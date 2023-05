Nghiên cứu Đại học Harvard chỉ ra người cô đơn thường có vấn đề trong cách cư xử

Nhiều người thường lầm tưởng giữa cô đơn với việc ở một mình. Trên thực tế, nhiều người thích tận hưởng thời gian một mình, nhưng điều đó chỉ thú vị nếu bạn biết rằng bạn luôn có gia đình và bạn bè để dựa vào. Đối với những người không có mối quan hệ này, thời gian ở một mình không còn là một trải nghiệm tích cực và thú vị nữa, thay vào đó, nó sẽ tạo ra cảm giác cô đơn.



Có nhiều lý do để khiến một người cảm thấy cô đơn. Trong đó có một số nguyên nhân đặc biệt rõ ràng như: Mạng xã hội đã phần nào loại bỏ nhu cầu tương tác trực tiếp, hoặc gần đây nhất là do thời kỳ giãn cách trong đại dịch Covid-19. Ngoài ra, có nhiều người cảm thấy cô đơn vì đơn giản là họ không có thời gian tiếp xúc với người khác, sợ bị từ chối hoặc do bản tính hướng nội.

Để hiểu hơn về sự cô đơn, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Harvard, Đại học Stanford, Đại học Curtin và Đại học Western Australia đã đã tiến hành một nghiên cứu vào năm 2021, nhằm mục đích nghiên cứu mối liên hệ giữa sự cô đơn với cách mà con người điều chỉnh cảm xúc theo thói quen.

Nghiên cứu được thực hiện trên 501 đối tượng với độ tuổi trung bình là 47 tuổi, trong đó có 50% là nam giới và 50% là nữ giới đến từ nhiều vùng khác nhau ở nước Mỹ. Những người tham gia được hướng dẫn để thực hiện nhiều cách điều chỉnh cảm xúc khác nhau, từ đó các nhà nghiên cứu sẽ đo lường mức độ cô đơn và rút ra mối liên hệ giữa chúng.

Cụ thể, người tham gia sẽ trả lời những câu hỏi về cách điều chỉnh cảm xúc trong nhận thức (chẳng hạn như đổ lỗi cho bản thân, đổ lỗi cho người khác, bi quan hóa mọi việc...) và cách điều chỉnh cảm xúc thông qua hành vi (như phân tâm, tránh gặp gỡ người khác...).

Cuối cùng, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng cách mà chúng ta điều chỉnh cảm xúc ảnh hưởng rất nhiều đến sự cô đơn. Sự cô đơn gia tăng đáng kể khi chúng ta suy nghĩ quá nhiều về một điều gì đó, đổ lỗi cho bản thân hoặc người khác, tưởng tượng đến hậu quả xấu, kìm nén cảm xúc tiêu cực, có vấn đề trong cư xử, cố tình rút lui khỏi các mối quan hệ và từ chối sự giúp đỡ từ người khác.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người cô đơn nhất ít khi nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực, chẳng hạn như xem thất bại là một bài học quan trọng trong cuộc sống.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã cung cấp một số lưu ý cho những người bị cô đơn. Bước đầu tiên chúng ta cần làm là tự nhìn nhận lại bản thân, nếu bạn thường cảm thấy cô đơn, hãy chú ý đến cách bạn cư xử khi có rắc rối xảy ra.

Ví dụ, nếu bạn cãi nhau với một đồng nghiệp, hãy xem lại liệu có phải bản thân đang dành hàng giờ để thất vọng thay vì tích cực tìm kiếm giải pháp hay không. Tiếp đó, hãy nhắc nhở bản thân rằng có những cách lành mạnh hơn để giải quyết vấn đề của bạn, đó có thể đơn giản chỉ là đi uống nước với một người bạn tốt và kể về vấn đề mà bạn mắc phải. Đây chính là sự chia sẻ.

Nguồn: Insider, Psychology Today