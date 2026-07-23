Liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật xảy ra ở Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An (số 72, Lê Lợi, phường Thành Vinh, Nghệ An) đến mức bị cơ quan điều tra khởi tố, tối 23/7, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, cơ sở này từng bị kiểm tra và xử phạt, đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Phòng khám Y học Nghệ An số 72 Lê Lợi từng bị Sở Y tế Nghệ An xử phạt nhiều lần.

Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An được cấp Giấy phép hoạt động vào tháng 9/2024 với 104 kỹ thuật được phép thực hiện. Tuy nhiên, chỉ khoảng hai tháng sau khi đi vào hoạt động, phòng khám đã bộc lộ nhiều sai phạm nghiêm trọng, mang tính hệ thống bị đơn vị chức năng phát hiện, xử lý.

Theo đó, ngày 5/11/2024, Thanh tra Sở Y tế Nghệ An kiểm tra phòng khám trên và xác định có hai hành vi vi phạm gồm: cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động và không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi thay đổi người hành nghề theo quy định.

Bên trong phòng khám Y học Nghệ An. (Ảnh: Phạm Thủy).

Với các hành vi trên, Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An bị xử phạt hành chính tổng cộng 86 triệu đồng. Đồng thời, cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 2 tháng, kể từ ngày 10/1/2025. Ông Phan Hữu Khoa - người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám - cũng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 1 tháng.

Sau khi được phép hoạt động trở lại, phòng khám tiếp tục bị người dân phản ánh về những dấu hiệu vi phạm. Qua xác minh đơn thư, ngày 7/5/2025, Sở Y tế kết luận cơ sở này vẫn tái diễn các lỗi cũ, đồng thời phát sinh thêm vi phạm mới.

Cụ thể, phòng khám tiếp tục không báo cáo việc thay đổi người hành nghề theo quy định; một số nhân viên không đeo biển tên trong quá trình làm việc, vi phạm quy định về trang phục và nhận diện nghề nghiệp.

Phòng khám Y học Nghệ An từng bị đình chỉ hoạt động 2 tháng về nhiều lỗi vi phạm vào năm 2025.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An tiếp tục ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức 8,7 triệu đồng đối với phòng khám trên.

Theo Sở Y tế, việc nhiều lần lặp lại các vi phạm liên quan đến nhân sự cho thấy cơ sở chưa nghiêm túc trong việc khắc phục sai phạm sau xử lý. Trước thực trạng này, Sở Y tế đã đưa phòng khám này vào danh sách cơ sở trọng điểm trong kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành pháp luật y tế hôm 27/3/2026.

Song song với đó, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Y tế về bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế Nghệ An đã cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan của Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra.

Công an đã khởi tố 10 bị can là những người thuộc Phòng khám Y học Nghệ An. (Ảnh: Trọng Tuấn).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, tại phòng khám này, một số đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm tạo tâm lý lo sợ cho người bệnh. Các đối tượng bị cáo buộc cố tình thổi phồng tình trạng bệnh, đưa ra những thông tin sai sự thật như nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí có thể mắc ung thư để buộc bệnh nhân sử dụng các gói dịch vụ có chi phí cao.

Đặc biệt, cơ quan điều tra xác định nhóm này còn sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm tạo ra các dấu hiệu bệnh lý giả. Đối với bệnh nhân nam, các đối tượng bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại để tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó kết luận người bệnh bị viêm nhiễm nặng. Các đối tượng cũng bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung bệnh nhân nữ rồi thông báo mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng. Thậm chí, một số trường hợp còn dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn nhằm khiến người bệnh tin rằng mình mắc bệnh nguy hiểm.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can là những người làm việc tại Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An về tội "Lừa dối khách hàng".

Công an Nghệ An thông báo những ai là bị hại của phòng khám đến trụ sở công an trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.