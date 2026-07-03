Cô gái 22 tuổi suýt chết vì uống thuốc nhuận tràng và thuốc lợi tiểu để giảm cân

Theo thông tin từ tờ The Paper, Bệnh viện Tân Hoa Xã trực thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) đã tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân tên Dụ Hàn (22 tuổi) trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Cô gái trẻ nhập viện khi đã hoàn toàn bất tỉnh, cơ thể rơi vào trạng thái vô niệu và chỉ số oxy máu sụt giảm nghiêm trọng xuống mức nguy hiểm chỉ còn 68%.

Ngay khi vừa đến được phòng cấp cứu, bệnh nhân đã bị ngừng tim đột ngột do rung thất. Tình thế ngần cân treo sợi tóc buộc ê kíp y bác sĩ phải lập tức thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản và cho bệnh nhân thở máy để giành giật lại sự sống từ tay tử thần.

Cô gái 22 tuổi suy thận, ngừng tim vì gairm cân sai cách (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Giang Bác Kiệt, Phó khoa Hồi sức Cấp cứu của bệnh viện chia sẻ: “Khi kiểm tra chuyên sâu, chúng tôi phát hiện bệnh nhân bị suy thận, nhiễm toan và hạ kali máu nghiêm trọng. Nếu bệnh nhân cấp cứu chậm thêm vài phút, nguy cơ tử vong sẽ rất cao”.

Để ngăn chặn tối đa nguy cơ tổn thương não bộ cũng như bảo vệ quả thận đang bị suy kiệt do thiếu oxy, các bác sĩ đã tiến hành lọc máu liên tục và điều chỉnh cân bằng điện giải. Sau 3 ngày điều trị tích cực, Dụ Hàn mới có thể tỉnh lại, dần cai được máy thở và chức năng tim thận bắt đầu phục hồi bước đầu.

Sau khi cô gái trẻ này qua khỏi cơn nguy kịch, các bác sĩ tiến hành khai thác tiền sử và vô cùng ngỡ ngàng trước nguyên nhân gây bệnh. Để duy trì vóc dáng mảnh mai, Dụ Hàn đã liên tục tự ý sử dụng thuốc nhuận tràng và thuốc lợi tiểu trong suốt 4 năm qua để phục vụ mục đích giảm cân, thải độc cho cơ thể.

Thuốc nhuận tràng và thuốc lợi tiểu có thật sự giúp giảm cân như lời đồn?

Dụ Hàn thừa nhận, cô từng có thân hình tròn trịa nên rất tự ti, tập thể dục hay ăn kiêng đều không cho hiệu quả như ý muốn mà dễ tăng cân trở lại. Sau đó, khi tham gia vào một hội nhóm giảm cân trên mạng xã hội, thấy nhiều người chia sẻ phương pháp giảm cân bằng thuốc nhuận tàng và thuốc lợi tiểu thành công nên làm theo. Thật không ngờ, cân nặng của Dụ Hàn thật sự giảm đáng kể mà không cần tập luyện hay nhịn ăn khổ sở như trước. Cứ như vậy, cô bị cuốn vào vòng lặp giảm cân tai hại này suốt 4 năm.

Trớ trêu thay, sự thật là thuốc nhuận tràng và thuốc lợi tiểu vốn là những loại thuốc điều trị y khoa có tác dụng giải quyết tình trạng táo bón hoặc giảm phù nề khi dùng đúng chỉ định. Chính vì công dụng "làm sạch đường ruột" và "đào thải chất ứ đọng" này, chúng dễ bị nhiều người thần thánh hóa thành các bài thuốc detox, thanh lọc cơ thể vô hại, thậm chí truyền tai nhau như một bí quyết sống khỏe để giảm cân giữ dáng.

Nhiều người thắc mắc vì sao một phương pháp nguy hiểm có nguy cơ gây suy thận cao như vậy lại có thể khiến bệnh nhân kiên trì theo đuổi tới tận 4 năm. Nguyên nhân là vì nhóm thuốc này mang lại hiệu quả giảm cân "nhãn tiền" ngay lập tức, đánh lừa thị giác người dùng một cách hoàn hảo.

Thuốc nhuận tràng và thuốc lợi tiểu không có tác dụng giảm cân đúng nghĩa, còn hại sức khỏe (Ảnh minh họa)

Khi uống thuốc lợi tiểu, cơ thể tăng cường đào thải nước qua đường tiết niệu. Khi dùng thuốc nhuận tràng, thức ăn và chất lỏng trong đường ruột bị tống ra ngoài nhanh hơn chu kỳ tiêu hóa bình thường. Kết quả là chỉ sau một đêm hoặc vài ngày sử dụng, kim báo trên chiếc cân sẽ giảm xuống rõ rệt, vùng bụng cũng có cảm giác nhẹ nhõm, xẹp đi nhanh chóng.

Chính sự sụt giảm cân nặng này đã tạo ra một thứ ảo giác, khiến người dùng tin rằng cơ thể mình đang được loại bỏ độc tố, tống khứ mỡ thừa và hỗ trợ giảm cân hiệu quả, từ đó rơi vào vòng lặp lệ thuộc suốt nhiều năm trời.

Bác sĩ Giang Bác Kiệt khẳng định: " Việc lầm tưởng thuốc điều trị là sản phẩm hỗ trợ sức khỏe để lạm dụng ép cân suốt 4 năm đã tàn phá cơ thể bệnh nhân một cách nghiêm trọng. Về bản chất, việc sụt giảm cân nặng tạm thời ở đây hoàn toàn là do mất nước và khoáng chất, lượng mỡ thừa trong cơ thể không hề giảm đi một gam nào. Ngay khi người bệnh uống nước hoặc ăn uống trở lại, cân nặng sẽ lập tức bù vào. Việc cố tình rút cạn nước của cơ thể trong thời gian dài để giảm cân sẽ dẫn đến rất nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Không bao giờ nên tự ý sử dụng hai loại thuốc này cho bất kỳ lý do gì, trừ khi có chỉ định từ chuyên gia y tế".

Ông cũng đưa ra cảnh báo về 5 tác hại khôn lường khi lạm dụng 2 loại thuốc này để giảm cân:

- Gây mất nước trầm trọng: Việc ép cơ thể đào thải nước liên tục khiến thể tích máu sụt giảm, dẫn đến tình trạng da khô, chóng mặt, mệt mỏi kéo dài và suy kiệt năng lượng.

- Rối loạn điện giải nghiêm trọng: Quá trình bài tiết nước và chất thải mất kiểm soát làm sụt giảm các khoáng chất thiết yếu. Tình trạng hạ kali máu kéo dài chính là nguyên nhân trực tiếp khiến Dụ Hàn bị rung thất, dẫn đến ngừng tim đột ngột khi nhập viện.

- Gây suy thận cấp và mãn tính: Thuốc lợi tiểu ép thận phải làm việc quá tải liên tục trong nhiều năm. Kết hợp với tình trạng cơ thể thiếu nước làm sụt giảm lưu lượng máu đến thận, trực tiếp làm chết các tế bào thận và dẫn đến suy thận.

- Tổn thương đường tiêu hóa nghiêm trọng: Thuốc nhuận tràng dùng lâu năm làm tê liệt nhu động ruột tự nhiên, khiến người bệnh bị lệ thuộc thuốc hoàn toàn và gây tổn thương niêm mạc đại tràng nặng nề.

- Gây rối loạn hormone nội tiết: Việc can thiệp thô bạo vào cơ chế bài t iết tự nhiên của cơ thể làm đảo lộn hệ thống hormone nội tiết, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chu kỳ sinh lý và các cơ quan chuyển hóa.

Lạm dụng thuốc nhuận tràng, thuốc lợi tiểu gây hại cho gan, thận, tim mạch, dạ dày... (Ảnh minh họa)

Thông qua trường hợp của Dụ Hàn, bác sĩ sĩ Giang Bác Kiệt khuyến cáo người dân cần tỉnh táo và bỏ ngay thói quen dựa dẫm vào các loại thuốc trị bệnh để giảm cân. Muốn cải thiện vóc dáng một cách bền vững và an toàn, tránh xa nguy cơ suy thận nguy hiểm, chúng ta bắt buộc phải kiên trì áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh khoa học kết hợp tập luyện thể dục đều đặn và duy trì giấc ngủ đủ giấc. Giảm cân là một hành trình dài hạn đòi hỏi sự khoa học, đừng đánh đổi cả mạng sống và nội tạng của mình lấy những con số ảo trên bàn cân!

Nguồn và ảnh: The Paper, Weibo