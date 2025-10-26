Dù đám cưới cổ tích của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và TGĐ Sơn Hải Nguyễn Viết Vương đã khép lại trong sự ngưỡng mộ của công chúng, sức nóng quanh cặp đôi vẫn chưa hề hạ nhiệt. Giữa lúc dân mạng còn đang lụy từng từng chi tiết về lễ cưới vừa xa hoa vừa truyền thống, về cô dâu xinh đẹp và chú rể 100 điểm thì một đoạn tin nhắn của chồng Đỗ Hà được lan truyền gây chú ý.

Viết Vương và Đỗ Hà (Ảnh: Linh Lê Chí)

Được biết chủ nhân đoạn tin nhắn là người phụ trách trang điểm cho Viết Vương trong ngày cưới (22/10). Người này nhắn tin cho Viết Vương lúc 2h19: “Hôm nay làm chú rể bảnh nhất MXH nha em” thì khoảng 4h20, anh trả lời: “Dạ chị. Hihii”.

Chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng nhiều người bày tỏ sự thích thú vì hé lộ phần nào con người thật phía sau hình ảnh điềm đạm, kín tiếng của TGĐ Sơn Hải. Cư dân mạng cũng cho rằng đoạn tin nhắn củng cố thêm về nhận định dễ gần, dễ mến của chồng Đỗ Hà.

Đoạn tin nhắn của Viết Vương với người phụ trách trang điểm cho mình (Nguồn: @thuonglee.official)

TGĐ Viết Vương khi chuẩn bị đi rước dâu (Nguồn: @thuonglee.official)

“Thì ra TGĐ cũng ‘hihii’ hả?”, “Tưởng ổng trầm tính, kín đáo mà hóa ra cũng tẻn tẻn hả?”, “Chú rể ta nói dễ mến lắm luôn”, “Chú rể đúng 9X nhắn tin phải hihi mới chịu nha. Ta nói cô dâu Hoa hậu mà spotlight muốn giựt không lại chú rể luôn, ổng hài”, “Tui chưa bao giờ mê cặp cô dâu chú rể Hoa hậu nào chỉ luỵ mỗi cặp này. Cô dâu quá khéo còn chú rể quá đĩnh đạc lại dễ mến”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Trước đó, tại các buổi lễ thuộc hỷ sự của Đỗ Hà - Viết Vương, chú rể cũng liên tiếp ghi điểm với cư dân mạng thông qua các hành động nhỏ và tinh tế của mình.

Chẳng hạn như sau lễ nạp tài ở Thanh Hóa, gia đình Đỗ Hà bày tiệc mời người thân, họ hàng nhà gái và cặp đôi đã đi từng bàn tiệc để chào hỏi, nói chuyện với mọi người. Tại đây, TGĐ Sơn Hải tay bắt mặt mừng, cười nói rôm rả và chụp ảnh với họ hàng, làng xóm nhà vợ mà không có bất kỳ sự dè chừng nào. Ai nấy đều đồng tình rằng doanh nhân trẻ này hòa đồng, lởi xởi nên dành nhiều lời khen, chúc mừng cặp đôi.

TGĐ công ty nghìn tỷ "hòa tan" tại nhà vợ ở Thanh Hóa (Ảnh chụp màn hình)

Được biết chồng Đỗ Hà có tên đầy đủ là Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994. Trên MXH, Viết Vương là người kín đáo, đã khóa bảo vệ trang cá nhân từ thời điểm chuyện hẹn hò với Hoa hậu Đỗ Thị Hà mới là tin đồn. TGĐ Sơn Hải cũng chỉ có 650 người bạn Facebook, không công khai bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Trong một văn bản được đăng trên tài khoản Facebook Sơn Hải Group có tick xanh vào năm 2023, Nguyễn Viết Vương được giới thiệu là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Doanh nhân này cũng xuất hiện ở hàng ngũ chủ chốt trong các sự kiện của tập đoàn.

Ông Nguyễn Viết Hải - bố của Nguyễn Viết Vương là nhà sáng lập và giữ vai trò Chủ tịch HĐTV tập đoàn Sơn Hải đến hiện tại.

Về Sơn Hải, sau gần 30 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp này đã từ một công ty nhỏ ở địa phương trở thành thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng. Cuối tháng 5/2024, vốn điều lệ của Sơn Hải là hơn 4.478 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Viết Hải góp 4.476 tỷ đồng, ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng, toàn bộ vốn góp bằng tiền.

(Tổng hợp)