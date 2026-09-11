Nhiều người trẻ cho rằng mình còn trẻ, sức khỏe tốt nên có thể thức khuya, thậm chí thức trắng đêm để chơi game, lướt điện thoại hoặc làm việc. Tuy nhiên, việc đảo lộn ngày đêm trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tim mạch.

Mới đây, một nam thanh niên 18 tuổi ở An Sơn, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), thường xuyên đảo lộn ngày đêm và thức trắng để chơi game. Sau một thời gian, người này xảy ra đột tử do tim.

Các chuyên gia cho biết, thức khuya khiến cơ thể liên tục rơi vào trạng thái căng thẳng. Khi đó, nhịp tim có thể tăng, huyết áp tăng và tim phải làm việc với cường độ cao trong thời gian dài.

Tình trạng này có thể làm tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện các vấn đề tim mạch nghiêm trọng, trong đó có rối loạn nhịp tim ác tính và nhồi máu cơ tim.

Bác sĩ cảnh báo 2 “lằn ranh đỏ” khi thức khuya

Theo chuyên gia, mọi người cần đặc biệt cảnh giác nếu rơi vào một trong hai tình trạng sau:

- Ngủ dưới 4 giờ mỗi ngày trong từ 3 ngày liên tiếp trở lên.

- Thường xuyên ngủ dưới 6 giờ mỗi ngày trong thời gian dài.

Đây là những tình trạng thiếu ngủ có thể làm gia tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim nguy hiểm và nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng thức khuya không phải lúc nào cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đột tử. Trong nhiều trường hợp, biến cố nguy hiểm xảy ra do nhiều yếu tố nguy cơ cộng dồn, khiến gánh nặng lên tim tăng đột ngột.

Đặc biệt, trong thời gian thức khuya và ngay sau đó, có 2 hành vi có thể tiếp tục làm tăng áp lực lên tim.

1. Tập luyện cường độ cao sau khi thức khuya

Sau một đêm thiếu ngủ, cơ thể chưa được phục hồi đầy đủ. Nếu ngay sau đó thực hiện các hoạt động thể chất với cường độ cao, gánh nặng lên tim có thể tăng đột ngột, đặc biệt ở những người vốn có vấn đề về tim mạch nhưng chưa được phát hiện.

2. Kích động, ăn quá nhiều và sử dụng nhiều chất kích thích

Khi thức khuya, một số người có thói quen ăn uống quá mức, đồng thời uống nhiều trà đặc, cà phê hoặc nước tăng lực để duy trì sự tỉnh táo. Những yếu tố này có thể kích thích mạnh hệ thần kinh giao cảm, khiến nhịp tim và huyết áp thay đổi, từ đó tiếp tục làm tăng gánh nặng cho tim.

Xuất hiện những dấu hiệu này, tuyệt đối không cố chịu đựng

Nếu sau khi thức khuya xuất hiện cảm giác tức hoặc đau ngực dữ dội, giống như có một tảng đá lớn đè lên ngực, người bệnh cần đặc biệt cảnh giác.

Đặc biệt, nếu cơn đau lan lên vai trái hoặc vùng hàm, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm liên quan đến tim mạch.

Khi xuất hiện những triệu chứng này, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra, không nên cố chịu đựng hoặc chờ triệu chứng tự biến mất.

Nhiều người trẻ cho rằng mình còn khỏe nên có thể thức trắng đêm chơi game, lướt điện thoại hoặc dùng cà phê, trà đặc để chống buồn ngủ. Trong thời gian ngắn, cơ thể có thể chưa biểu hiện bất thường rõ rệt, nhưng những tác động bất lợi lên tim có thể âm thầm tích lũy theo thời gian.

Khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như khó chịu ở ngực, tức ngực hoặc đau ngực, mọi người cần nghiêm túc lưu ý và đi kiểm tra kịp thời.

Nguồn và ảnh: QQ