Nghe mẹ kể chuyện định đẻ cố con trai, ba nói một câu khiến tôi bật khóc: Đây mới là người đàn ông tử tế!

Giữa vô vàn câu chuyện gia đình đang gây tranh cãi trên mạng xã hội mỗi ngày - từ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, ngoại tình, tiểu tam... một bài viết ngắn của nickname Thỏ Shiba Ynu lại bất ngờ trở thành điểm sáng được chia sẻ rầm rộ.

Không có drama, không nước mắt, không bi kịch, chỉ là một kỷ niệm cũ được kể lại bằng giọng nhẹ nhàng nhưng khiến hàng chục nghìn người xúc động. Bởi đôi khi, sự tử tế và trí tuệ trong tình yêu lại nằm ở một câu nói tưởng chừng giản đơn.

"Quan trọng nhất, em muốn đẻ cố để làm gì?"

Câu chuyện đang viral MXH

Thỏ Shiba kể, một buổi sáng đọc lại status cũ của mẹ, cô suýt khóc. Mẹ cô nhớ lại chuyện nhiều năm trước, khi từng muốn "đẻ cố" vì chồng là con trai trưởng. Nhưng chính lúc ấy, ba cô đã nói một câu khiến mẹ dừng lại:

"Quan trọng nhất, em muốn đứa thứ 3 là con trai phải không? Nếu không như ý thì em sẽ thất vọng, vậy tội nghiệp nó. Còn nếu nó là con trai thật, chắc em dù vô thức cũng sẽ chiều hơn, dễ thiên vị. Như vậy chắc sẽ khó ngoan.

Hơn nữa, Ti Bông nhà mình nhạy cảm, thế lỡ đâu làm tổn thương 2 đứa. Anh hồi xưa, thuở yêu đương vẫn bày tỏ mơ ước 'mình có 1 đứa con gái, mặc váy trắng, đứng sau gác ba ga xe đạp (hồi đó đâu đã có mốt xe máy), ôm cổ bố nũng nịu'. Nay, anh đã 'gấp đôi mơ ước' còn gì".

Đọc đến đây, rất nhiều người bình luận "nước mắt rơi mất rồi". Vì đằng sau câu nói tưởng chừng chỉ là sự động viên, lại ẩn chứa một tư duy vượt thời đại – tư duy của người đàn ông hiểu giá trị thật của hạnh phúc.

Mẹ Thỏ Shiba kể thêm, có lần đi ăn cỗ, có người nói mát "Không có con trai thì ngồi mâm dưới", bố cô chỉ cười khà khà, đứng dậy: "Thế càng đỡ phải uống!". Câu nói tưởng đùa ấy lại khiến người kia ngượng ngùng và từ đó, không ai dám nhắc chuyện đó với ông nữa.

Chính sự điềm tĩnh, hài hước mà tự trọng ấy là cách người đàn ông bảo vệ vợ con khỏi những định kiến cay nghiệt nhất không bằng cãi vã, mà bằng thái độ.

Giờ đây, khi đã về hưu, ông vẫn yêu vợ như thuở ban đầu. Hai người xăm hình đôi, mỗi tháng du lịch một lần, vừa cùng nhau đi xem "Em xinh say hi". Bà từng là học sinh giỏi miền Bắc, được tuyển thẳng đại học, rồi một tay nuôi hai con khi chồng công tác xa. Một gia đình không hoàn hảo theo khuôn mẫu nhưng viên mãn theo cách riêng: tự do, tôn trọng và biết ơn nhau.

Ảnh minh họa

Đàn ông yêu vợ bằng trí tuệ – phụ nữ được sống bằng lòng tự trọng

Không ít phụ nữ trong xã hội Á Đông từng chịu tổn thương chỉ vì hai chữ "đẻ cố". Không phải ai cũng bị ép buộc nhưng nhiều người mang mặc cảm "phải có con trai mới trọn vẹn".

Áp lực ấy không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn đến từ niềm tin vô thức rằng: Hôn nhân chỉ thực sự vững vàng nếu có người "nối dõi".

Bởi vậy, câu nói của người cha trong câu chuyện nhỏ này có sức lay động đặc biệt. Ông không chỉ an ủi vợ mà trao lại cho bà quyền được sống bình an với lựa chọn của mình. Một người đàn ông thực thụ không bao giờ khiến vợ phải đau vì những điều nằm ngoài khả năng của cô ấy.

Tình yêu ấy là thứ tình yêu của người từng trải, đủ từng thấu để không phán xét, đủ vững để không bị xã hội lung lay.

Và có lẽ, chính sự điềm tĩnh ấy mới là nền tảng khiến hôn nhân tồn tại bền vững suốt nhiều năm không vì nghĩa vụ, mà vì tình thương được nuôi dưỡng bằng sự tôn trọng.

Những năm gần đây, Việt Nam chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong tư duy về giới. Theo Cục Thống kê, tỷ lệ sinh con trai vẫn cao hơn sinh con gái, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Điều này phản ánh một phần định kiến "trọng nam" vẫn còn len lỏi đâu đó trong văn hóa Á Đông.

Ảnh minh họa

Nhưng chính những câu chuyện như của Thỏ Shiba lại cho thấy: Xã hội đang dần thay đổi, khi những người đàn ông biết yêu thương bằng nhận thức, chứ không phải bằng bản năng sở hữu.

Không cần phải giàu, phải giỏi, hay phải có địa vị chỉ cần hiểu vợ, hiểu con và dám đứng về phía đúng thế là đủ để trở thành "người hùng trong mắt gia đình mình".

Người ta vẫn nói, "người phụ nữ chỉ thật sự hạnh phúc khi gặp được người đàn ông tử tế". Còn tôi nghĩ, người đàn ông chỉ thật sự đáng quý khi anh ta biết nói được những lời khiến vợ cảm thấy bình an trong chính lựa chọn của mình.

Giống như người cha trong câu chuyện kia không tranh cãi, không cao giọng, chỉ một câu nhẹ nhàng: "Nếu sinh thêm mà em phải lo sợ, vậy thôi, mình đã đủ hạnh phúc rồi".

Và có lẽ, thế giới này sẽ dịu dàng hơn rất nhiều, nếu mỗi người phụ nữ đều gặp được một người đàn ông như thế.