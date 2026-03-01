Trong tuần mới từ ngày 2/3 đến 8/3 này, dòng chảy tài lộc của chúng ta sẽ thăng trầm ra sao, có cơn mưa tiền bạc nào bất chợt ghé thăm hay có khoản chi ngoài dự kiến nào đang chực chờ ngốn sạch hầu bao của bạn? Thay vì quẩn quanh với những lo âu vô định, chúng ta hãy cùng tĩnh tâm lại, gieo một quẻ Kinh Dịch mộc mạc cho từng con giáp để xem vũ trụ đang nhắn nhủ điều gì về đường tiền tài của bạn trong 7 ngày tới. Những lời bình giải dưới đây tuy ngắn gọn nhưng lại là chiếc kim chỉ nam chân thật, giúp bạn biết lúc nào nên mạnh dạn vung tiền đầu tư, lúc nào cần lui về phòng thủ để bảo toàn những nỗ lực mồ hôi nước mắt của chính mình.

Tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão: Người đón lộc rụng bị, kẻ cẩn trọng hầu bao

Bắt đầu với những người tuổi Tý, tuần này bạn bắt được quẻ Thuần Càn, biểu tượng của bầu trời bao la và sức mạnh vươn lên không ngừng nghỉ. Đây là điềm báo vô cùng cát lành cho thấy công việc làm ăn đang trên đà thăng tiến, những dự án ấp ủ bấy lâu nay tự nhiên đơm hoa kết trái mang về nguồn thu nhập ngoài sức tưởng tượng, thế nên bạn cứ tự tin mà nắm bắt cơ hội.

Chuyển sang tuổi Sửu, quẻ Địa Thiên Thái hiện lên mang theo thông điệp của sự bình yên và hanh thông viên mãn. Tuần này, ví tiền của người tuổi Sửu vô cùng an toàn, những khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời đều đặn, dù không phải trúng quả đậm sầm sập nhưng dòng tiền cứ rỉ rả chảy vào túi khiến tâm trạng bạn lúc nào cũng lâng lâng dễ chịu.

Thế nhưng, với tuổi Dần, quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu lại báo hiệu một tuần bội thu rực rỡ, bạn đi đến đâu cũng có quý nhân nâng đỡ, ký kết hợp đồng trót lọt, thậm chí mua tờ vé số vui vui cũng dễ có lộc bất ngờ rớt trúng đầu.

Ngược lại với sự rực rỡ ấy, người tuổi Mão tuần này lại bốc phải quẻ Thủy Sơn Kiển, ngụ ý về những trở ngại và chông gai đang chắn ngang đường tài lộc. Lời khuyên chân thành cho tuổi Mão là hãy thắt chặt chi tiêu, tuyệt đối không xuất tiền cho mượn hay hùn vốn làm ăn lớn trong những ngày tới kẻo tiền mất tật mang, cứ án binh bất động bảo toàn lực lượng là tốt nhất.

Tuổi Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi: Vượt qua sóng gió, gặt hái thành quả ngọt ngào

Bước sang vận trình của tuổi Thìn, quẻ Lôi Thủy Giải xuất hiện như một cơn mưa rào tưới mát mảnh đất khô cằn, báo hiệu mọi khúc mắc về tiền bạc hay những khoản nợ nần dai dẳng sẽ bắt đầu tìm được nút thắt để tháo gỡ. Bạn sẽ nhìn ra hướng đi mới cứu nguy cho công việc kinh doanh, từ đó mở ra khe cửa hẹp đón lộc tràn vào.

Đối với tuổi Tỵ, quẻ Phong Hỏa Gia Nhân gợi nhắc về sức mạnh của tình thân và sự gắn kết bền chặt. Tài lộc tuần này của bạn không nằm ở đâu xa mà đến từ chính những người thân quen, có thể là gia đình hỗ trợ vốn liếng hoặc anh em bạn bè mang đến một mối làm ăn nhỏ nhưng "tích tiểu thành đại", vô cùng chắc chắn.

Trong khi đó, người tuổi Ngọ cần hết sức dè chừng khi quẻ Thiên Địa Bĩ báo hiệu vận xui đang rình rập quanh túi tiền. Tuần này bạn dễ gặp tiểu nhân lừa gạt, mua phải hàng kém chất lượng hoặc đầu tư sai chỗ dẫn đến hao tài tốn của, tốt nhất là cứ tiêu xài căn cơ và đừng vội tin lời mật ngọt của người ngoài.

May mắn thay, tuổi Mùi lại đón nhận quẻ Địa Sơn Khiêm, một quẻ cát khuyên con người ta nên lùi một bước để tiến ba bước xa hơn. Tiền bạc tuần này của tuổi Mùi không đến từ sự xô bồ bon chen mà nảy mầm từ chính sự khiêm tốn, chăm chỉ làm việc thầm lặng; cấp trên sẽ sớm nhìn nhận được năng lực thật sự của bạn và những khoản thưởng hậu hĩnh chính là trái ngọt xứng đáng.

Tuổi Thân, Dậu, Tuất, Hợi: Cơ hội mười mươi, tự lực tự cường sinh vượng khí

Với những người tuổi Thân nhanh nhẹn, tuần này quẻ Hỏa Phong Đỉnh chiếu rọi mang đến cơ hội hợp tác làm ăn cực kỳ xán lạn. Chữ "Đỉnh" tượng trưng cho chiếc vạc vững chãi, ngụ ý rằng những mối quan hệ đối tác bạn đang xây dựng sẽ tạo ra nền tảng tài chính kiên cố, đôi bên cùng có lợi, tiền bạc chia đều không ai phải chịu thiệt thòi.

Tuy nhiên, tuổi Dậu lại phải đối mặt với quẻ Trạch Thủy Khốn, một lời cảnh báo đỏ về sự bế tắc tạm thời trong dòng tiền. Rất có thể một nguồn thu dự kiến sẽ bị chậm trễ hoặc bạn phải ngậm ngùi móc hầu bao chi trả cho những khoản không tên từ trên trời rơi xuống. Lúc này, bình tĩnh sắp xếp lại kế hoạch chi tiêu gia đình là điều duy nhất bạn nên làm thay vì vội vã vay mượn lung tung.

Đối với tuổi Tuất, quẻ Sơn Lôi Di nhắc nhở bạn về sức mạnh của sự tự lực cánh sinh trong thời buổi kinh tế khó khăn. Tuần này dường như không có quý nhân nào mang tiền đến gõ cửa, nhưng bù lại, cứ chăm chỉ cày cuốc, năng nhặt chặt bị thì cuối tuần nhìn lại, bạn sẽ thấy thành quả lao động của mình quy đổi thành những con số biết nói khiến lòng an tâm phần nào.

Cuối cùng, khép lại vòng tròn 12 con giáp, tuổi Hợi bốc được quẻ Thủy Địa Tỷ đầy thân tình và tràn ngập may mắn. Quẻ này mang ý nghĩa về sự tương trợ, gắn kết tốt đẹp, là điềm báo rằng cứ bước ra ngõ là bạn dễ gặp thần tài, những mối quan hệ ngoại giao sẽ mang lại cho bạn những khoản lợi nhuận rủng rỉnh, mua may bán đắt, làm gì cũng xuôi chèo mát mái.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)