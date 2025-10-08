Nghiên cứu 85 năm của Mỹ phát hiện đây là công việc kém hạnh phúc nhất dù lương cao đến đâu

Tiến sĩ Robert Waldinger, Giáo sư tâm thần học tại Trường Y Harvard, Giám đốc Nghiên cứu về sự phát triển của người trưởng thành cho biết: “Không có công việc cụ thể nào luôn mang lại bất mãn, nhưng những công việc thiếu tương tác giữa con người với con người thường khiến nhân viên cảm thấy khổ sở nhất.”

Trong vòng 85 năm, nhóm nghiên cứu Harvard đã theo dõi hơn 700 người tham gia trên toàn cầu, thu thập dữ liệu sức khỏe và phỏng vấn định kỳ hai năm một lần. Kết quả chỉ ra: bí quyết để sống hạnh phúc, khỏe mạnh và trường thọ không nằm ở tiền bạc, thành công, thể thao hay chế độ ăn uống, mà ở các mối quan hệ tích cực.

“Đó là một nhu cầu xã hội cơ bản, cần được đáp ứng trong mọi khía cạnh của cuộc sống, kể cả công việc. Khi được kết nối với người khác, bạn cảm thấy hài lòng hơn và hiệu quả làm việc cũng cao hơn”, Waldinger nói.

Sự cô đơn nơi công sở – vấn đề phổ biến nhưng ít được nói đến

Theo Tiến sĩ Waldinger, những công việc “kém hạnh phúc nhất” thường đòi hỏi sự độc lập cao, ít tương tác giữa các cá nhân hoặc làm việc theo ca đêm, điển hình như lái xe tải hay bảo vệ ban đêm. Trong thời đại công nghệ, xu hướng này còn rõ nét hơn ở các ngành dịch vụ giao hàng, thương mại điện tử, nơi nhân viên hầu như không có đồng nghiệp cố định, thậm chí không biết tên người làm cùng ca.

Ảnh minh hoạ: Internet

Tuy nhiên, sự cô đơn không chỉ ảnh hưởng đến những người làm “công việc đơn độc”. Ngay cả những người bận rộn với công việc xã hội cũng có thể cảm thấy bị cô lập nếu họ không có những tương tác tích cực, có ý nghĩa với người khác. Tiến sĩ Waldinger cho biết nhân viên tổng đài, chăm sóc khách hàng là một ví dụ điển hình. Họ phải nói chuyện cả ngày và chịu áp lực từ những khách hàng khó tính, thiếu kiên nhẫn.

Các nghiên cứu y khoa còn chỉ ra, sự “ngắt kết nối” với những người khác tại nơi làm việc có hại cho sức khỏe tương đương hút thuốc hay lối sống ít vận động, nhất là khi tuổi tác tăng cao.

Theo nhóm nghiên cứu Harvard, việc tạo ra những “khoảnh khắc kết nối” nhỏ tại nơi làm việc như trò chuyện vài phút với đồng nghiệp, hoặc tham gia câu lạc bộ nội bộ, có thể giúp giảm cảm giác cô độc và nâng cao sự hài lòng trong công việc.

Đồng nghiệp – “phúc lợi” vô hình nơi công sở

Môi trường làm việc cũng đóng vai trò quan trọng. “Nếu lãnh đạo khuyến khích tinh thần làm việc nhóm, việc xây dựng mối quan hệ tích cực sẽ dễ dàng hơn. Ngược lại, nếu văn hóa công ty đề cao cạnh tranh và cá nhân, sự kết nối sẽ khó hình thành,” Tiến sĩ Waldinger nhận định.

Ảnh minh hoạ: Internet

Một khảo sát năm 2022 cho thấy, những người có “bạn thân” tại nơi làm việc thường làm việc hiệu quả và gắn bó hơn so với những người không có.

Theo Tiến sĩ Waldinger và Phó giám đốc nghiên cứu Marc Schulz, khi tìm việc, mọi người thường chú trọng đến lương thưởng, bảo hiểm hay chế độ nghỉ phép, nhưng ít ai nhận ra rằng các mối quan hệ đồng nghiệp cũng là một “phúc lợi công việc” đáng giá.

“Những mối quan hệ tích cực giúp giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe và khiến chúng ta trở về nhà trong tâm trạng tốt hơn. Chúng không chỉ khiến chúng ta khỏe mạnh hơn - mà đơn giản là khiến chúng ta hạnh phúc hơn”, Tiến sĩ Waldinger nói.