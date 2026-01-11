Một ngành nghề mới lạ mang tên người phản hồi tức thì (miao hui shi) đang trở thành xu hướng mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Với một mức phí nhất định, những người làm công việc này sẽ cung cấp các phản hồi nhanh chóng và nhẹ nhàng cho những ai đang tức giận, thất vọng hoặc đơn giản là cần một nơi để giải tỏa cảm xúc. Không chỉ trả lời cực nhanh, những người này còn được đánh giá là những người biết lắng nghe và cung cấp sự hỗ trợ tinh thần kịp thời.

Ảnh minh họa: SCMP

Theo báo cáo từ Guangming Daily, những người làm nghề này có thể kiếm được mức thu nhập lên tới 10.000 NDT (35 triệu đồng) mỗi tháng. Mức phí dịch vụ sẽ thay đổi tùy thuộc vào khung giờ trong ngày hay ban đêm. Đa số coi đây là một công việc bán thời gian, họ thường là những người có công việc chính nhẹ nhàng, các bà nội trợ, người làm tự do hoặc sinh viên đại học. Khách hàng của họ rất đa dạng, từ nhân viên văn phòng muốn trút bỏ bực dọc sau khi tăng ca, những người trẻ sống một mình khao khát được trò chuyện, cho đến các cặp đôi yêu xa hoặc những người đang phải vật lộn với chứng lo âu.

Trong một mẩu quảng cáo, một phụ nữ làm nghề này có viết rằng cô có thể trò chuyện về cuộc sống, tin đồn, tình yêu, công việc hoặc đơn giản là cùng nhau phàn nàn. Chỉ với chi phí bằng một ly trà sữa, khách hàng có thể có được tâm trạng tốt cho cả ngày dài. Cô khẳng định mình sẽ giữ bí mật tuyệt đối, sở hữu chỉ số EQ cao và là một người dẫn dắt cảm xúc đủ tiêu chuẩn, đồng thời từ chối mọi chủ đề liên quan đến tình dục. Một phụ nữ khác đang làm việc toàn thời gian tại một doanh nghiệp nhà nước cho biết cô từng là khách hàng của dịch vụ này suốt nửa năm trước khi chuyển sang làm thêm. Cô có thể kiếm được khoảng 3.500 NDT (10,5 triệu đồng) từ việc này và chia sẻ rằng việc lắng nghe câu chuyện của người khác cũng là quá trình chữa lành cho chính mình, tạo ra sự truyền tải giá trị cảm xúc hai chiều.

Ảnh minh họa: SCMP

Nhiều người cung cấp dịch vụ cho biết vì khách hàng chỉ muốn giải tỏa cảm xúc nên họ không cần người đối diện phải giúp giải quyết vấn đề. So với các chuyên gia tư vấn tâm lý, dịch vụ này rẻ hơn, phản hồi kịp thời hơn và đặc biệt là không giáo điều. Một khách hàng chia sẻ rằng việc nhận được phản hồi chỉ trong vài giây mang lại cho cô cảm giác an toàn và thấy mình được trân trọng. Một người khác cũng khẳng định rằng bản thân không cần một người thầy dạy cách sống, mà chỉ cần một người nói rằng họ đang lắng nghe mình, và người phản hồi tức thì đã thực hiện chính xác vai trò đó.

Các số liệu thống kê cho thấy hiện có ít nhất 120 triệu người tại Trung Quốc đang sống một mình, phần lớn trong số đó ở độ tuổi từ 20 đến 39, đây chính là nhóm khách hàng tiềm năng thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ đặc biệt này.

Nguồn: SCMP