Người đàn ông đâm xe kinh hoàng vào bàn nhậu của vợ cũ

Sự việc kinh hoàng xảy ra ngày 2/3 tại một quán ăn thuộc xã Chanthop Phet, huyện Ban Kruat, tỉnh Buriram, Thái Lan. Một chiếc xe bán tải đã lao thẳng vào nhóm người đang ngồi tiệc tùng bên trong quán, khiến tổng cộng 7 người bị thương. Người điều khiển xe là ông Samorn, 62 tuổi.

Ông Sunthorn, 49 tuổi, một trong những người có mặt tại hiện trường, kể lại rằng ngày hôm đó cả nhóm tổ chức tiệc chia tay một người bạn chuẩn bị đi nước ngoài. Có tất cả 8 người đang ngồi uống rượu thì bất ngờ chiếc xe bán tải trên, vốn đã chạy qua lại trước quán 2 vòng trước đó, đột ngột tăng tốc lao thẳng vào bàn tiệc. Sự việc khiến mọi người tháo chạy tán loạn, một số người bị hất văng và bị thương.

Cảnh báo: Video có thể chứa hình ảnh gây khó chịu

Trong khi đó, ông Sombat, 55 tuổi, cho biết người lái xe là chồng cũ của cháu gái ông, người cũng đang ngồi trong bàn tiệc. Ông đặt nghi vấn rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ sự ghen tuông, do cháu gái ông ngồi uống rượu cùng một cảnh sát trong nhóm. Ông dự đoán Samorn có thể đã nhìn thấy cảnh tượng này khi lái xe vòng quanh thám thính trước khi quyết định lao xe vào.

Tài xế khẳng định hành vi của mình không phải do ghen tuông

Tuy nhiên, ông Samorn giải trình rằng sự việc xảy ra là do ông cúi xuống nhặt điện thoại bị rơi trong xe. Khi ngẩng đầu lên thì không kịp xử lý nên xe mới lao vào đám đông chứ không hề cố ý. Ông khẳng định không có vấn đề ghen tuông dù vợ cũ kém ông nhiều tuổi và cả hai mới chia tay được khoảng 15 ngày. Ngoài ra, ông cũng cho biết xe của mình có mua bảo hiểm loại 1.

Nguồn: Thainewsonline