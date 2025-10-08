Nữ diễn viên học hành giỏi giang, tài năng, phải ngồi tù 422 ngày: Cái kết mới bất ngờ

Lưu Hiểu Khánh (SN 1955) được mệnh danh là "quốc bảo điện ảnh Trung hoa". Sự nghiệp nghệ thuật của bà trải dài hơn nửa thế kỷ với những đóng góp lớn cho màn ảnh Hoa ngữ. Năm 1995, vai diễn Võ Tắc Thiên trong bộ phim cùng tên đưa tên tuổi nữ diễn viên nổi danh khắp châu Á.

Lưu Hiểu Khánh lúc trẻ

Học hành giỏi giang, tài năng nổi trội

Năm 13 tuổi, Lưu Hiểu Khánh thi đỗ vào Trung học trực thuộc Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên, chuyên ngành chính là dương cầm.

Trung học trực thuộc Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên là một trong những trường trung học nghệ thuật danh tiếng nhất Trung Quốc, trực thuộc Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên (Sichuan Conservatory of Music) - một trong "tứ đại học viện âm nhạc" của Trung Quốc. Trường trực thuộc là cấp THCS – THPT dành riêng cho học sinh năng khiếu nghệ thuật, được đào tạo song song văn hóa và chuyên ngành âm nhạc (piano, thanh nhạc, nhạc cụ dân tộc, khí nhạc, sáng tác…).

Đội ngũ giáo viên phần lớn là giảng viên, nghệ sĩ đến từ Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên, nhiều người từng du học hoặc biểu diễn quốc tế. Học sinh được coi là "nguồn tuyển chọn nòng cốt" cho bậc đại học của Học viện, nên được đầu tư và rèn luyện bài bản ngay từ nhỏ. Trường có cơ sở vật chất hiện đại, môi trường năng động và có nhiều chương trình hợp tác, giao lưu quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp, Lưu Hiểu Khánh gia nhập Đoàn kịch nói Quân khu Thành Đô, đảm nhiệm vai trò nhạc công. Không lâu sau đó, đoàn làm phim “Trường thành Nam Hải” đến Đoàn kịch nói Quân khu Thành Đô để tuyển diễn viên. Tuy vốn xuất thân từ ngành âm nhạc, nhưng Lưu Hiểu Khánh cảm thấy đây là một cơ hội để nổi tiếng, nên lập tức chủ động xin thử vai.

Và đó chính là bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của Lưu Hiểu Khánh.

Sự nghiệp đang thăng hoa thì năm 2002, nữ diễn viên bị truy tố vì tội trốn thuế, phải ngồi tù 422 ngày và phạt thêm 5,73 triệu NDT (gần 20 tỷ đồng).

Bà từng chia sẻ trong hồi ký: "Căn phòng tù nhân chật chội, chỉ vài mét vuông, chẳng thể chạy trong đó, cũng chẳng biết giờ giấc trôi qua thế nào. Tôi đành đếm bước chân, mỗi sáng đếm tám nghìn bước... Mỗi ngày được ra ngoài một lần, tôi đều thuyết phục quản giáo cho chúng tôi được đánh cầu lông", diễn viên kể trong tùy bút.

Nhờ sự giúp đỡ của tài tử Khương Văn, năm 2003, Lưu Hiểu Khánh được bảo lãnh tại ngoại, kết thúc 422 ngày ngồi tù, phải nộp bù tiền thuế, tiền phạt...

Ra tù, Lưu Hiểu Khánh gây dựng lại sự nghiệp. Không chỉ không bị tẩy chay, bà còn được xem là “phượng hoàng tái sinh” của màn ảnh Hoa ngữ. Lưu Hiểu Khánh chấp nhận đảm nhiệm những vai nhỏ, kiên trì đóng phim đều đặn, và nhờ tài năng, sức hút cùng danh tiếng lâu năm, bà dần lấy lại vị thế, thậm chí còn được xem như “bảo chứng diễn xuất” của điện ảnh Trung Quốc.

Trong khi nhiều nghệ sĩ trẻ Trung Quốc chỉ cần dính lùm xùm nhỏ đã bị phong sát hoàn toàn, thì trường hợp của Lưu Hiểu Khánh cho thấy một ngoại lệ đặc biệt, có lẽ vì bà thuộc thế hệ nghệ sĩ gạo cội, có đóng góp lớn cho nền điện ảnh quốc gia và vẫn được công chúng, giới làm nghề dành cho sự tôn trọng nhất định.