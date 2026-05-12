Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án mạng xảy ra tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị

Trưa 12-5, lãnh đạo UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết các lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt Đinh Xuân Tùng (SN 1997, trú thôn Tiến Hóa) - nghi phạm liên quan trong vụ án mạng vừa xảy ra tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 11-5, Tùng được cho là đã dùng dao đâm vợ cũ là Cao Thị S. (SN 1995; trú bản Yên Hợp, xã Kim Phú) khiến chị tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc; đồng thời phối hợp với công an xã, lực lượng quân sự, biên phòng và chính quyền địa phương triển khai truy bắt nghi phạm.

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Phú, nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Trước đó, chị S. và Tùng đã ly hôn. Nạn nhân và nghi phạm có với nhau 4 con nhỏ. Sau khi án mạng xảy ra, các cháu phải chịu cảnh bơ vơ.