Nhiều người trong chúng ta vẫn sống chung với nỗi sợ tinh bột, coi cơm phở là "kẻ thù" hàng đầu khiến mỡ thừa tích tụ và da dẻ nhanh nhăn nheo. Thế nhưng, các nhà khoa học vừa đưa ra một phát hiện đảo ngược hoàn toàn suy nghĩ này: Chọn đúng loại tinh bột (carbohydrate) không những không béo, mà còn giúp cơ thể trẻ ra đến 4 tuổi chỉ sau vỏn vẹn 30 ngày.

Cú lội ngược dòng của tinh bột: Ăn đúng cách để "ăn gian" tuổi tác

Nghiên cứu đột phá này được công bố trên tạp chí y khoa Aging Cell. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện thử nghiệm trên 104 người lớn tuổi (từ 65 đến 75 tuổi) chia thành các nhóm chế độ ăn khác nhau. Theo quan niệm thông thường, đa số mọi người sẽ tưởng nhóm kiêng tinh bột hoặc ăn chay hoàn toàn sẽ chiếm ưu thế, nhưng kết quả sau 1 tháng lại khiến tất cả bất ngờ.

(Ảnh minh họa từ Pinterest)

Nhóm áp dụng chế độ ăn đa dạng kết hợp lượng tinh bột chất lượng cao (carbohydrate tốt) chiếm 53% tổng năng lượng lại có tốc độ trẻ hóa ngoạn mục nhất. Các chỉ số sinh học cho thấy cơ thể họ đã "đảo ngược thời gian", trẻ hơn trung bình tới 3,5 năm, cao nhất khoảng 4 năm.

Bác sĩ Tả Tiểu Hà (Zuo Xiaoxia) thuộc Trung tâm Y tế số 8 thuộc Bệnh viện Đa khoa Quân đội Giải phóng Nhân dân (Trung Quốc) phân tích, bí mật nằm ở khả năng dập tắt các phản ứng viêm mãn tính của tinh bột tốt.

Nhờ dồi dào chất xơ, polyphenol và vitamin nhóm B, nhóm thực phẩm này loại bỏ tận gốc các tác nhân gây lão hóa tế bào. Đồng thời, chúng giải phóng năng lượng từ từ, nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh và ngăn chặn các độc tố thừa xâm nhập vào máu.

Món quà sức khỏe từ nguồn năng lượng chuẩn

Không chỉ dừng lại ở việc làm chậm nếp nhăn hay tái tạo diện mạo tươi trẻ, việc đưa tinh bột chất lượng cao vào thực đơn hàng ngày còn mang đến hàng loạt cải thiện âm thầm nhưng vô cùng đắt giá cho sức khỏe toàn diện. Một số lợi ích nổi bật đã có cơ sở khoa học được bác sĩ Tả nhắc đến như:

- Bảo vệ trái tim và hệ mạch: Theo nghiên cứu trên tạp chí Diabetes Care, việc thay thế tinh bột tinh chế bằng tinh bột chất lượng cao trong bữa tối giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong do biến chứng tim mạch.

- Tấm lá chắn ngăn ngừa ung thư: Tạp chí BMC Medicine ghi nhận những người có thói quen ăn tinh bột tốt giảm tới 20% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng và giảm 39% tỷ lệ tử vong liên quan.

- Đốt mỡ tự nhiên, hỗ trợ siết dáng: Tạp chí Y học Anh (The BMJ) khẳng định, việc ăn thêm 100g ngũ cốc nguyên hạt, trái cây hoặc rau củ không tinh bột mỗi ngày giúp cơ thể tự động giảm từ 0,4 - 3kg mỡ thừa nhờ cơ chế tạo cảm giác no lâu và ổn định chỉ số đường huyết.

- Cải thiện giấc ngủ và kéo dài tuổi thọ: Một theo dõi suốt 32 năm đăng trên JAMA Network Open chứng minh tinh bột tốt bảo vệ sức khỏe hệ thần kinh về lâu dài. Ngay cả Đại học Y khoa Trùng Khánh (Trung Quốc) cũng công nhận chế độ ăn này giúp giảm 29% nguy cơ gặp các tình trạng trằn trọc, mất ngủ.

Ăn tinh bột thế nào mới tốt, mới chống lão hóa?

Nghiên cứu mang đến tín hiệu tích cực về công dụng trẻ hóa của tinh bột, nhưng không có nghĩa là chúng ta tiêu thụ tùy tiện cũng nhận lại kết quả tương tự. Việc nạp sai cách, sai liều lượng hoặc lạm dụng tinh bột chế biến sẵn vẫn có thể phản tác dụng, gia tăng phản ứng viêm và đẩy nhanh tốc độ lão hóa.

Để biến tinh bột thành "vũ khí" chống lão hóa và bảo vệ sức khỏe, bác sĩ Thôi Quân (Cui Jun) tại Bệnh viện Điện lực Bắc Kinh (Trung Quốc) nhấn mạnh 4 nguyên tắc quan trọng cần tuân thủ:

- Chọn đúng loại tinh bột chất lượng cao: Ưu tiên các nguồn tinh bột tự nhiên giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất như ngũ cốc nguyên hạt (yến mạch, gạo lứt, kiều mạch, gạo đen), các loại củ (khoai lang, khoai mỡ, khoai môn), các loại đậu (đậu đỏ, đậu xanh, đậu chickpeas) và trái cây ít đường (táo, việt quất, kiwi).

(Ảnh minh họa từ Aboluowang)

- Ăn đúng lượng và phân bổ hợp lý: Tinh bột nên chiếm từ 50 - 65% tổng năng lượng mỗi ngày (khoảng 200 - 300g ngũ cốc). Trong đó, nên phân bổ gồm 50 - 150g ngũ cốc nguyên hạt và 50 - 100g các loại củ.

- Thứ tự ăn và phối hợp thực phẩm: Luôn ăn tinh bột kèm đủ chất xơ từ rau xanh và đạm chất lượng cao. Việc phối hợp này giúp duy trì chỉ số đường huyết ổn định, ngăn chặn tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn – nguyên nhân chính kích hoạt quá trình Glycation làm đứt gãy collagen gây nhăn da.

- Phân bổ đều trong ngày: Tránh dồn toàn bộ lượng tinh bột vào một bữa duy nhất hoặc ăn thực phẩm giàu tinh bột chế biến sẵn khi bụng đói. Việc chia đều khẩu phần vào các bữa ăn giúp hệ trao đổi chất vận hành ổn định và liên tục nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột.

Ngoài ra, bác sĩ Thôi nhắc nhở: hãy từ bỏ ngay thói quen nhịn tinh bột cực đoan, bởi việc thiếu hụt năng lượng trường kỳ chỉ khiến não bộ mệt mỏi, teo cơ và rối loạn nội tiết tố mà thôi.