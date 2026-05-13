Sáng 13-5, UBND phường Kim Long, TP Huế cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một phụ nữ đang mang thai tử vong.

Người chồng đau buồn ôm con gái sau khi người vợ tử vong do tai nạn. Ảnh: Nhật Hoàng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 12-5, chị L.T.M. (SN 2003, trú xã Phú Lộc, TP Huế) điều khiển xe máy mang BKS 75K1-569.xx chở chồng là anh N.N.T. (SN 1994) cùng con gái nhỏ sinh năm 2023 lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn tránh Huế theo hướng từ Huế ra Quảng Trị.

Khi đến Km17+150 đường tránh Huế, đoạn qua địa bàn phường Kim Long, người điều khiển xe máy được cho là đã tránh một ô tô chưa rõ biển kiểm soát nên mất lái, ngã vào lề đường.

Vụ tai nạn khiến chị M. tử vong tại chỗ. Anh T. và cháu bé bị xây xát nhẹ, chiếc xe máy hư hỏng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Kim Long phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Huế có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.