người tiêu dùng

Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu chăm sóc răng miệng của người tiêu dùng ngày càng được nâng cấp, họ không chỉ mong muốn một sản phẩm làm sạch; bảo vệ răng nướu, mà còn tìm kiếm các sản phẩm giúp răng trắng sáng an toàn, không gây ê buốt, có thể sử dụng lâu dài. Thói quen tiêu dùng cà phê, trà, đồ uống đậm màu ngày càng phổ biến khiến tình trạng răng xỉn màu trở thành mối quan tâm chung, đặc biệt với nhóm người trẻ và dân văn phòng.

Ngọc Châu Ngọc Trai với công thức đột phá với thành phần bột ngọc trai

Thấu hiểu điều đó, Ngọc Châu Ngọc Trai được nghiên cứu và phát triển như một giải pháp dung hòa giữa nhu cầu thẩm mỹ và chăm sóc răng miệng bền vững. Sản phẩm nổi bật với công thức bổ sung bột ngọc trai, giúp làm sạch nhẹ nhàng bề mặt răng, hỗ trợ răng trắng sáng an toàn, đồng thời góp phần tái khoáng và bảo vệ men răng. Các hạt bột siêu mịn với độ mài mòn thấp giúp làm sạch cơ học, đánh bóng bề mặt răng và hạn chế tích tụ cao răng mà không gây bào mòn men răng.

Kết hợp dược liệu truyền thống trong công thức chăm sóc toàn diện

Bên cạnh bột ngọc trai, kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu Ngọc Trai tiếp tục phát huy thế mạnh của thương hiệu với sự kết hợp của các dược liệu quen thuộc như cam thảo, hoa hòe, cúc la mã, một dược… Những thành phần này góp phần hỗ trợ bảo vệ nướu (lợi), giúp chắc chân răng và hạn chế các vấn đề thường gặp trong khoang miệng.

Ngọc Châu Ngọc Trai là sự kết hợp đột phá giữa dược liệu và bột ngọc trai để mang đến giải pháp chăm sóc răng miệng toàn diện

Sản phẩm mang hương thảo dược the mát, tạo cảm giác sạch thoáng và dễ chịu sau mỗi lần chải răng, giúp người dùng duy trì hơi thở thơm mát và sự tự tin trong sinh hoạt hằng ngày. Nhờ công thức cân bằng, Ngọc Châu Ngọc Trai được khuyến nghị sử dụng hằng ngày, đặc biệt phù hợp với những người có răng xỉn màu do thói quen ăn uống, hoặc đang tìm kiếm một giải pháp chăm sóc răng miệng an toàn, ổn định lâu dài.

Ngọc Châu Ngọc Trai được khuyên dùng cho người có răng ố vàng, răng xỉn do sử dụng trà, cafe, thuốc là thường xuyên

Việc ra mắt kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu Ngọc Trai không chỉ là sự bổ sung danh mục sản phẩm, mà còn thể hiện định hướng nhất quán của thương hiệu trong việc kết hợp giá trị truyền thống và nhu cầu hiện đại. Thông qua sản phẩm này, Ngọc Châu mong muốn mang đến cho người tiêu dùng một lựa chọn chăm sóc răng miệng vừa hiệu quả, vừa an toàn, góp phần nuôi dưỡng nụ cười trắng sáng và chắc khỏe mỗi ngày.

Với nền tảng dược liệu đã được kiểm chứng, cùng quá trình nghiên cứu bài bản và sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, Ngọc Châu Ngọc Trai được kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng trên hành trình chăm sóc sức khỏe răng miệng một cách bền vững, nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành vì một nụ cười tự tin hơn mỗi ngày.

Sản phẩm hiện đã được phân phối rộng rãi tại sàn thương mại điện tử, hệ thống nhà thuốc, cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh

Địa chỉ: 56 Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Website: https://duoclieungocchau.vn/