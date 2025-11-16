Khách hỏi giá chụp, quán trà ở Hà Nội "thét" giá 30 triệu: Sự thật phía sau tin nhắn bị cho là giễu cợt

Từ hôm qua, trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội chia sẻ đoạn tin nhắn giữa một vị khách nữ với fanpage quán trà ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chủ nhân của đoạn chat này chia sẻ: "Mình mới lướt thấy 1 quán trà nhỏ nhỏ - 1 căn phòng tập thể ở Hà Nội. Do thấy cũng hợp nhu cầu quay chụp, mình inbox hỏi đặt chỗ và câu trả lời là “30 triệu". Đọc đi đọc lại vẫn ko hiểu giá thị trường nó vậy hay do động vào long mạch của chủ quán mà có giá như vậy???".

Từ nội dung đoạn tin nhắn có thể thấy, vị khách nữ có nhu cầu đặt lịch để quay chụp tại quán trà vào thời điểm quán vắng khách trong ngày. Đáp lại nhu cầu của khách, người trực fanpage trả lời rất nhanh với mức giá "30 triệu đồng" kèm theo icon ':))" - biểu tượng bị xem là giễu cợt, trêu đùa đối phương.

Nhận được phản hồi của fanpage quán trà, vị khách nữ này không khỏi ngạc nhiên: "Mình đang nói chuyện nghiêm túc. Bạn cười :)) kiểu này là có ý gì? 30 triệu là con số nói đùa hay nói thật?".

Bên quán trà cũng phản hồi lại rõ: "Bạn muốn sử dụng dịch vụ, mình báo giá mà"

Nội dung cuộc trò chuyện đã trở thành tâm điểm tranh luận. Nhiều ý kiến thì cho rằng, 30 triệu đồng cho một buổi chụp trong quán trà nhỏ thực sự vượt xa mặt bằng chung. Mức giá này thường chỉ được áp dụng cho những địa điểm chuyên nghiệp, có ekip hỗ trợ, dụng cụ ánh sáng đầy đủ hoặc những studio lớn phục vụ quay quảng cáo. Chính vì thế, mức giá mà quán trà đưa ra chẳng khác nào một "lời từ chối khéo" đối phương. Tuy nhiên cách người trực fanpage khi trả lời khách kèm theo icon ":))" mang lại cảm giác thiếu nghiêm túc và có phần cợt nhả. Đây chính là mấu chốt khiến sự việc đi đẩy đi xa hơn.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến tìm cách lý giải cho phản ứng của quán trà: "Mình qua đây rồi. Đây quán trà đạo, không phải quán cafe nên giá cả còn phụ thuộc vào giá thương hiệu và cách định giá của chủ. Mức tiền cho trà ở đây cũng tương đối cao so vs quán trà đạo khác (ấm ô long phân khúc trà bình thường mình uống là 300 nghìn đồng/ấm). Mình từng đi quán phân khúc giá còn cao hơn mức này, chỗ đó còn phân tiền theo chỗ bạn ngồi tại quầy bar hay bàn. Ở chỗ đó ngồi bàn còn giá tiền triệu, tại quầy bar thì tính tiền theo giờ.

Giới trà đạo thì tiền không gian nó cao là chuyện không khó hiểu. Vì có khi trà đến tiền triệu 1 lạng. Người ta bán cách sống, bán không gian. Cao là ở chỗ đấy. Bạn muốn quay chụp thì đúng là giá tiền bao cả quán luôn đó vì vào quán trà đạo tối kỵ là ảnh hưởng khách khác. Người ta sẽ không để bạn chụp khi khách khác vẫn đang ngồi thưởng trà đâu. Nếu thấy giá không hợp ý thì nên ra mấy quán cafe sẽ rẻ hơn".

Trả lời với Tri Thức - Znews, đại diện quán trong câu chuyện gây tranh cãi phía trên cho biết người đăng bài chưa tìm hiểu kỹ về quán. Đại diện quán giải thích thêm không gian của quán cần sự yên tĩnh, nếu cho phép quay chụp sẽ ảnh hưởng đến khách khác.

"Đây là quán chuyên về thưởng trà và không cung cấp dịch vụ quay chụp. Quán đã hoạt động lâu và trước giờ không có dịch vụ này. Đó là cách chúng tôi muốn từ chối khéo và không biết giải thích thế nào cho phù hợp", đại diện quán trả lời trên Tri Thức - Znews.