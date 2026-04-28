Nghỉ lễ 30/4, chồng âm thầm tạo một bất ngờ lớn mà nghe xong tôi cáu giận hơn là kinh ngạc

Tôi bắt đầu nghĩ đến kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 từ mấy tuần trước, không phải đi đâu xa, chỉ là muốn về quê ngoại một chuyến. Lâu rồi tôi chưa về, lần gần nhất chắc cũng hơn 1 năm. Mẹ vẫn hay gọi hỏi khi nào về chơi, lần nào tôi cũng ậm ừ cho qua. Đợt này được nghỉ mấy ngày liền, tôi thấy hợp lý để về, vừa thăm bố mẹ, vừa tiện qua nhà em trai vì em dâu mới sinh em bé, tôi còn chưa gặp cháu lần nào.

Tôi tính đơn giản lắm, sáng đi sớm, trưa là tới, ở lại 2 ngày rồi lên. Tôi còn định mua ít đồ cho cháu, với mấy thứ mẹ hay thích mà dưới quê không có. Trong đầu tôi gần như đã xong hết kế hoạch, chỉ còn nói với chồng để thống nhất.

Nhưng tối hôm tôi vừa nhắc đến chuyện về quê, chồng tôi lại cười cười, kiểu như có chuyện gì đó giấu sẵn. Anh bảo thôi đợt này không về quê nữa, anh đã có kế hoạch rồi. Tôi còn chưa hiểu gì thì anh nói luôn, là đã đặt tour du lịch cho cả nhà, 3 ngày 2 đêm, tổng 15 triệu, đã cọc trước 2 triệu.

Anh nói với vẻ rất hào hứng, kiểu chờ tôi kinh ngạc rồi ồ lên. Anh bảo muốn tạo bất ngờ, vì nghĩ tôi ở nhà suốt cũng chán nên muốn đưa vợ con đi chơi cho thoải mái.

Ảnh minh họa

Nhưng tôi không thấy vui, tôi chỉ thấy khó chịu. Kiểu như mọi thứ đã được quyết xong rồi, còn tôi thì chỉ việc đi theo. Tôi hỏi sao anh không nói trước, thì anh bảo nói trước thì còn gì là bất ngờ.

Tôi nói là tôi muốn về quê. Anh bắt đầu giải thích, nói đi du lịch thì con cũng thích hơn, hai vợ chồng cũng được nghỉ ngơi, chứ về quê lại bận bịu, rồi đi lại cũng mệt. Anh nói nhiều, nhưng càng nói tôi càng thấy không cùng suy nghĩ.

Với tôi, về quê không phải là việc gì đó nặng nề. Tôi chỉ muốn về ngồi với mẹ một lúc, ăn bữa cơm bình thường, rồi qua thăm em dâu, bế đứa cháu mới sinh. Những thứ rất nhỏ thôi, nhưng lâu rồi tôi không có.

Còn anh thì nghĩ đã nghỉ là phải đi đâu đó cho “đáng”.

Tôi nói thẳng là tôi không muốn đi du lịch đợt này. Anh im một lúc rồi nói đã mất 2 triệu tiền cọc rồi, giờ không đi thì phí. Nghe đến tiền, tôi cũng chột dạ, nhưng vẫn thấy không thoải mái.

Tôi biết anh không sai. Anh cũng chỉ muốn làm điều gì đó cho vợ con vui. Nhưng cách anh làm lại khiến tôi thấy mình bị đặt vào thế phải chọn. Một bên là chuyến đi anh đã chuẩn bị, một bên là việc tôi đã mong từ trước.

Tối đó hai vợ chồng không cãi nhau to nhưng cũng không nói chuyện thêm. Mỗi người nằm một bên, im lặng. Tôi cứ nghĩ nếu tôi đồng ý đi thì mấy ngày đó tôi có thật sự thoải mái không? Còn nếu tôi nhất quyết về quê, thì có phải tôi đang làm anh cụt hứng không?

Chỉ là một kỳ nghỉ thôi mà sao lại thành ra như thế này, tôi nên làm thế nào?