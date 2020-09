Nghẹn ngào giây phút trùng phùng của mẹ với cô con gái bị bán khi chưa tròn 12 tuổi

Bị bán làm vợ nhưng được nhận làm con nuôi

Ngày 2/9, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang điều tra làm rõ nhóm buôn người đã lừa bán cô gái Kha Thị Kim Thương (tên nhân vật đã được thay đổi) 21 tuổi, trú bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, Kỳ Sơn, Nghệ An) khi Thương chưa đầy 12 tuổi. Sau 9 năm lưu lạc xứ người, Thương đã được hỗ trợ tìm thấy người thân và được đưa về nhà an toàn.



Trung Tá Vi Văn Thương (Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An) chia sẻ, trường hợp của Thương là hy hữu và may mắn nhất trong số hàng trăm trường hợp bị lừa bán sang Trung Quốc. Không chỉ may mắn khi được trở về nhà, về với người thân mà quá trình bị bán sang nước ngoài Thương cũng gặp được người tử tế.

Bị bán khi chưa tròn 12 tuổi, Thương được công an và các tổ chức hỗ trợ "giải cứu" đưa về Việt Nam đoàn tụ với gia đình.

Vào năm 2011, khi đó Thương chưa tròn 12 tuổi đã bị người hàng xóm là Vi Thị Nguyệt (SN 1968) lừa đưa đi rồi bán sang Trung Quốc. Đối tượng Nguyệt bán Thương để làm vợ cho 1 người đàn ông Trung Quốc. Nhưng vì Thương tuổi quá nhỏ, sức khỏe yếu nên không được ai mua.

May mắn, Thương sau đó được một gia đình nông dân nghèo hiếm muộn ở Trung Quốc mua về làm con nuôi với giá khoảng 200 triệu đồng.

Khoảng thời gian ở đây, Thương được bố mẹ nuôi cưng chiều và cho ăn học đàng hoàng. Do thời điểm bị bán còn quá nhỏ nên dần dần Thương quên hết tên bố mẹ, địa chỉ quê nhà. Thương chỉ nhớ rằng, mình là người Việt Nam và luôn đau đáu mơ ước được trở về với bố mẹ, người thân.

Mấy tháng trước, Thương chia sẻ lên mạng xã hội dòng thông tin nhờ hỗ trợ tìm quê hương, bố mẹ. Không ngờ, thông tin này của Thương được rất nhiều người quan tâm và chia sẻ.

Thương được hỗ trợ đưa về đoàn tụ với gia đình sau 9 năm xa cách.

"Khi thông tin được chia sẻ lên mạng xã hội thì người cậu của Thương ở quê phát hiện. Ban đầu chỉ nghi ngờ thôi nhưng sau khi liên lạc với nhau thì cả 2 mới vỡ òa trong hạnh phúc khi tìm thấy nhau sau 9 năm mất liên lạc", Trung tá Vi Văn Thương chia sẻ.

Sau khi biết Thương đang ở bên Trung Quốc, người thân liên hệ đến công an nhờ hỗ trợ đưa Thương về đoàn tụ với gia đình.

Giây phút nghẹn ngào gặp lại nhau sau 9 năm lưu lạc ở xứ người

Giữa tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp tổ chức Rồng Xanh, Công an huyện Kỳ Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An "giải cứu" thành công Thương rời khỏi Trung Quốc.

Khi về đến Việt Nam, Thương được đưa vào khu cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19. Sau 14 ngày cách ly, cuối tháng 8 vừa qua, Thương được đưa về đoàn tụ với người thân.

Video: Cô gái bị bán sang Trung Quốc òa khóc khi gặp lại mẹ sau 9 năm xa cách

Giây phút gặp lại nhau, 2 mẹ con Thương ôm lấy nhau khóc nức nở. Ai cũng vui mừng vì Thương đã được trở về nhà sau 9 năm xa cách.

"Hạnh phúc lắm, con về là mừng lắm rồi. Tôi cứ ngỡ chẳng bao giờ được gặp con nữa. Gia đình tôi cảm ơn các chú công an, cảm ơn tất cả mọi người đã giúp gia đình tôi tìm thấy và đưa con về", bà Xeo Thị Oanh (mẹ Thương) mừng rơi nước mắt.

Ngồi cạnh bên, Thương chia sẻ: "Giờ được về nhà là em vui và hạnh phúc lắm rồi. Em thấy mình là người rất may mắn. Khoảng thời gian bị bán sang Trung Quốc, em cũng được bố mẹ nuôi chăm sóc, cho ăn học đầy đủ như các bạn khác. Giờ em được về, được gặp bố mẹ và người thân, vui sướng lắm".

Được biết, người từng bán Thương là 1 người hàng xóm. Hiện tại người này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Nghệ An hiện vẫn đang điều tra và làm rõ đường dây từng bán Thương sang Trung Quốc để xử lý trước pháp luật.