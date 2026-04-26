Đối mặt với con số khổng lồ phải chi trong dịp nghỉ lễ về quê, tôi đã bàn với chồng một sáng kiến

Không khí nghỉ lễ 30/4 bắt đầu rộn ràng khắp phố phường, nhưng thú thật lòng tôi lại có chút lo âu. Cứ mỗi lần chuẩn bị về quê là tôi lại ngồi nhẩm tính: từ tiền tàu xe, quà cáp riêng lẻ cho hàng chục nhà cô dì chú bác, đến các khoản biếu xén... Con số lần nào cũng ngót nghét cả tháng lương.

Nhà chồng tôi ở quê vốn đông anh em, lại rất trọng tình cảm. Bố mẹ chồng thì hiền lành nhưng lại hay lo, lúc nào cũng muốn con cái về quê phải "tươm tất" để ông bà mát mặt với xóm giềng. Chính sự kỳ vọng ấy đôi khi khiến chúng tôi thấy ngộp thở giữa đống hóa đơn cơm áo gạo tiền trên phố.

Thấy tôi cứ bần thần bên cuốn sổ chi tiêu, chồng tôi tiến lại gần. Tôi quyết định đưa ra một sáng kiến "ngược dòng" nhưng đầy tính chiến thuật. Tôi bảo:

"Anh này, năm nay mình thay đổi cách thức một chút. Thay vì đi phát quà từng nhà mất thời gian mà lại hình thức, mình dồn khoản đó lại làm một bữa liên hoan thật ấm cúng tại nhà mình, mời tất cả các chú các bác sang chung vui. Em sẽ tự tay vào bếp chuẩn bị".

Sáng kiến của tôi khiến chồng đi từ ngỡ ngàng đến gật đầu tâm phục khẩu phục vì 3 bước đi "vẹn cả đôi đường" này:

1. Biến "lễ vật" thành "lễ nghĩa"

Thay vì mua những giỏ quà đóng sẵn toàn bánh kẹo công nghiệp, tôi dồn tiền mua thực phẩm tươi ngon để làm một bữa đại tiệc tại gia. Khi mọi người quây quần bên mâm cơm nóng hổi, cái tình nó đậm đà hơn nhiều so với việc tạt qua nhà đưa gói bánh rồi về. Bố mẹ chồng tôi cũng được dịp trổ tài đón khách, vừa hãnh diện vì con dâu đảm đang, vừa không phải lo con cái tốn kém quà cáp rườm rà.

2. Tiệc trà và nghệ thuật kể khổ khéo léo

Sau bữa chính, tôi đã chuẩn bị sẵn ít cốm làng Vòng và trà sen thơm nức từ Hà Nội mang về để mọi người nhâm nhi chuyện trò. Trong không gian thư thả ấy, tôi sẽ "than thở" một cách duyên dáng về giá nhà đất leo thang, tiền học phí của con cái và áp lực công việc.

Mục tiêu: Để mọi người hiểu rằng "người thành phố" cũng phải cày cuốc đổ mồ hôi hột mới có cái ăn, từ đó họ sẽ tự khắc giảm bớt những yêu cầu đóng góp hay kỳ vọng tài chính viển vông vào chúng tôi.

3. "Nâng tầm" các bậc tiền bối

Đây là đòn quyết định. Tôi bảo chồng hãy nửa đùa nửa thật hỏi các chú, các bác: "Vợ chồng cháu đôi khi mệt mỏi quá, định bỏ phố về quê chăn vịt, trồng rau cho thanh thản. Các chú các bác ở quê kinh nghiệm đầy mình, cho chúng cháu lời khuyên xem dạo này làm nông, làm vườn ở quê mình có dễ không?".

Chắc chắn, các chú bác nghe xong được dịp "vênh mặt", nhiệt tình chỉ bảo, phân tích cái khó, cái khổ ở quê. Khi mình hạ cái "tôi" thành phố xuống và nâng giá trị trải nghiệm của họ lên, họ sẽ thấy mình gần gũi, đáng mến và cần được bảo bọc thay vì là đối tượng để "xin xỏ" hay so kè giàu nghèo.

Nghe tôi phân tích, chồng tôi thốt lên: "Hay quá! Thế này mình vừa kể được nỗi khổ để mọi người thông cảm, vừa giữ được sự kính trọng với bậc bề trên mà lại không bị mang tiếng là kẻ thất bại".

Hóa ra, cái khéo của người phụ nữ không phải là mang bao nhiêu tiền về quê, mà là mang về bao nhiêu sự chân thành và cách giao tiếp để giữ cho tổ ấm luôn yên bình giữa những kỳ vọng của dòng tộc. Lễ này, tôi về quê với một cái đầu nhẹ tênh và một trái tim tràn đầy niềm vui sum họp.