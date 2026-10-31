Nghị lực kiên cường của người mẹ trong cuộc chiến giữ thai 1% hy vọng

Người mẹ ấy đã nén nước mắt, dùng tình mẫu tử làm "lớp giáp" chở che cho bé Trúc tại ranh giới sinh tử mong manh.

Từ ba năm mong con đến đêm cấp cứu mùng 5 Tết

Chị Phương và anh Cảnh kết hôn năm 2023. Sau hơn ba năm mong con, hai vợ chồng mới biết chị mắc hội chứng buồng trứng đa nang, gây khó khăn cho việc thụ thai tự nhiên. Cuối năm 2025, niềm vui mang song thai đến với gia đình, sau hành trình tìm kiếm con với sự hỗ trợ của các bác sĩ.

Thế nhưng, ngày mùng 5 Tết Nguyên đán 2026, khi thai kỳ mới ở tuần thứ 18, chị Phương đến Bệnh viện Phụ sản Thái Bình khám và được thông báo tình trạng rất nguy hiểm: cổ tử cung đã mở 3 cm, túi ối sa xuống âm đạo, mỗi thai nhi chỉ nặng chưa đầy 200 gram. Ở thời điểm ấy, hai em bé chưa đủ khả năng sống độc lập bên ngoài cơ thể mẹ, đồng nghĩa với việc nguy cơ mất thai hiện hữu trước mắt.

Hình ảnh siêu âm của thai phụ trong đêm mùng 5 Tết 2026

Giữa lúc gia đình hoang mang, anh Cảnh đã liên hệ với TS.BS Nguyễn Thị Sim - Phó Tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) - người thăm khám và đồng hành cùng vợ chồng anh trên hành trình tìm con. Ngay trong đêm, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình tổ chức chuyển thai phụ lên Hà Nội bằng xe cứu thương.

Trong ký ức của chị Phương, một tin nhắn vào giữa đêm hôm ấy vẫn khiến chị nhớ mãi: "Một phần trăm cũng phải giữ, không được bỏ cuộc".

"Em nhìn thấy dòng chữ đó như vơ được một chiếc cọc, một sợi dây sinh mệnh giữa lúc đang rơi xuống vực sâu", chị Phương chia sẻ.

Tại PhenikaaMec, các ê-kíp Y học bào thai, Sản khoa và Gây mê hồi sức được huy động để tiếp nhận ca cấp cứu. Các bác sĩ phối hợp hút bớt nước ối nhằm giảm áp lực, đưa màng ối trở lại buồng tử cung, khâu vòng cổ tử cung cấp cứu rồi truyền bổ sung nước ối. Sau hơn một giờ can thiệp, hai thai nhi vẫn được giữ lại trong bụng mẹ.

Ê-kíp bác sĩ Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec thực hiện can thiệp cấp cứu ngay trong đêm nhằm kéo dài thai kỳ

Nỗi đau không thể ôm con trai dù chỉ một lần

Sau can thiệp, chị Phương tiếp tục nằm viện để theo dõi, điều trị và cố gắng kéo dài thai kỳ. Thuốc giảm co được truyền gần như liên tục, những lần lấy ven ngày càng khó khăn. "Các đường ven của em yếu dần và rất dễ vỡ. Giữ nhiều nhất được 3 ngày là ven sưng buốt, phải tìm vị trí mới. Về sau gần như không còn ven để lấy. Mỗi lần lấy ven là một trận "chiến đấu" căng thẳng. Nhưng đau mấy em cũng chịu được, miễn sao lấy được ven để giữ con", chị Phương kể.

Chị còn được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ, phải điều chỉnh chế độ ăn uống để kiểm soát đường huyết và hỗ trợ sự phát triển của hai thai nhi.

Sau can thiệp, chị Phương tiếp tục được theo dõi và điều trị giữ thai tại PhenikaaMec

Đêm 15/4/2026, khi thai kỳ bước sang tuần thứ 26, chị Phương xuất hiện những cơn gò ngày càng mạnh và được chuyển xuống phòng sinh. Bé trai Vũ Ngọc Đoàn chào đời lúc 23h42, nặng 650 gram; em gái Vũ Ngọc Trúc chào đời sau đó với cân nặng chỉ 600 gram.

Hai em bé đều phải đối diện với nhiều nguy cơ do sinh cực non. Dù được điều trị tích cực, bé Đoàn không qua khỏi vì suy hô hấp nặng và các biến chứng nhiễm trùng. "Em đau đớn vô cùng vì chưa kịp ôm Đoàn lần nào, chỉ được nắm bàn tay nhỏ bé của con đúng một lần cuối cùng trước khi con đi. Lúc đó, em dặn lòng phải gạt nước mắt, dồn toàn bộ tình yêu và nghị lực để làm chỗ dựa cho bé Trúc, giúp Trúc sống tiếp cả phần đời của anh", chị Phương tâm sự.

Khi sự đồng hành trở thành điểm tựa cho người mẹ

Chưa đầy một tuần sau sinh, Trúc gặp biến chứng nghiêm trọng ở đường tiêu hóa, phải chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật và làm hậu môn nhân tạo. Sau đó, bé trở lại PhenikaaMec để được hỗ trợ hô hấp, nuôi dưỡng, theo dõi nhiễm trùng, điều trị bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non và chăm sóc sau phẫu thuật. Tháng 8/2026, Trúc tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo trước khi trở lại PhenikaaMec theo dõi, điều trị.

Ngày 12/9/2026, bé Ngọc Trúc được xuất viện, trở về nhà cùng bố mẹ. Với chị Phương, khoảnh khắc ấy như đánh dấu sự khép lại của một chặng đường đầy nước mắt, lo âu.

Bé Trúc bên bố mẹ

Nhìn lại hành trình đã đi qua, giữa những hy vọng mong manh và mất mát tưởng chừng không thể vượt qua, điều gì đã nâng đỡ chị Phương để người mẹ ấy không gục ngã?

Trước hết, đó chính là điểm tựa từ gia đình, từ người chồng luôn ở bên cạnh, cùng chị đi qua những ngày tháng khó khăn nhất. Khi biến cố liên tiếp ập đến, sự hiện diện, sẻ chia và động viên của người thân đã giúp Phương có thêm sức mạnh để tiếp tục.

Bên cạnh đó là đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng PhenikaaMec - những người không chỉ nỗ lực bằng chuyên môn để bảo vệ sự sống mong manh của hai em bé, mà còn nâng đỡ tinh thần người mẹ trong suốt hành trình dài.

"Thời điểm giữ thai, hằng ngày, các bác sĩ, các cô điều dưỡng thường xuyên hỏi han sức khỏe, rằng bụng có đau không, có xuất hiện cơn gò hay không, ven còn truyền được không…Mọi người quan tâm lắm. Các bác sĩ sau còn hướng dẫn em cách chăm sóc con sao cho tốt nhất", chị Phương kể lại.

Bé Trúc và chị Phương được các y bác sĩ PhenikaaMec chăm sóc, theo dõi

Trúc đã trở về nhà, tiếp tục lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương của gia đình. Nhưng với Phương, hành trình gần 7 tháng tại PhenikaaMec chưa bao giờ chỉ là một quãng thời gian điều trị. Nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của chị.

"Đến ngày bé Trúc được xuất viện, các bác sĩ còn đưa hai mẹ con ra tận xe. Nhớ mọi người lắm. Về rồi mới thấy nhớ, cảm giác như phải chia tay những người thân của mình vậy", người mẹ tâm sự.

Bên cạnh sự đồng hành của gia đình và đội ngũ y bác sĩ, sự hỗ trợ từ Quỹ Phenikaa Vì Trẻ em cũng là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình chị Phương vơi bớt gánh nặng tài chính, qua việc hỗ trợ chi trả phần lớn chi phí điều trị, giúp hai vợ chồng có thêm điều kiện và vững tâm tiếp tục hành trình chăm sóc bé Trúc.

Trái ngọt sau những tháng ngày kiên cường

Khi gặp lại các bác sĩ PhenikaaMec vào tháng 10/2026, bé Trúc nặng khoảng 4,5 kg. "Từ một em bé chỉ nhỏ bằng bàn tay, con giờ đã biết hóng chuyện, biết cười đùa. Mỗi sáng thức dậy được ôm con vào lòng, trò chuyện cùng con, hạnh phúc lắm", chị Phương chia sẻ.

Niềm hạnh phúc không thể xóa đi nỗi nhớ bé Đoàn, nhưng giúp người mẹ trẻ có thêm sức mạnh để tiếp tục chăm sóc con gái và vun đắp cuộc sống gia đình.

Chị Phương hạnh phúc bên bé Trúc tại ngôi nhà nhỏ ấm áp

Sau tất cả những mất mát, lo âu, hạnh phúc với chị Phương giờ đây là được nhìn con lớn lên từng ngày, được nghe tiếng con cười và được ôm con vào lòng. Với người mẹ từng đi qua ranh giới mong manh giữa hy vọng và mất mát, mỗi khoảnh khắc được ở bên Trúc hôm nay đều là món quà vô giá.

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Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec)

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- Website: https://phenikaamec.com/