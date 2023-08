Nghệ sĩ Trung Dân nói về việc Tuấn Trần đóng lại vai của mình trong 'Đất rừng phương Nam'

Sau khi ekip sản xuất phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam" hé lộ thông tin diễn viên Tuấn Trần đóng vai Út Lục Lâm, mạng xã hội xuất hiện ý kiến khen chê trái chiều. Nhân vật Út Lục Lâm vốn không có trong nguyên tác tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi, khi bộ phim được đưa lên màn ảnh nhỏ lần đầu, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn đã sáng tạo thêm.

Út Lục Lâm là nhân vật có mối quan hệ mật thiết với vai chính bé An, tuy là dân móc túi nhưng Út Lục Lâm sẵn sàng giúp đỡ để bé An tìm lại hạnh phúc gia đình trong thời kỳ khó khăn. Trong bản phim truyền hình, vai Út Lục Lâm do nghệ sĩ Trung Dân đảm nhận.

Tuấn Trần đóng vai Út Lâm ở "Đất rừng phương Nam"

Một số khán giả nhận xét Tuấn Trần có ngoại hình hiện đại, chưa thể hiện được sự chất phác, thật thà của người miền Tây. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến lo ngại Tuấn Trần không thể vượt qua "cái bóng" quá lớn mà Trung Dân để lại. Với đông đảo khán giả, vai Út Lục Lâm của Trung Dân đã đạt hàng kinh điển giống như An của Hùng Thuận và Võ Tòng của Lê Quang.

Về phía Trung Dân, khi được hỏi về tạo hình nhân vật Út Lục Lâm của Tuấn Trần ở bản phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam", nghệ sĩ gạo cội chia sẻ: "Vai Út Lục Lâm là kiểu người bất cần đời, phóng khoáng, phần nào thể hiện tính cách của người miền Nam. Khi đóng phim truyền hình "Đất phương Nam", tôi còn khá trẻ. Do lúc ấy tôi ốm nhom, lại có lợi thế là người miền Nam nên khi quay rất thuận lợi. Bây giờ, tôi chỉ mới biết tin bạn Tuấn Trần đóng lại vai Út Lục Lâm chứ chưa được xem phim nên chưa biết thế nào".

"Tuy nhiên, tôi nghĩ Tuấn Trần sẽ đóng được, do từng làm việc chung rồi, tôi hiểu được sức diễn của bạn ấy. Tuấn Trần là diễn viên trẻ, chịu học hỏi, bản thân tôi cũng không ngại chuyện chia sẻ kinh nghiệm với đàn em. Tôi cho rằng các diễn viên trẻ bây giờ có điều kiện để tiếp cận cái mới, cái hay thế nên tôi hoan nghênh những sự dấn thân, khai thác nhân vật với tinh thần mới của người trẻ. Tôi cũng chờ bộ phim ra mắt để xem Tuấn Trần đóng thế nào rồi mới nói thêm được", nghệ sĩ Trung Dân kể thêm.

Nghệ sĩ Trung Dân

Phim truyền hình "Đất phương Nam" ra mắt lần đầu tiên vào năm 1997, dài 11 tập, về cậu bé An mồ côi mẹ, tha phương đi tìm cha. Lưu lạc về phương Nam, An gặp những mảnh đời lầm than dưới ách áp bức của địa chủ, thực dân. Hoàn cảnh đưa đẩy họ trở thành những nông dân khởi nghĩa. Tuy cực khổ, An vẫn luôn sống trong sự đùm bọc của những người thương yêu - nguồn động lực đưa cậu vượt qua gian khổ. Sau khi phát sóng, tác phẩm gây sốt, trở thành một trong những phim truyền hình kinh điển với nhiều thế hệ khán giả.

Bản phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam" do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn, có sự tham gia của các diễn viên: Huỳnh Hạo Khang, Kỳ Phong, Trấn Thành, Mai Tài Phến, Công Ninh, Tuyền Mập, Tuấn Trần... Bộ phim chính thức ra rạp vào tháng 10 năm nay.