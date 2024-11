Lúc sinh thời, nam diễn viên Song Jae Rim được yêu mến khi tham gia chương trình We Got Married với "nàng cháo" Kim So Eun. Từ năm 2013 - 2014, 2 diễn viên đã tạo thành cặp đôi cực ngọt ngào trên chương trình hẹn hò ảo nổi tiếng này.

"Phản ứng hóa học" của Song Jae Rim - Kim So Eun ngọt ngào đến nỗi dân tình không ngừng "đẩy thuyền", hy vọng họ thực sự hẹn hò ngoài đời. Khi 2 diễn viên rời khỏi chương trình, khán giả tiếc hùi hụi nhưng rất nhanh chóng đã vui vẻ trở lại khi cả 2 tái hợp trong phim Our Gab Soon.

Song Jae Rim - Kim So Eun đã tạo nên những khoảnh khắc ngọt ngào trong We Got Married

Rồi sau đó, họ cùng vào vai cặp đôi chính trong phim Our Gab Soon

Trước những tin đồn hẹn hò, Song Jae Rim - Kim So Eun liên tục phủ nhận và cho biết chỉ là bạn thân. Nhưng ở Kbiz, thật hiếm có đôi "bạn thân" nào mà đến chục năm sau vẫn thường xuyên để lộ "hint" hẹn hò như thế. Những "hint" này không chỉ lan truyền trên mạng xã hội, mà còn được cả truyền thông Hàn Quốc vào cuộc tìm hiểu.

Vào tháng 3/2023, tờ Sports Kyunghyang khiến mạng xã hội dậy sóng khi tung bằng chứng hẹn hò của Kim So Eun và Song Jae Rim. Nguồn tin cho hay cặp đôi đình đám một thời của We Got Married đã cùng nhau đi du lịch tại Nhật Bản trong bầu không khí hạnh phúc.

Người hâm mộ đã chụp được hình ảnh "nàng cháo" và tài tử Mặt trăng ôm mặt trời tại 1 công viên ở Nhật Bản. Vào ngày hôm đó, mỹ nhân Vườn sao băng diện áo hồng còn nam diễn viên họ Song mặc áo trắng, đeo 1 chiếc túi màu nâu nhạt. Trang phục này trùng khớp với ảnh 2 người tự đăng trên Instagram. Chưa hết, người áo đen xuất hiện cùng "nàng Cháo" trước đó cũng có mặt trong bức ảnh hẹn hò của Kim So Eun - Song Jae Rim. Cặp đôi còn để lộ "lovestagram" cùng check-in 1 số địa điểm khác như tháp Tokyo, công viên Sanrio Puroland,… Về sau, Kim So Eun cho biết cô chỉ tình cờ gặp Song Jae Rim ở Nhật Bản nhưng netizen cảm thấy điều này thật khó tin.

Song Jae Rim - Kim So Eun bị bắt gặp đi chơi cùng nhau ở Nhật Bản

Chỉ 3 tháng sau đó, đến lượt tờ Osen vào cuộc phát hiện bằng chứng hẹn hò của "nàng cháo" và bạn trai tin đồn. Dấu hiệu này bắt nguồn từ bài viết của cả 2 ngôi sao trên Instagram cá nhân vào ngày 21/5, trong đó Kim So Eun và Song Jae Rim đều đăng tải cùng hình ảnh về hoa hồng đỏ ở địa điểm được cho là quá giống nhau. "Nàng cháo" còn viết dòng trạng thái "Tràn đầy sức sống" kèm hình ảnh, trong khi bạn trai tin đồn không chú thích gì thêm.

Lần này, đối mặt với bằng chứng mới, đại diện của Kim So Eun - công ty Ascendio cho hay: "Đúng là 2 ngôi sao là bạn thân của nhau. Họ liên lạc thường xuyên. Tuy nhiên, việc cả hai cùng đăng những bức hình giống nhau như thế này đơn giản chỉ là trùng hợp mà thôi".

Saram Entertainment cũng đại diện cho Song Jae Rim lên tiếng giải thích: "Xác nhận với nghệ sĩ trực thuộc của chúng tôi, anh ấy khẳng định không hề gặp lại Kim So Eun sau chuyến đi Nhật vừa qua. Bức hình hoa hồng của 2 người họ được chụp tại nhà Song Jae Rim từ trước". Hoá ra, đây là hình cũ được cả hai chụp ở nhà nam tài tử họ Song. Nhưng cũng từ đây, khán giả càng thêm nghi ngờ mối quan hệ của cặp đôi We Got Married, và thêm tò mò về việc Kim So Eun thật sự đã đến nhà Song Jae Rim và còn công khai đăng ảnh có dấu hiệu ghi lại sự việc này lên mạng xã hội.

Hình ảnh hoa hồng làm rộ lên nghi vấn Kim So Eun và Song Jae Rim hẹn hò

Đến tháng 8 vừa qua, Kim So Eun khiến netizen phát sốt khi công khai đến cổ vũ Song Jae Rim diễn vở nhạc kịch Hoa hồng Versailles. Nữ diễn viên thoải mái đăng ảnh chụp cùng "bạn trai tin đồn" không chút ngượng ngùng.

Kim So Eun đến cổ vũ "anh bạn thân" diễn nhạc kịch vào tháng 8 vừa qua

Nhưng đến ngày 12/11, khán giả đã phải đón nhận tin dữ từ Song Jae Rim. Nam diễn viên đột ngột ra đi ở tuổi 39, để lại nỗi tiếc thương vô hạn trong lòng những người yêu mến anh. Những thước phim về tài tử sinh năm 1985 sẽ chỉ còn là ký ức đau buồn, "thuyền" Song Jae Rim - Kim So Eun chưa kịp cập bến đã chịu cảnh âm dương đôi ngả.

Với mối quan hệ thân thiết, cái chết của Song Jae Rim được cho là cú sốc lớn đối với Kim So Eun. Người hâm mộ đã để lại rất nhiều bình luận hỏi thăm tình hình của Kim So Eun bên dưới các bài đăng trên trang cá nhân của cô. Tuy nhiên, đến hiện tại, Kim So Eun vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ hay động thái tiễn biệt Song Jae Rim nào sau khi thông tin anh qua đời được công bố.

Chắc hẳn Kim So Eun rất sốc khi Song Jae Rim ra đi đột ngột

Theo TV Daily, người bạn hẹn ăn trưa với Song Jae Rim đã qua nhà anh tại quận Seongdong, Seoul lúc 12h30 trưa ngày 12/11. Người này phát hiện nam diễn viên đã tử vong và báo cảnh sát. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy lá thư tuyệt mệnh dài 2 trang giấy A4. Trả lời truyền thông, đại diện cảnh sát quận Seongdong cho biết: "Cho đến nay, chúng tôi không tìm thấy bằng chứng về 1 vụ giết người".

Gia đình Song Jae Rim cũng không đề cập đến nguyên nhân cái chết. Họ chia sẻ với Yonhap News : "Chúng tôi chỉ muốn tổ chức đám tang nhỏ trong phạm vi gia đình". Lễ truy điệu người quá cố được cử hành vào lúc 12h trưa, ngày 14/11 tại phòng số 2, nhà tang lễ bệnh viện Yeouido St. Mary. Linh cữu tài tử 39 tuổi sẽ được chôn cất tại nghĩa trang Seunghwawon, Seoul.

Bên trong tang lễ tài tử 39 tuổi

Song Jae Rim sinh năm 1985, bước vào showbiz năm 2009 với tư cách người mẫu và đóng các vai phụ. Năm 2012, tên tuổi nam diễn viên vụt sáng sau thành công của Mặt trăng ôm mặt trời.

Song Jae Rim tiếp tục nhận được sự yêu mến sau khi tham gia chương trình We Got Married cùng "nàng cháo" Kim So Eun. Cả 2 có "phản ứng hóa học" ngọt ngào, khiến họ vướng tin đồn hẹn hò thật ngoài đời. Nhưng sau đó cả Song Jae Rim lẫn Kim So Eun đều phủ nhận chuyện tình cảm.

Bên cạnh Mặt trăng ôm mặt trời, nam diễn viên còn ghi dấu ấn qua các phim Tiệm mì mỹ nam, Our Gab Soon, Queen Woo, Two Weeks... Song Jae Rim cũng tham gia vở nhạc kịch Hoa hồng Versailles, chỉ vừa mới kết thúc vào ngày 13/10.

Cái chết của Song Jae Rim được cho là tự tử

Nguồn: Osen, Sports Kyunghang