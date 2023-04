Nghỉ lễ về ra mắt nhà chồng tương lai bị đòi hỏi đủ thứ, cô gái đáp 3 từ siêu ngầu khiến cả nhà bạn trai 'đứng hình'

Ra mắt nhà chồng tương lai được coi là bước đệm khá quan trọng để các nàng lấy lòng phụ huynh trước khi chung sống. Đa phần con gái thường bị làm khó, bị "thử lòng" nên mới có những câu chuyện dậy sóng mạng xã hội. Và rửa bát có lẽ là tình huống phổ biến nhất khiến nhiều cô tan vỡ cả 1 mối tình.

Câu chuyện của cô gái tên An lại mang đến 1 góc nhìn khá mới mẻ. Cô cũng vừa trải qua 1 cuộc thử thách khá lớn trong vị trí nàng dâu tương lai. Và những gì cô thể hiện quả thật vô cùng táo bạo.

Ảnh minh họa

An là 1 cô gái năng động, hiện đại chuẩn thời 4.0. Dù đã quá tuổi lấy chồng theo quan niệm của các cụ nhưng An vẫn chưa tìm được 1 người ưng ý. Khổ nỗi không phải do cô kén chọn mà đa phần đàn ông cứ gần cô lại nhãng ra với lý do hết sức hài hước: "Em quá mạnh mẽ".

Bạn trai cũ An là dân IT, theo đánh giá của cô thì anh không được lãng mạn, có chút khô khan mà thật chất, có thể là người đàn ông của gia đình. An rất yên tâm khi nhìn cách anh chăm sóc trẻ con, đi đâu cũng nhớ mua quà cho bố mẹ, các cháu không chỉ nhà anh mà cả nhà cô nữa.

Đằng nào cũng tính đến chuyện đám cưới nên 2 người họ quyết định chọn dịp nghỉ lễ 30/4 này về ra mắt. Cũng không có lựa chọn nào khác vì công việc của cả 2 khá bận rộn.

Khác với những cô gái chờ bạn trai đến đón thì An chuẩn bị chu đáo, lái chiếc xe bóng loáng tới thẳng nhà anh. Cô tháo kính mắt, bước xuống xe mà hàng xóm xung quanh cũng phải ngước nhìn. Thật là 1 cô gái quá xinh đẹp và khí chất.

Chuyện trò 1 lúc thì mẹ anh bắt đầu vào thẳng vấn đề. Bà đề xuất: "Nhìn cháu bác biết là mẫu người tài giỏi, năng động nhưng dù sao mình cũng không được quên bổn phận người phụ nữ cháu ạ. Có thành công ngoài xã hội thế nào mà không chăm sóc được gia đình nhỏ của mình thì vẫn là thất bại. Bác nghe Long nói thì rất khâm phục ý chí và sự nỗ lực của cháu. Và bác nghĩ 1 cô gái thông minh như cháu sẽ làm tròn được nhiều bổn phận.

Ảnh minh họa

Bác thì đơn giản lắm, chẳng yêu cầu gì to tát, cơm phải biết nấu, mỗi bữa đủ 5 món: canh, rau, xào, mặn, tráng miệng. Ngày lễ Tết thì phải biết làm cỗ, ít nhất 1 mình cũng nên nấu được dăm mâm, tự làm gà lễ, 7 món 1 mâm, đơm xôi, làm các món sao cho ngon mà đẹp mắt... Nói chung cái này không khó cháu ạ.

À phụ nữ cũng cần biết là áo cho chồng, khâu vá khi quần áo chồng tuột chỉ. Mà bác thấy cháu yêu công việc quá không ổn, sau này nhà chồng cần gì là phải tạm gác sang 1 bên. Phụ nữ mình vẫn phải đặt gia đình lên trên hết. Bác không thích lúc cần gọi con dâu về là lại lý do 'con đang họp, con bận dự án, con phải đi công tác' đâu. Chẳng có gì bằng thẳng thắn với nhau nên bác cứ nói trước, cháu có làm được không?".

An nghe qua mà ù cả tai, bạn trai cô cười xòa để không khí bớt căng thẳng: "Chúng con đều bận mà mẹ, cái gì không cần thiết thì phiên phiến đi. Thời buổi giờ mọi thứ cũng dễ mua bán, quan trọng gì đâu".

Bà gạt phắt: "Không được, thế còn ra thể thống gì nữa. Rốt cuộc cháu có làm được không?".

Với bản tính mạnh mẽ của An thì cô không đời nào chịu nhún, nhất là thái độ không mấy thiện cảm của mẹ anh. Cô vẫn nụ cười trên môi và câu trả lời ngắn gọn, chất lượng: "Cháu có tiền".

Mẹ anh "đứng hình", bố anh buông thõng quyển sách trên tay quay sang nhìn cô con dâu tương lai khẩu khí "quá ngầu".

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người An giải thích: "Cháu cũng đang trong quá trình học hỏi để cân bằng 2 khái niệm phụ nữ hiện đại và phụ nữ truyền thống. Còn cháu nghĩ nên ưu tiên cái cần thì làm trước. Ví dụ cháu đang gặp đối tác kí hợp đồng mà bác muốn cháu luộc gà cánh tiên để cúng thì chắc cháu sẽ order ngay 1 con vừa ngon vừa đẹp mắt. Đâu phải cứ tận tay làm mới là có tâm ạ. Mình làm ra tiền cũng là để phục vụ những nhu cầu cuộc sống. Cháu thấy không cần thiết máy móc rạch ròi phụ nữ phải biết rửa bát quét nhà mới là phụ nữ".

Lại 1 lần nữa An làm cả gia đình bạn trai sốc không nói nên lời. Mẹ anh thì kêu tụt huyết áp, bố anh thì 3 phải, anh lại phê bình An phản kháng gắt quá. Vậy là chả do dự, An chia tay 1 mối tình tiếp theo ở tuổi 32.

Đúng giờ cơm trưa, An thong thả chọn 1 quán café, nhâm nhi hương vị tự do đáng quý. Cô quan niệm: “Đấy, độc thân có gì mà đáng sợ, lấy nhầm chồng mới sợ, sau đó dùng cả những năm hôn nhân để đi làm hài lòng người khác còn đáng sợ hơn!”.