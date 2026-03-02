Chốn công sở từ trước đến nay chưa bao giờ là một bài toán công bằng tuyệt đối, nơi mà cứ cắm mặt vào làm là sẽ được ghi nhận. Chăm chỉ, cống hiến hết mình thôi đôi khi là chưa đủ, mà sự thăng tiến lại thường rơi vào tay những người biết cách "show" ra giá trị của bản thân, hay nói thẳng ra là biết "làm màu" đúng lúc đúng chỗ. Nghịch lý đau lòng ấy vẫn luôn hiện hữu từng ngày, khiến không ít những "lão làng" phải xót xa tự hỏi: Rốt cuộc mình đã sai ở đâu trong suốt ngần ấy năm thanh xuân gắn bó?

Chị T. gắn bó với công ty xuất nhập khẩu nằm trên trục đường Duy Tân, Cầu Giấy ngót nghét cũng đã 5 năm thanh xuân với bao đêm thức trắng chạy deadline không một lời oán thán. Thế nhưng, trong đợt đánh giá nhân sự vừa rồi, cái tên được xướng lên cho vị trí trưởng nhóm lại là B. - cô bé mới vào làm vỏn vẹn 6 tháng, chuyên môn dù lẹt đẹt nhưng lại cực kỳ năng nổ trong các buổi tiệc tùng và luôn biết cách báo cáo "hoành tráng" mỗi khi sếp lướt qua. Khoảnh khắc ấy, chị T. lặng người, xót xa nhận ra sự cống hiến thầm lặng của mình rốt cuộc chẳng bằng một góc "kỹ năng làm màu" của cô lính mới.

Sự im lặng vàng ngọc hay liều thuốc độc chốn công sở?

Chúng ta thường mang theo một niềm tin cố hữu từ thuở cắp sách đến trường rằng, cứ làm việc chăm chỉ, ngoan ngoãn rồi chắc chắn phần thưởng sẽ đến. Tâm lý của những người như chị T. là luôn tin vào câu "hữu xạ tự nhiên hương" , nghĩ rằng mình cứ làm tốt việc của mình, sếp ắt sẽ nhìn thấu và tự khắc tăng lương, thăng chức.

Thế nhưng, ở một môi trường công sở xô bồ và nhịp độ nhanh chóng mặt, sếp của bạn còn trăm ngàn mối lo khác ngoài kia, họ không có thời gian và cũng chẳng đủ vi diệu để soi xét từng giọt mồ hôi rơi trong bóng tối của bạn. Khi bạn chọn cách cống hiến thầm lặng, tự ôm đồm mọi việc khó nhằn mà chẳng buồn hé răng báo cáo tiến độ hay thể hiện vai trò, bạn vô tình tự biến mình thành một người "vô hình". Sự khiêm tốn thái quá lúc này không còn là đức tính tốt, mà nó trở thành liều thuốc độc kìm hãm sự nghiệp.

"Làm tốt đến mấy mà không biết cách cất tiếng nói, bạn sẽ mãi chỉ là một cái bóng mờ nhạt, một công cụ đắc lực nhưng dễ dàng bị lãng quên trong mắt lãnh đạo".

Trong khi bạn đang chìm nghỉm giữa đống giấy tờ và tự huyễn hoặc về một ngày sếp sẽ hiểu thấu lòng mình, thì người khác đã nhanh chân đem kết quả đi trình bày và ghi điểm tuyệt đối.

"Làm màu" không hẳn là xấu, nếu đó là nghệ thuật trình diễn giá trị

Quay lại câu chuyện của cô bé B., nếu gạt đi sự cay cú và nhìn nhận một cách công tâm, chúng ta sẽ thấy B. sở hữu một loại trí thông minh chốn công sở mà chị T. đang thiếu hụt trầm trọng. B. có thể không giỏi chuyên môn bằng chị T., nhưng B. hiểu rõ quy luật của sự chú ý. Cô ấy biết cách đóng gói thành quả của mình, biết xuất hiện đúng lúc sếp cần, biết nói những câu chuyện mang tính chiến lược và biết biến một thành quả nhỏ thành một bức tranh tươi sáng cho cả phòng ban.

Chẳng phải tự nhiên mà người ta hay nói, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình chiếm tới phần lớn sự thành công của một người. Tâm lý của những người làm sếp là họ luôn cần sự yên tâm, họ thích những nhân sự năng lượng cao, biết tương tác và cho họ thấy được công việc đang trôi chảy thế nào qua những báo cáo rành rọt.

"Thực tế phũ phàng là: Sếp không trả lương cho sự vất vả của bạn, họ trả lương cho những kết quả mà họ nhìn thấy được".

Việc B. "làm màu" thực chất là cách cô ấy đang marketing cho chính bản thân mình, cho sếp thấy rõ cô ấy đang ở đâu, làm được gì và mang lại không khí tích cực ra sao cho tập thể. Trách B. khôn lỏi cũng được, nhưng không thể phủ nhận rằng, trong thời đại này, ai biết nắm bắt ánh đèn sân khấu, người đó nắm giữ lợi thế.

Suy cho cùng, câu chuyện của chị T. và B. không phải để cổ xúy cho lối sống thảo mai, thùng rỗng kêu to mà bỏ bê chuyên môn. Nhưng nó là một cái tát thức tỉnh cho những ai đang ngày đêm mài mòn thanh xuân bên bàn làm việc mà quên mất việc đòi hỏi quyền lợi xứng đáng cho bản thân. Đừng vội trách sếp bất công hay đàn em quá thủ đoạn, bởi trong cái thế giới việc làm đầy cạnh tranh khốc liệt này, cặm cụi làm việc như một con ong thợ thôi là chưa đủ. Bạn phải học cách làm một chú ong vừa chăm chỉ, vừa biết cất tiếng vo ve để người ta biết bạn đã mang về tổ bao nhiêu giọt mật ngọt ngào.