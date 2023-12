Nghẹt thở giây phút cứu cô gái cầm dao đứng trên nóc chung cư định tự tử

Sáng 8/12, Thiếu tá Nguyễn Thế Song, Đội trưởng Đội CC&CNCH số 1 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An cho biết, 16h45 ngày 7/12, đơn vị nhận tin báo có cô gái cầm dao đứng trên tầng thượng Toà chung cư dầu khí (số 7 đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An) có ý định tự vẫn.



Ngay lập tức, Đội CC&CNCH số 1 huy động 3 phương tiện (1 xe cứu nạn, 1 xe thang và 1 xe chữa cháy) cùng 16 cán bộ chiến sĩ để giải cứu nạn nhân.

Người dân TP Vinh "thót tim" khi thấy cô gái đứng cheo leo trên nóc tòa nhà cao 25 tầng

Thiếu tá Nguyễn Thế Song chia sẻ, tại hiện trường, cô gái còn khá trẻ đứng ngay mép tầng thượng chung cư, dang hai tay ra và cầm 1 chiếc điện thoại và 1 con dao. Có lúc cô gái đứng nghe điện thoại rồi lại ngồi xuống với ánh mắt thất thần, tâm lý mất bình tĩnh. Dưới đường, hàng trăm người phát hiện sự việc đứng xem khiến giao thông trên tuyến đường Quang Trung bị tắc nghẽn cục bộ.

Thời điểm đó có thể nói là “ngàn cân treo sợi tóc”, để ứng cứu cô gái lực lượng công an cần kinh nghiệm, bản lĩnh và phải tính toán phương án hoạt động nhanh, chính xác tuyệt đối vì chỉ cần một sơ xuất nhỏ thì tính mạng cô gái có thể bị đe doạ.

Thiếu tá Nguyễn Thế Song và đồng đội đã giải cứu thành công cô gái SN 2004

Để triển trai phương án ứng cứu cô gái, Đội CC&CNCH số 1 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An chia làm 3 nhóm, trong đó 1 tiểu đội ở tầng 1 để đề phòng nạn nhân nhảy, 1 tiểu đội ở tầng 2 để đề phòng nạn nhân nhảy mà không rơi xuống đất mà rơi trúng sảnh và 1 tiểu đội do thiếu tá Nguyễn Thế Song trực tiếp chỉ huy cùng với 7 chiến sĩ lên thẳng tầng thượng với mục đích động viên tinh thần của nạn nhân.

“Sau khi thuyết phục không có hiệu quả, tôi quyết định triển khai phương án áp sát khống chế”, thiếu tá Nguyễn Thế Song kể.

Thiếu tá Song kể, bản thân anh khi quyết định ra phương án áp sát để khống chế và giải cứu nạn nhân cũng cần sự quyết đoán vì thời điểm đó gió trên toà nhà chung cư thổi rất mạnh trong khi nạn nhân lại đang hoảng loạn, mất bình tĩnh và vị trí nạn nhân đứng lại sát mép tường nếu không áp sát ứng cứu thì khả năng nạn nhân rơi xuống là rất cao.

“Trường hợp này nguy hiểm hơn rất nhiều do địa hình phức tạp ở tầng cao, nạn nhân còn cầm dao, ngoài ra chưa nói đến trường hợp nạn nhân nhảy thì vị trí rơi đã không thể tính toán chuẩn xác được”, thiếu tá Song chia sẻ.

Cô gái đứng cheo leo trên nóc tòa tháp cao 25 tầng

Để áp sát cô gái, thiếu tá Nguyễn Thế Song phải khéo léo men theo lan can, không gây tiếng động để áp sát nạn nhân. Để hỗ trợ thiếu tá Song thì một chiến sĩ công an khác được bố trí nhiệm vụ đánh lạc hướng nạn nhân. Tận dụng lúc nạn nhân không chú ý, thiếu tá Song nhanh chóng lao đến và kéo nạn nhân xuống khỏi khu vực nguy hiểm. Nói thì dài nhưng quá trình áp sát giải cứu nạn nhân chỉ diễn ra trong vòng vài giây.

Sau khi giải cứu, cô gái cũng đã được đưa đến bệnh viện để chăm sóc ổn định tâm lý, sức khỏe. Cô gái tên là L.T.H (SN 2004, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Được biết, Thiếu tá Nguyễn Thế Song có 20 năm công tác trong lực lượng công an, trong đó 5 năm làm đội trưởng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Vì vậy, anh và đồng đội rất nhiều lần giải cứu các nạn nhân có ý định tử tự.

Thiếu tá Nguyễn Thế Song "nhanh như cắt" kéo cô gái lùi vào phía sau, giải cứu thành công

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 16h45 ngày 7/12, một cô gái bất ngờ trèo lên nóc tòa tháp đôi Dầu khí Nghệ An (số 7 đường Quang Trung, TP Vinh) định tự tử.

