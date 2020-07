Hạng 3: So với nhiều đồng nghiệp trong danh sách này thì Lee Sang Yoon không nổi tiếng bằng nhưng anh lại rất hấp dẫn và còn có nụ cười ấm áp đầy mê hoặc. Một ngôi sao hiền lành và điển trai như vậy, không có gì lạ khi anh đánh bại So Ji Sub và Kang Dong Won để nằm trong top 3.