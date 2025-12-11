Hà Anh Tuấn nói về phim Chân Trời Rực Rỡ: Nếu doanh thu thê thảm quá thì sẽ góp tiền thêm để tặng Như Chưa Từng Có Cuộc Chia Ly

Ngày 9/12, tại buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu dự án phim tài liệu âm nhạc Chân Trời Rực Rỡ diễn ra ở TP.HCM, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh vấn đề doanh thu phòng vé của bộ phim này. Chân Trời Rực Rỡ là tác phẩm ghi lại toàn bộ quá trình thực hiện và những khoảnh khắc thăng hoa trong concert cùng tên của nam ca sĩ, tổ chức tại Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình vào năm 2023. Trước khi ra rạp, bộ phim đã gây nhiều ấn tượng khi được giới thiệu tại Liên hoan phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ XV vào tháng 9 vừa qua.

Trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt Nam đang có sự cạnh tranh khá gắt gao trong giai đoạn cuối năm, việc đưa một phim tài liệu âm nhạc ra rạp được xem là nước đi mạo hiểm. Trước những thắc mắc về kỳ vọng về doanh thu cho dự án lần này, Hà Anh Tuấn không ngần ngại đưa ra quan điểm thẳng thắng nhưng vô cùng bất ngờ.

Hà Anh Tuấn thừa nhận: “Nói về bộ phim Chân Trời Rực Rỡ, Tuấn nghĩ nó sẽ lọt top những bộ phim thê thảm nhất của năm. Về mặt doanh thu.” Tuy nhiên, thay vì lo lắng, anh đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng và đồng thời cũng trấn an ê-kíp sản xuất rằng không cần đặt nặng áp lực về con số. Nếu tình hình bán vé quá ảm đạm, anh sẽ tự bỏ tiền túi để bù đắp. “Nếu mà doanh thu phim thê thảm quá, thì chúng ta góp tiền vào tặng cho Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly và sẽ nói dối với mọi người là phim bán được rất nhiều vé. Rất nhiều cách để tạo niềm vui, không có vấn đề gì hết” anh nói thêm. Trước đó, anh và ekip làn phim từng cho biết toàn bộ doanh thu bán vé phim tài liệu Chân Trời Rực Rỡ sẽ được tặng chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly.

Lý giải sâu hơn về thái độ bình thản trước áp lực doanh thu, Hà Anh Tuấn bày tỏ quan điểm riêng về điện ảnh. Theo anh, bên cạnh những tác phẩm hư cấu dựa trên trí tưởng tượng, điện ảnh còn là nơi dành cho những thước phim chân thực, nơi người làm phim đơn giản là đi, quan sát, cảm nhận và kể lại những gì đã diễn ra. Với thể loại này, việc có người đồng cảm và có người không là điều hết sức bình thường. Do đó, thước đo thành công của Chân Trời Rực Rỡ đối với anh không nằm ở doanh thu mà nằm ở khả năng lưu giữ ký ức.

Hà Anh Tuấn nhấn mạnh bộ phim ra đời không nhằm mục đích cạnh tranh hay chứng tỏ vị thế, mà đơn thuần là một cuốn nhật ký bằng hình ảnh và âm thanh, ghi lại cột mốc nơi âm nhạc dung hòa và kết nối hàng nghìn con người. Dù doanh thu thế nào, anh vẫn xem đây là một dự án trọn vẹn về mặt cảm xúc.

Bên cạnh đó, Hà Anh Tuấn cho biết sẽ không kỷ niệm 20 năm ca hát, “không kỷ niệm năm chẵn vì như thế rất già”. Anh nhờ mọi người nếu biết đó là 20 năm ca hát của mình thì cứ nhắc là được. Với Hà Anh Tuấn hiện tại, mục đích đi hát chính là kể chuyện của vùng đất. Năm 2025, Hà Anh Tuấn đã kể được câu chuyện của Ninh Bình, thì sau này còn tận 35 tỉnh thành chờ nam ca sĩ, vậy anh sẽ có thêm 40 năm nữa để ca hát. Tuyên bố thẳng thắn vừa thật vừa đùa này cho thấy quan điểm nhất quán của Hà Anh Tuấn trong việc ưu tiên các giá trị cộng đồng và cảm xúc hơn là lợi nhuận từ các sản phẩm nghệ thuật mang tính kỷ niệm.

Live concert Chân Trời Rực Rỡ từng trở thành hiện tượng khi quy tụ hơn 20.000 khán giả về giữa lòng Cố đô Hoa Lư. Bộ phim Chân trời rực rỡ hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn hậu trường chưa từng công bố và những khoảnh khắc thăng hoa nhất của đêm nhạc mang đậm tính cội nguồn này. Phim sẽ được khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc trong thời gian giới hạn, từ ngày 12/12/2025 đến hết ngày 21/12/2025.

5 hạng vé concert The Rose sắp tới ở Đà Lạt của Hà Anh Tuấn

Bên cạnh đó, Hà Anh Tuấn tiết lộ thêm về kế hoạch sắp tới của mình với concert The Rose sẽ diễn ra tại Sân vận động Đà Lạt vào ngày 17/1/2026. Đêm nhạc sẽ là sự đồng hành của hà Anh Tuấn cùng các cộng sự quen thuộc.

Với mong muốn tri ân sự ủng hộ của khán giả và nhìn lại hành trình âm nhạc rất riêng của Hà Anh Tuấn, concept vé của The Rose được lấy cảm hứng từ 5 câu hát quen thuộc đã đồng hành cùng anh nhiều năm qua. Giá vé dao động từ 1.5 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Mỗi câu hát trở thành điểm tựa cho một poster riêng, tạo nên 5 khung hình được thực hiện tại Đà Lạt, gồm "Những cánh hoa phai tàn thật nhanh" (Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em); "Thế gian này không mất đi hoa hồng" (Hoa Hồng); "Mộng mơ hoa tuyết khắp trời trắng xóa" (Xuân Thì); "Người con gái môi đỏ má hồng" (Em); "Dưới cánh hoa rơi anh nhớ em" (Tháng Mấy Em Nhớ Anh). Năm câu hát trở thành chìa khóa dẫn dắt toàn bộ tinh thần thiết kế vé của The Rose, kết nối ký ức quen thuộc với trải nghiệm mới của đêm nhạc.

Để có được bộ poster này, ekip đã dành nhiều ngày làm việc tại Đà Lạt, kiên nhẫn quan sát và tìm đúng những khoảnh khắc cho phép câu chuyện hình ảnh hòa vào tinh thần lãng mạn, trầm tĩnh của The Rose. Vé concert The Rose sẽ được mở bán vào hôm nay - 10/12, nhận về sự chú ý của đông đảo fan nhạc.

