Nghịch cảnh dàn sao Tiệm Cà Phê Hoàng Tử sau 13 năm: Hội sao nữ bê bối, sao nam thắng Oscar, 2 nghệ sĩ qua đời thảm khốc

Mới đây, thông tin dàn cast Tiệm Cà Phê Hoàng Tử sẽ tái hợp và quay chung một chương trình đã khiến hàng loạt "mọt phim" phấn khích vì được gặp lại những gương mặt gắn với kỷ niệm thanh xuân. Lên sóng cách đây 13 năm, Tiệm Cà Phê Hoàng Tử đã trở thành hiện tượng khắp châu Á, nhờ cốt truyện thú vị và dàn cast trẻ trung. Sau 13 năm, dàn diễn viên đã có nhiều đổi khác, khi người sự nghiệp lên hương, người xuống dốc, và thậm chí có người đã rời xa thế giới này.

Dàn nam thần có sự nghiệp lên hương sau Tiệm Cà Phê Hoàng Tử

Gong Yoo sinh năm 1979, bắt đầu đóng phim từ năm 2001 nhưng chỉ vụt sáng thành sao kể từ sau thành công của Tiệm Cà Phê Hoàng Tử. Trong phim, "ông chú yêu tinh" khi đó mới chỉ 28 tuổi thủ vai nam chính Choi Han Kyul, khiến các fan đổ đứ đừ bằng combo cực phẩm: gương mặt phong trần điển trai, body 6 múi rắn rỏi và nét tính cách chuẩn "bạn trai nhà người ta".

Gong Yoo trong Tiệm Cà Phê Hoàng Tử.

Nam diễn viên phải nhập ngũ khi sự nghiệp đang lên vào năm 2008. Sau khi xuất ngũ, anh trở lại màn ảnh, tham gia nhiều tác phẩm và một lần nữa khiến dân tình phát sốt khi vào vai diễn yêu tinh để đời trong Goblin. Tác phẩm này khiến tên tuổi Gong Yoo một lần nữa bùng nổ, anh nhận được sự công nhận từ giới chuyên môn và cả khán giả. Sau đó, vai chính trong Train To Busan tiếp tục đánh dấu sự thành công của nam tài tử trên màn ảnh, trở thành biểu tượng khó thay thế của màn ảnh Hàn Quốc.

Goblin...

... và Train To Busan là hai tác phẩm đình đám của Gong Yoo.

Sau 13 năm kể từ ngày phát sóng Tiệm Cà Phê Hoàng Tử, có thể nói Gong Yoo là một trong những người sở hữu sự nghiệp thành công nhất dàn cast. Bộ phim là bước ngoặt trong sự nghiệp của Gong Yoo, giúp anh từ một diễn viên kém tiếng trở thành tài tử đắt giá. Đến nay đã hơn 40 tuổi, Gong Yoo vẫn khiến dân tình phát sốt vì nét đẹp trai phong độ và body chuẩn không cần chỉnh. Sau loạt nghi vấn yêu bạn diễn Kim Go Eun, Gong Yoo hiện vẫn độc thân.

Ở tuổi 41, Gong Yoo vẫn là nam thần độc thân vạn người mê khi sở hữu gương mặt điển trai, phong độ...

... và body 6 múi lực lưỡng đến độ các thanh niên trẻ còn phải chạy theo dài dài.

Kim Jae Wook

Kim Jae Wook tiếp tục lại là một nam thần khác có sự nghiệp "lên đời" kể từ sau thành công của Tiệm Cà Phê Hoàng Tử. Kim Jae Wook khởi nghiệp bằng nghề người mẫu và là thành viên một ban nhạc rock. Tiệm Cà Phê Hoàng Tử là tác phẩm đầu tay của Kim Jae Wook, và sự thành công của bộ phim đã góp phần đưa tên tuổi nam diễn viên lên hàng ngũ sao trẻ triển vọng ngày đó.

Kim Jae Wook với tác phẩm đầu tay Tiệm Cà Phê Hoàng Tử.

Là "tay ngang" diễn xuất, thế nhưng Kim Jae Wook đã từng bước khẳng định được khả năng của mình qua loạt vai diễn ấn tượng, có chiều sâu như trong Antique, Another Way, Voice… Không chỉ là diễn viên, Kim Jae Wook còn khẳng định sự đa tài khi tham gia diễn xuất những vai diễn thoại hoàn toàn bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, là đồng tác giả cuốn sách Top Model và tham gia nhạc kịch.

Với vẻ ngoài lạnh lùng, nam tính hút hồn, Kim Jae Wook thường hóa thân thành nhân vật phản diện, có nội tâm phức tạp, nhưng nam diễn viên đã "đổi gió" bằng vai nam chính trong phim hài tình cảm Bí Mật Nàng Fangirl, đóng cặp cùng Park Min Young. Vào vai anh sếp trong nóng ngoài lạnh cực ngọt, Kim Jae Wook đã gây sốt màn ảnh và khiến khán giả mê mệt.

Vẻ đẹp U40 của Kim Jae Wook.

Trong Tiệm Cà Phê Hoàng Tử, Lee Sun Kyun chỉ là vai phụ mờ nhạt nhưng sau 13 năm, anh lại trở thành cái tên đình đám nhất khi thủ vai Giám đốc Park trong siêu phẩm đoạt giải Oscar Ký Sinh Trùng. Sự thành công của Lee Sun Kyun là minh chứng cho việc gặt hái được thành quả khi không ngừng nỗ lực.

Lee Sun Kyun trong Tiệm Cà Phê Hoàng Tử.

Lee Sun Kyun sinh năm 1975, từng ngụp lặn ở sân khấu kịch nhiều năm trước khi chuyển sang đóng phim. Anh thường xuyên vào vai phụ, kể cả trong Tiệm Cà Phê Hoàng Tử và chỉ vụt sáng thành sao sau khi thủ vai chính bộ phim Pasta vào năm 2010. Tựa như đóa hoa nở muộn, càng lớn tuổi, Lee Sun Kyun càng thành công, chinh phục khán giả bằng loạt vai diễn phức tạp trước khi cùng dàn diễn viên Ký Sinh Trùng đoạt cả giải Oscar.

Anh nổi danh với vai diễn trong Pasta.

Thế nhưng vai diễn Giám đốc Park trong siêu phẩm Ký Sinh Trùng mới là đỉnh cao sự nghiệp của Lee Sun Kyun.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, nam tài tử còn có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và 2 con trai. Vợ anh là nữ diễn viên Jeon Hye Jin, cặp đôi đã hẹn hò 6 năm trước khi về chung một nhà. Trước khi trở thành sao như hiện tại, Lee Sun Kyun và fan của Jeon Hye Jin và quyết tâm chinh phục trái tim cô.

Lee Sun Kyun và vợ là nữ diễn viên xinh đẹp Jeon Hye Jin.

Dàn sao nữ trắc trở cả về sự nghiệp và tình duyên

Yoon Eun Hye sinh năm 1984, là thành viên nhóm nhạc nữ thế hệ thứ nhất đình đám Baby V.O.X nhưng không nhận được nhiều sự chú ý. Sau khi nhóm nhạc ngừng hoạt động, Yoon Eun Hye chuyển sang đóng phim và đến lúc này, tên tuổi cô mới vụt sáng thành sao.

Yoon Eun Hye là mỹ nhân xinh đẹp hiếm có của màn ảnh Hàn Quốc.

Sau thành công của Hoàng Cung và Vườn Nho, Tiệm Cà Phê Hoàng Tử tiếp tục là tác phẩm minh chứng thực lực của Yoon Eun Hye, biến cô trở thành nữ diễn viên hot nhất vào thời điểm đó, là "bảo chứng rating", được hàng loạt nhà sản xuất, nhãn hàng săn đón. Trong phim, Yoon Eun Hye thủ vai cô tomboy cá tính với mái tóc ngắn cũn, phong cách nam tính gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Yoon Eun Hye trong phim.

Có thực lực diễn xuất, Yoon Eun Hye là tên tuổi nổi tiếng ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc cho đến khi "phốt" lớn nhất sự nghiệp của cô nổ ra vào năm 2015. Cụ thể, khi tham gia chương trình thời trang tại Trung Quốc, Yoon Eun Hye đã đạo nhái một mẫu trang phục và bị chủ nhân của mẫu thiết kế này tố cáo. Không những không nhận lỗi mà còn cho rằng nhà thiết kế dựa hơi mình để nổi tiếng, Yoon Eun Hye bị công chúng ném đá kịch liệt, tẩy chay đến mức không thể xuất hiện trên màn ảnh, phải ở ẩn trong 3 năm.

Năm 2018, Yoon Eun Hye quay trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Love Alert và khiến công chúng sốc nặng với gương mặt cứng đờ, biến dạng, mọi đường nét đều thay đổi quá nhiều do lạm dụng dao kéo. Công chúng không khỏi tiếc nuối cho nhan sắc xinh đẹp tự nhiên, vừa ngọt ngào lại vừa sắc sảo của nữ diễn viên. Hiện tại, gương mặt cô đã mềm mại hơn rất nhiều, nhưng không còn là tên tuổi hàng đầu, được săn đón tại làng giải trí Hàn Quốc nữa.

Yoon Eun Hye gây sốc bằng nhan sắc dao kéo quá tay.

Hiện tại, gương mặt cô đã mềm mại hơn, nhưng công chúng không khỏi tiếc nuối cho nhan sắc tự nhiên của nữ diễn viên.

Chae Jung An

Chae Jung An sinh năm 1977, tham gia làng giải trí từ năm 1995 dưới tư cách ca sĩ và sau đó là diễn viên. Trong Tiệm Cà Phê Hoàng Tử, Chae Jung An đóng vai tình đầu của Han Kyul (Gong Yoo) và gây sốt bằng nhan sắc yêu kiều, ngọt ngào được đánh giá là nhỉnh hơn cả nữ chính Yoon Eun Hye.

Chae Jung An trong vai tình đầu của Gong Yoo.

Đa tài khi vừa có thể ca hát vừa diễn xuất, lại sở hữu sắc vóc vượt trội với gương mặt xinh đẹp và chiều cao 1m72, thế nhưng sự nghiệp của Chae Jung An vẫn mãi lận đận. Sau Tiệm Cà Phê Hoàng Tử, cô vẫn chỉ loanh quanh với những vai phụ trong Yongpal, The Prime Minister and I, Man To Man… Chae Jung An đóng nhiều phim, nhưng không gây được ấn tượng với khán giả.

Nhan sắc ngọt ngào của nữ diễn viên.

Không chỉ sự nghiệp mà đời tư của nữ diễn viên cũng rất lận đận. Chae Jung An kết hôn với bạn trai doanh nhân vào năm 2004 và ly dị chỉ sau đó 3 năm. Nữ diễn viên cho biết vợ chồng cô chia tay vì những điểm khác biệt không thể dung hòa, nhưng cả hai vẫn là bạn bè tốt. Đến nay đã hơn 40 tuổi, nữ diễn viên vẫn đi về lẻ bóng.

Chae Jung An ly dị chồng chỉ sau 3 năm kết hôn

Hai diễn viên quá cố đã rời xa thế giới này

Lee Eon

Ngày 21/8 năm nay chính là dịp tưởng niệm 12 năm ngày mất của nam diễn viên quá cố Lee Eon. Dù 12 năm đã trôi qua, khán giả vẫn không thể quên hình ảnh anh nhân viên Hwang Min Yeop cao lớn nhưng rất hiền lành của Tiệm Cà Phê Hoàng Tử.

Lee Eon sinh năm 1981, từng là vận động viên đấu vật và người mẫu trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2006. Sự nghiệp ngắn ngủi vỏn vẹn 2 năm của nam diễn viên chỉ có 5 bộ phim, và Tiệm Cà Phê Hoàng Tử đã là bàn đạp để tên tuổi anh bật lên, trở thành gương mặt được các đạo diễn săn đón vào thời điểm đó.

Sự ra đi của Lee Eon để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả.

Năm 2008, Lee Eon qua đời bởi một tai nạn giao thông thảm khốc. Sau bữa tiệc đóng máy bộ phim Người Hùng Chil Woo, nam diễn viên lái xe mô tô trở về nhà và tông vào lan can cầu vượt tại Hannam-dong, Seoul vào lúc 2h sáng ngày 21/8/2008. Lee Eon được đưa đến bệnh viện ngay lập tức nhưng đã qua đời do gãy cột sống cổ. Sự ra đi khi chỉ mới 27 tuổi của anh để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả cũng như dàn cast Tiệm Cà Phê Hoàng Tử.

Kim Ja Ok

Trước khi trở thành "bà mẹ quốc dân" trong Gia Đình Là Số 1, nữ diễn viên gạo cội Kim Ja Ok đã đóng vai mẹ của Han Kyul (Gong Yoo) trong Tiệm Cà Phê Hoàng Tử. Trong suốt 38 năm sự nghiệp, bà luôn cống hiến hết mình, hóa thân trọn vẹn vào các vai diễn, nhận được sự yêu mến của nhiều tầng lớp khán giả.

Nữ diễn viên Kim Ja Ok phát hiện bị ung thư đại tràng từ năm 2008, nhưng đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật và tiếp tục đóng phim cho đến khi tế bào ung thư di căn đến phổi và cướp đi sinh mạng của bà vào ngày 16/11/2014. Nữ diễn viên quá cố hưởng thọ 63 tuổi.

Nữ diễn viên quá cố hưởng thọ 63 tuổi.

Kim Ja Ok đã trở thành tượng đài không thể quên trong lòng người hâm mộ điện ảnh châu Á. Nhiều năm sau ngày Kim Ja Ok mất, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình cùng làng giải trí đều dành một ngày đặc biệt để tưởng nhớ nụ cười đẹp của "bà mẹ quốc dân" trên màn ảnh.