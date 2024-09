Sáng 22/9, đại diện lãnh đạo UBND phường Mỹ Bình (TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra án mạng liên quan đến một nhóm thanh thiếu niên.

Nạn nhân là Đ.H.N (13 tuổi), trú tại khu phố 3, phường Mỹ Bình (Phường Mỹ Bình, TP Phan Rang- Tháp Chàm).

Hiện trường nhà em N. tối 21/9. (Ảnh: Công an phường Mỹ Bình)

Sự việc xảy ra vào 18h30 ngày 21/9, do có mâu thuẫn từ trước, nhóm 4 thiếu niên gồm Lê Nhật Khôi (SN 2010), Lê Thị Như Quỳnh (SN 2010), Võ Ngọc Tú (SN2008) và Lê Ngọc An (SN 2006) đều ở TP Phan Rang – Tháp Chàm, đi xe đạp điện đến nhà em N.

Đến nơi, Quỳnh và An đứng ngoài đường, còn Tú và Khôi đi vào nhà, đâm em N. gục tại chỗ. Sau đó, nhóm 4 thiếu niên lên xe rời khỏi hiện trường gây án.

Người nhà đưa N. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, tuy nhiên do vết thương quá nặng, N. không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, nhóm thiếu niên này đang học lớp 8 tại một trường trên địa bàn huyên, nghi mâu thuẫn tình cảm.

Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, đồng thời tổ chức truy bắt nhóm thiếu niên gây án. Hiện cơ quan công an làm việc được với Khôi, An, Quỳnh và đang vận động Tú ra trình diện.

Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm bàn giao người và tang vật cho Phòng PC02 - Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.