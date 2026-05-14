Mới đây, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thông tin, anh N.T.T (một shipper 38 tuổi, Quảng Ninh), không may qua đời sau một tai nạn giao thông.

Trong giây phút vô vàn đau đớn và mất mát, gia đình đã nén đau thương, đồng ý hiến tặng các mô, tạng của anh để cứu sống nhiều bệnh nhân khác.

Quy trình lấy - ghép tạng có sự tham gia của khoảng 100 y bác sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.

Các tạng được hiến gồm một trái tim, một lá gan, hai quả thận và hai giác mạc. Trong đó, tim và một phần tạng được vận chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số tạng còn lại được chuyển vào Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh để ghép cho các bệnh nhân đang chờ ghép tạng.

Riêng ca ghép thận được thực hiện ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, ngay sau quá trình lấy tạng. Các ekip ghép đã phối hợp khẩn trương nhằm đảm bảo thời gian vàng, nâng cao khả năng hồi phục cho người nhận.

Anh T có nhóm máu A Rh(D) âm và là thành viên tích cực của CLB Nhóm máu hiếm tỉnh Quảng Ninh. Anh đã từng hiến máu, hiến tiểu cầu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và hiến nhiều lần tại Quảng Ninh.

Với gia đình anh T, tuy rằng "mừng cho người, đau cho mình" nhưng tấm lòng tử tế của anh khi còn sống vẫn được tiếp nối để sự ra đi của anh là không vô ích. Mẹ anh nói: "Khi còn sống hay đi làm từ thiện, lúc mất đi rồi vẫn để lại những hành động chạm đến trái tim mọi người".

Mỗi bộ phận trong cơ thể anh sẽ tiếp tục ở lại với cuộc đời trong những cơ thể mới, tiếp tục gieo mầm hạnh phúc và lan toả tình nhân ái.

Trước hành động tử tế, cao đẹp của anh, rất nhiều người đã lặng đi xúc động, nhiều tài khoản để lại những bình luận tri ân sâu sắc.

Tài khoản H.H viết: "Tử tế, thiện lương đến những phút giây cuối đời. Khi mất đi, vẫn là đoá hoa toả ngát hương cho đời. Mong anh an nghỉ. Xin chia buồn cùng gia đình". "Sống như những đóa hoa - thơm ngào ngạt mang hạnh phúc cho đời - Nguyện hương linh anh được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc!", tài khoản K.D bình luận. "Xin được gửi lời tri ân tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp tới người đồng đội RH- Quảng Ninh, chúc anh an yên về miền cực lạc", tài khoản N.L.H viết. "Bạn ấy đã sống thật rực rỡ", một tài khoản khác cảm thán…

Khi ngoài kia là bao nhiêu chuyện không vui, vẫn còn những hành động tử tế, đẹp đẽ đến vậy, để chúng ta thêm trân trọng cuộc sống này… Sống như những đóa hoa, câu nói ấy thật đúng với nam shipper 38 tuổi này biết bao!