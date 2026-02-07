Đỗ Thị Hà bị "tóm dính" qua camera thường, hành động khư khư với chồng doanh nhân gây chú ý

Sau khi kết hôn, Đỗ Thị Hà gần như rút khỏi hoạt động của showbiz để dành thời gian cho gia đình và cuộc sống riêng. Không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí hay trên thảm đỏ như trước, nàng hậu lựa chọn một hình ảnh kín đáo hơn, gắn liền với vai trò người vợ và đồng hành cùng chồng doanh nhân trong nhiều hoạt động đời sống, cộng đồng. Không phô trương hình ảnh, không ồn ào truyền thông, cặp đôi cho thấy sự song hành khá rõ rệt trong cuộc sống hậu hôn nhân, từ công việc đến những khoảnh khắc đời thường.

Mới đây, Đỗ Thị Hà bất ngờ được chú ý khi bị "tóm dính" qua camera thường. Trong đoạn clip lan truyền, nàng hậu xuất hiện giản dị, ít son phấn nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài xinh xắn, tươi tắn. Đáng chú ý, Đỗ Thị Hà khoác tay chồng khư khư không rời, cả hai vui vẻ trò chuyện và giao lưu với mọi người xung quanh. Những cử chỉ nhỏ ấy khiến nhiều người nhận xét cặp đôi toát lên sự gần gũi, quen thuộc và vô cùng thân thiện.

Đỗ Hà và chồng sánh đôi tình tứ, nhan sắc qua camera thường của nàng hậu gây ấn tượng (ảnh: Tổng hợp)

Đỗ Hà chỉ xuất hiện trong các hoạt động cộng đồng sau khi kết hôn (Ảnh: FBNV)

Đến tháng 10/2025, Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với thiếu gia Viết Vương, trở thành con dâu tập đoàn Sơn Hải. Chồng của nàng hậu tên Nguyễn Viết Vương, quê Quảng Trị, năm nay anh 31 tuổi. Viết Vương sinh ra trong một gia đình giàu có, có nền tảng kinh tế vững chắc. Anh đang đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải chuyên về xây dựng, làm đường cao tốc. Đám cưới của Đỗ Hà được tổ chức rất hoành tráng, linh đình.

Đỗ Thị Hà cho hay cô không giấu chồng mà chỉ chia sẻ vào những dịp thích hợp: "Dạ mình có giấu đâu ạ, mình mà giấu thì sao đám cưới cả 2 xuất hiện công khai vậy được ạ. Chỉ là công việc của anh không liên quan đến mạng xã hội, anh cũng không dùng mạng xã hội nhiều nên đôi khi xuất hiện cũng không nhiều thôi ạ, mình xuất hiện là đủ rồi ạ".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà có cuộc sống giàu có, sang chảnh sau khi kết hôn (Ảnh: FBNV)

Về việc tạm ngừng công việc ở thẩm mỹ viện, Đỗ Thị Hà chia sẻ: "Có những giai đoạn trong cuộc đời mình bước đi nhanh, có giai đoạn mình chậm lại, không phải kết thúc mà để chuyển sang một hành trình khác. Sau khi kết hôn, mình nhận ra điều quan trọng không phải là tiếp tục làm tốt những điều đã quen mà là ưu tiên cho những điều mới, trách nhiệm mới và tương lai chung. Mình biết ơn chặng đường qua như một hành trình rất đẹp trong sự nghiệp nhưng ở thời điểm này mình khép lại vai trò cũ một cách nhẹ nhàng, văn minh và tôn trọng để toàn tâm vung vén cho hành trình mới, đồng hành, xây dựng và phát triển chung. Hành trình phía trước có lẽ không ồn ào nhưng là hành trình mình muốn đi".