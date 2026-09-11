Nghiên cứu gần 1 triệu người cảnh báo: Một thói quen uống đồ uống có thể làm tăng nguy cơ ung thư gấp 3 lần

Một nghiên cứu quy mô lớn trên gần 1 triệu người trưởng thành tại Anh vừa bổ sung thêm bằng chứng về mối liên hệ giữa thói quen uống đồ uống nóng và ung thư thực quản.

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Oxford thực hiện và được công bố trên International Journal of Cancer. Kết quả cho thấy những người thường uống trà hoặc cà phê ở nhiệt độ rất nóng có nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản cao hơn khoảng 3 lần so với nhóm có thói quen uống đồ ấm. Đây cũng là dạng ung thư thực quản phổ biến nhất trên thế giới.

Nhiệt độ càng cao, nguy cơ càng tăng

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của gần 980.000 người trưởng thành trung niên thuộc hai nghiên cứu quy mô lớn là Million Women Study và UK Biobank. Những người tham gia được hỏi về thói quen uống đồ uống nóng, trong đó có mức độ yêu thích đồ uống ở trạng thái “ấm”, “nóng” hoặc “rất nóng”.

Uống trà hoặc cà phê ở nhiệt độ quá cao có thể liên quan đến nguy cơ ung thư thực quản (Nguồn: CNN)

Họ cũng được hỏi về số lượng đồ uống nóng sử dụng mỗi ngày, với hai nhóm là dưới 6 đồ uống và từ 6 đồ uống trở lên.

Trong thời gian theo dõi trung bình 14,2 năm ở Million Women Study và 11,1 năm ở UK Biobank, các nhà nghiên cứu ghi nhận 2.348 trường hợp ung thư thực quản.

Kết quả cho thấy nguy cơ ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản tăng theo nhiệt độ đồ uống mà người tham gia ưa thích. So với nhóm thích uống đồ ấm, những người thích uống nóng có nguy cơ cao hơn gần 2 lần. Với nhóm thích uống rất nóng, mức nguy cơ này cao hơn khoảng 3 lần.

Không chỉ nhiệt độ, số lượng đồ uống nóng tiêu thụ mỗi ngày cũng có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh. Sau khi điều chỉnh theo nhiệt độ đồ uống, các nhà nghiên cứu nhận thấy nhóm uống từ 6 đồ uống nóng trở lên mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản cao hơn 71% so với nhóm uống ít hơn 6 đồ uống mỗi ngày.

Theo Keren Papier, nhà dịch tễ học dinh dưỡng cấp cao tại Oxford Population Health và tác giả chính của nghiên cứu, đây là một trong những nghiên cứu lớn nhất cho đến nay xem xét mối liên hệ giữa thói quen uống đồ nóng và loại ung thư này.

Các nhà nghiên cứu cũng không nhận thấy sự khác biệt đáng kể về nguy cơ dựa trên việc người tham gia có thêm sữa vào trà hoặc cà phê hay không, miễn là đồ uống vẫn được sử dụng ở nhiệt độ cao.

Vì sao đồ uống quá nóng được quan tâm?

Từ năm 2016, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp việc uống đồ uống ở nhiệt độ trên 65 độ C vào nhóm “có thể gây ung thư cho con người”.

Một giả thuyết được đưa ra là chất lỏng quá nóng có thể gây tổn thương các tế bào niêm mạc thực quản. Việc tổn thương và viêm lặp đi lặp lại có thể tạo điều kiện cho những thay đổi bất thường của tế bào.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới không đo trực tiếp nhiệt độ của từng cốc trà hoặc cà phê mà dựa trên mức độ nóng do người tham gia tự đánh giá. Cảm nhận về nhiệt độ cũng có thể khác nhau ở mỗi người.

Vì vậy, các chuyên gia lưu ý kết quả nên được hiểu là một mối liên hệ, thay vì bằng chứng cho thấy đồ uống nóng trực tiếp gây ra ung thư.

Nguy cơ mắc ung thư thực quản ở cấp độ dân số vẫn tương đối thấp. Tại Anh, căn bệnh này chiếm khoảng 2% tổng số trường hợp ung thư và nguy cơ mắc bệnh trong suốt cuộc đời vào khoảng 1%, theo Cancer Research UK.

Bên cạnh đó, hút thuốc vẫn là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng đối với ung thư thực quản. Rượu, ô nhiễm không khí trong nhà và một số yếu tố khác cũng có thể góp phần làm tăng nguy cơ, tùy thuộc vào từng khu vực và nhóm dân số.

Với những người có thói quen uống trà hoặc cà phê rất nóng, để đồ uống nguội bớt trước khi sử dụng là một thay đổi đơn giản có thể cân nhắc. Chúng ta có thể chờ đồ uống nguội tự nhiên, thêm sữa hoặc nước mát phù hợp và tránh uống khi chất lỏng vẫn ở mức có thể gây bỏng.

Nguồn: cnn