Nghỉ hè không trông con, để con đùa nghịch cầm gạch ném từ chung cư xuống, bố mẹ phải đền tiền sửa ô tô

Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 10/08 khi người dân sống tại khu chung cư Âu Lạp (Hồ Nam, Trung Quốc) phát hiện nhiều viên gạch bất ngờ rơi xuống sân chung cư.

Ảnh minh họa

Hiểm họa "từ trên trời"

Vào khoảng 17 giờ ngày xảy ra vụ việc, ban quản lý tòa nhà của chung cư Âu Lạp nhận được vô số tin nhắn khiếu nại của người dân về việc có người đang ném gạch đá xuống sân chung cư.

"Những viên gạch rất to cứ thế bị ném xuống liên tục, tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nữa", một người dân tại chung cư sợ hãi chia sẻ.

Ngay khi nhận được thông tin, các nhân viên bảo vệ đã được huy động để tìm kiếm người có "hành động nguy hiểm" kể trên.

Trong thời gian ngắn, đội bảo vệ đã phát hiện vị trí của người đang ném đồ vật xuống là sân thượng của tòa chung cư 33 tầng. Sau khi có mặt tại hiện trường, nhân viên bảo vệ thấy hai em nhỏ đang chơi trên sân thượng, các em cũng chính là người vừa ném gạch đá xuống sân chung cư.

Rất may mắn, vụ việc được phát hiện kịp thời và xử lý nhanh chóng nên chưa có thiệt hại về người. Tuy nhiên, một chiếc ô tô đỗ phía dưới sảnh cùng một vài chiếc lan can đã bị biến dạng nặng nề vì bị những viên gạch to rơi trúng.

Tại hiện trường, những viên gạch rơi vãi đã được dọn dẹp, giao thông đi lại bình thường. Tuy nhiên, một bên lan can tòa nhà đã bị biến dạng do bị gạch rơi trúng. Ảnh: Net Ease

Trao đổi với bố mẹ hai em nhỏ, họ bày tỏ mình hoàn toàn không biết gì về hành động này của các con mình.

Điều này khiến người dân sống trong khu vực vô cùng bức xúc. Nhiều người cho rằng:

"Suýt nữa tôi bị gạch rơi trúng rồi. Với độ cao 33 tầng như vậy mà bị gạch rơi vào người thì cũng khó sống. May mắn là không ai bị thương".

"Hy vọng rằng trong thời gian nghỉ hè, các bậc phụ huynh dành nhiều thời gian hơn cho con cái và hãy dạy bảo chúng thật tốt. Nếu hôm nay có bị người bị thương nặng vì gạch rơi trúng thì phải làm sao? Lúc đó lại đổ lỗi cho ‘trẻ con chưa biết gì’ hay sao?", một người dân bức xúc bày tỏ.

Hiện tại vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Bố mẹ của hai đứa trẻ cũng có động thái chủ động liên hệ với chủ nhân chiếc xe bị gạch rơi vỡ kính để ngỏ ý thỏa thuận bồi thường.

Khi trẻ nghịch dại, cha mẹ hay ban quản lý chung cư chịu trách nhiệm?

Vậy tại sao trên sân thượng tòa nhà lại có gạch? Nhân viên bảo vệ giải thích, một số cư dân đã mang gạch lên sân thượng để cố định giá phơi quần áo. Trên sân thượng cũng có một số chậu cây cảnh.

Vậy ai sẽ phải chịu trách nhiệm khi trẻ nhỏ ném đồ vật từ trên cao xuống gây thiệt hại về người và của? Luật sư Diêu (Công ty Luật Kinh Sư Bắc Kinh) cho biết, "Bộ luật Dân sự quy định: Cấm ném đồ vật từ công trình xây dựng. Người nào ném đồ vật từ công trình xây dựng hoặc để đồ vật từ công trình xây dựng rơi xuống, gây thiệt hại cho người khác, thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật".

Luật sư Diêu cũng cho biết thêm, trẻ em là đối tượng hạn chế về năng lực hành vi dân sự. Do đó, khi trẻ em gây ra thiệt hại, bố mẹ hoặc người giám hộ của trẻ phải chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên trong sự việc này, những đứa trẻ đã ném gạch từ sân thượng - khu vực công cộng của tòa nhà chứ không phải trong nhà. Trong trường hợp này, trẻ em phải chịu trách nhiệm chính, ban quản lý tòa nhà phải chịu trách nhiệm liên đới.

Bởi ban quản lý tòa nhà là đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành tòa nhà, có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho cư dân. Trong vụ việc này, ban quản lý đã không kịp thời phát hiện và xử lý những viên gạch, chậu cây trên sân thượng - những vật dụng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn - dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra. Do đó, ban quản lý tòa nhà có lỗi và sẽ phải chịu một phần trách nhiệm.