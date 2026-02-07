Nghệ sĩ Hà Anh Tuấn: "21 đề cử WeChoice là bức tranh rực rỡ nhất về tinh thần tận hiến của người Việt"

Trong dòng chảy không ngừng của thời gian, mỗi thế hệ người Việt đều mang trên mình sứ mệnh viết tiếp những trang sử riêng cho dân tộc. Đến với WeChoice Awards 2025 cùng chủ đề mang tính biểu tượng “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, giải thưởng năm nay không chỉ là nơi tôn vinh những giá trị nhất thời, mà còn là hành trình tìm kiếm những nhịp cầu nối liền quá khứ rực rỡ và tương lai đầy triển vọng. Trong vai trò Hội đồng thẩm định - những người cầm cân nảy mực để chọn ra 05 Đại sứ truyền cảm hứng - nam ca sĩ Hà Anh Tuấn đã mang đến một góc nhìn đầy duy mỹ, điềm tĩnh nhưng cũng không kém phần quyết liệt về khái niệm “sống tử tế” trong thời đại mới.

Sự góp mặt của Hà Anh Tuấn tại hội đồng năm nay không đơn thuần là sự xuất hiện của một ngôi sao giải trí, mà là sự hiện diện của một "người kể chuyện" bằng âm nhạc vốn đã dành cả hành trình sự nghiệp để vun đắp cho những giá trị bền vững. Với anh, việc đứng trước 21 đề cử nhân vật truyền cảm hứng không phải là một cuộc chấm điểm hay bình phẩm về cuộc đời của bất kỳ ai. Ngược lại, đó là một đặc ân khi được chạm vào những lát cắt đa dạng của sự tận hiến: từ những người trí thức dùng khoa học để cứu người, những y bác sĩ chiến đấu vì sự sống vừa mới hình thành, đến những người trẻ bước ra thế giới với tâm thế tự tin, không chút sợ hãi.

Trong buổi làm việc chuyên sâu của Hội đồng thẩm định, Hà Anh Tuấn đã có những chia sẻ đầy lay động về bản chất của việc "viết tiếp". Anh cho rằng câu chuyện Việt Nam hôm nay đang xoay quanh sự chuyển dịch của tư duy - nơi mỗi cá nhân không còn mưu cầu sự vinh danh cá nhân mà tìm thấy hạnh phúc trong việc phụng sự cộng đồng. Bằng sự tinh tế và giàu trải nghiệm, anh đã bóc tách những giá trị cốt lõi nhất của một công dân văn minh: Đó là lòng biết ơn với hòa bình, là trách nhiệm với lựa chọn cá nhân và là tâm thế "trả ơn" cuộc đời bằng những hành động nhỏ bé nhưng bền bỉ.

Hãy cùng bước vào thế giới quan của Hà Anh Tuấn, để lắng nghe những chiêm nghiệm của anh về hành trình của 21 nhân vật truyền cảm hứng. Đó không chỉ là những lời nhận xét về các đề cử, mà còn là lời gợi mở để mỗi chúng ta tự tìm thấy niềm mãn nguyện trong việc viết tiếp câu chuyện của chính cuộc đời mình, góp phần tạo nên một Việt Nam giàu đẹp, văn minh và thấm đẫm tình người.

Mẫu số chung của 21 đề cử nhân vật truyền cảm hứng: Sự may mắn của chúng ta khi được thụ hưởng niềm cảm hứng sống tốt đẹp

Sau khi đi qua hành trình đầy tự hào của 21 đề cử nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025, ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ rằng anh như được chiêm ngưỡng một bức tranh tương đối đầy đủ và đa sắc về những cảm hứng sống, trải dài qua nhiều lĩnh vực, vai trò và nhiệm vụ khác nhau trong xã hội. Dù đó là 21 câu chuyện riêng biệt với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng theo anh, mẫu số chung lớn nhất chính là sự ghi nhận và tôn vinh chân thành từ phía cộng đồng.

Nhìn nhận về vai trò của những nhân vật này, anh chiêm nghiệm: "Tôi tin rằng với hầu hết những nhân vật này, khi họ sống và hành động theo niềm tin riêng, họ vốn không mưu cầu bất kỳ phần thưởng hay sự vinh danh nào." Theo Hà Anh Tuấn, việc vinh danh này thực chất thuộc về phía chúng ta - những người được thụ hưởng - bởi chính chúng ta là những người may mắn nhận được vô vàn cảm hứng sống tốt đẹp khi biết đến họ. "Vì vậy, mẫu số chung ở đây, suy cho cùng chính là sự may mắn của chúng ta", anh nhấn mạnh.

Trong tư thế của một người thẩm định, Hà Anh Tuấn thừa nhận mình có chút "tham lam" khi muốn chia sẻ sâu hơn về những rung động cá nhân. Với anh, cảm hứng sống thực thụ phải bắt nguồn từ con người; nghĩa là câu chuyện đó phải giải quyết được những thách thức cốt lõi và có ích cho đời sống. Anh khẳng định: "Chúng ta không ngồi đây để bình phẩm hay chấm điểm con người; WeChoice hiện diện để tôn vinh những giá trị tốt đẹp, để chúng ta cùng nhìn theo và sống tốt đẹp để mưu cầu được hạnh phúc."

Đứng trước các đề cử, anh dành sự trân trọng đặc biệt cho ekip can thiệp bào thai của Bệnh viện Nhi Đồng I và Bệnh viện Từ Dũ. Anh nhìn thấy ở đó một cuộc chiến đấu kiên cường để bảo vệ những sự sống vừa mới hình thành. Thông điệp này vô cùng rõ ràng: "Sự sống là điều quý giá nhất. Ngay cả khi những mầm sống ấy chưa có ý niệm về một tương lai vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau, thì những người đang sống vẫn phải có trách nhiệm bảo vệ bằng kiến thức, khoa học và sự tận tâm. Câu chuyện này không chỉ là một kỳ tích y khoa mà còn thắp lên hy vọng về một Việt Nam ham học, cần mẫn và luôn phấn đấu vì đồng bào.”

Bên cạnh đó, hình ảnh Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy cũng để lại trong anh nhiều suy tư. Sau một năm thiên tai khốc liệt, anh nhận ra rằng chỉ có sức mạnh của tri thức mới có thể giúp nhân dân tránh được tai ương. Sự đóng góp của Tiến sĩ Huy là minh chứng cho tinh thần sẵn sàng cho đi của người trí thức: "Đây là sự đóng góp trí tuệ và tinh thần sẵn sàng cho đi tất cả của người trí thức. Nó kích thích và truyền cảm hứng cho những người làm khoa học ứng dụng kiến thức vào đời thường để cứu người."

Cuối cùng, nhìn vào cầu thủ Đình Bắc và đội tuyển U23, anh thấy đó không chỉ đơn thuần là bóng đá mà là biểu tượng của bản lĩnh trẻ, khi đứng cạnh các đội bóng mạnh trong khu vực. "Chúng ta nhìn thấy ở đó một sự tiến lên mạnh mẽ của thế hệ trẻ - và đó cũng chính là tinh thần của dân tộc Việt Nam trong tương lai." Hà Anh Tuấn đúc kết rằng, thay vì đặt các nhân vật lên bàn cân để so sánh, điều quan trọng nhất là tìm cách lan tỏa những giá trị này đi càng xa càng tốt, đặc biệt là chạm đến giới trẻ, để từ những hạt mầm ấy, một Việt Nam vững mạnh sẽ được viết tiếp.

2. “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” là dùng lòng biết ơn thế hệ đi trước để tận hiến cho quê hương

Bàn về chủ đề trung tâm của WeChoice Awards năm nay, Hà Anh Tuấn nhìn nhận rằng đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng, nơi mà con người và cách sống của chúng ta cũng đang dần thay đổi để thích nghi. Anh quan sát thấy trong mỗi thời kỳ đều có một "câu chuyện trung tâm", và ở giai đoạn này, điểm sáng rực rỡ nhất chính là tinh thần cống hiến mãnh liệt của thế hệ trẻ. Anh nhấn mạnh: "Chúng ta có thể cảm nhận rõ nét sự đóng góp, cống hiến, hay đúng hơn là sự 'tận hiến' của thế hệ này." Với anh, dù không thể so sánh các thế hệ với nhau, nhưng giữa họ luôn có một điểm giao thoa vĩnh cửu: "Đó là khi tận hiến cả cuộc đời, chúng ta sẽ được sống trọn vẹn nhất. Khi ấy, những gì nhận lại sẽ là sự đầy đủ và hạnh phúc nhất."

Từ khái niệm "tận hiến", Hà Anh Tuấn dẫn dắt đến triết lý về việc "viết tiếp". Với anh, viết tiếp không phải là phủ nhận cái cũ mà là sự nối dài dựa trên nền tảng của lòng trắc ẩn và sự trân trọng. "'Viết tiếp' có nghĩa là chúng ta trân trọng những gì đã có và muốn nối dài câu chuyện ấy theo cách tốt hơn, tốt nhất", anh chiêm nghiệm. Đó là sự trân trọng quá khứ, là lòng biết ơn những gì được thừa hưởng để từ đó gánh vác trách nhiệm phát triển cho tương lai. Dù khao khát được viết tiếp luôn hiện hữu ở mọi thời đại, nhưng trong bối cảnh hiện nay, vai trò này cần được nhấn mạnh hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, cách "viết tiếp" trong góc nhìn của Hà Anh Tuấn không phải là một khuôn mẫu đồng nhất. Anh tin rằng mỗi cá nhân đều có một khả năng và vai trò riêng biệt để đóng góp cho xã hội. Nhắc đến câu nói giản dị của cầu thủ Đình Bắc: “Em chỉ giỏi bóng đá thôi”, anh coi đó là một nguồn cảm hứng lớn về sự tập trung. Anh nhắn nhủ: "Hãy làm tốt nhất việc mình có thể làm, hãy cố gắng đến tận cùng sự lựa chọn của mình. Khi bạn hết mình với một lựa chọn tích cực, kết quả đó sẽ trở thành thành quả và hạnh phúc chung của cả cộng đồng." Với anh, viết tiếp câu chuyện Việt Nam thực chất chính là dùng lòng biết ơn - biết ơn hòa bình, biết ơn công lao trời biển của những thế hệ đi trước - để làm tốt nhất phần việc của mình và tận hiến cho quê hương.”

Đặc biệt, Hà Anh Tuấn dành nhiều tâm huyết để nói về sức mạnh của những điều nhỏ bé. Anh cho rằng chúng ta không cần phải mải mê với những điều quá vĩ mô hay đặt ra những đề bài cao siêu. Thay vào đó, hãy bắt đầu từ chính công việc hiện tại bằng sự sáng tạo và yêu nghề. Anh lấy ví dụ về một người lao công: nếu họ làm việc bằng sự tận tâm, họ không chỉ làm sạch phố phường mà còn góp phần điều chỉnh ý thức cộng đồng, giúp thành phố giàu đẹp và văn minh hơn.

Anh đúc kết: "Chúng ta không nằm ngoài tiến trình tiến hóa của nhân loại: Đó là phải sống văn minh và tôn trọng cái chung." Từ công việc của một người quét đường, nếu làm bằng sự tận tâm, ta có thể dạy cho người khác rất nhiều về ý thức sống. Đây cũng chính là thông điệp cốt lõi mà anh muốn gửi gắm: "Hãy tập trung làm tốt từ những điều nhỏ nhất, rồi kết quả lớn lao sẽ tự khắc đến." Viết tiếp câu chuyện Việt Nam, vì vậy, không phải là điều gì quá xa vời, mà nằm ngay trong đôi bàn tay và sự tận hiến mỗi ngày của mỗi chúng ta.

Khép lại những chia sẻ về hành trình truyền cảm hứng, Hà Anh Tuấn đưa ra một định nghĩa mang tính cá nhân nhưng đầy sức nặng về sự bền vững của việc "viết tiếp". Với anh, đó không phải là một khẩu hiệu truyền thông, mà là một hành trình tu dưỡng nội tại được xây dựng qua ba cột trụ: Biết ơn - Trách nhiệm - Trả ơn. Anh chiêm nghiệm: "Phải biết ơn những gì mình nhận được, phải trách nhiệm với những gì mình làm, và phải biết trả ơn những gì cuộc đời đã trao tặng." Theo anh, đây chính là quá trình tất yếu để một con người thực sự trưởng thành và chạm tay vào những giá trị thành công đích thực.

“Nếu thước đo thành công chỉ là vật chất hay sự vinh danh, chúng sẽ qua rất nhanh vì không thực sự thuộc về mình. Muốn viết tiếp một câu chuyện lớn hơn, trước hết ta phải viết tiếp câu chuyện của chính cuộc đời mình sao cho mãn nguyện và hạnh phúc. Và trong hành trình đó, sự biết ơn và trả ơn chính là điều quan trọng nhất."