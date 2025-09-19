Dắt con gái vào lễ đường, "tổng tài" U60 khiến con rể "lu mờ" ngay tại hôn lễ vì quá phong độ

Tạp chí Tri thức dẫn thông tin, vào ngày 31/8 vừa qua, đám cưới của Metur Loputhai, con gái doanh nhân người Thái Lan PassaVee Loputhai, đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi những hình ảnh về ngày vui được chia sẻ. Tuy nhiên, nhân vật thu hút sự quan tâm lớn nhất lại chính là cha của cô dâu, ông PassaVee, với vẻ ngoài nổi bật ở tuổi 60.

Bố đơn thân U60 đưa con gái vào lễ đường, phong độ ngời ngời.

Trên trang cá nhân của mình, ông PassaVee đã đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày trọng đại của con gái, đặc biệt là hình ảnh ông dắt tay con tiến vào lễ đường. Bài đăng này đã nhanh chóng nhận về gần 10.000 lượt thích cùng vô số bình luận. Đa số đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ ngoài phong độ của hai cha con.

Đính kèm loạt ảnh, vị doanh nhân chia sẻ: "Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm. Lần này, ông bố đơn thân như tôi không mất đi con gái mà có thêm một cậu con rể". Nhiều người nhận xét rằng, với thân hình săn chắc và phong thái lịch lãm, ông PassaVee thậm chí còn phong độ không kém cạnh chú rể.

Vẻ ngoài phong độ, lịch lãm cùng thân hình săn chắc của ông thậm chí được nhiều người khen không kém cạnh chú rể.

Theo tờ Ngôi sao, thực tế, ông PassaVee là một nhân vật khá nổi tiếng trên mạng xã hội Thái Lan với hơn 190.000 người theo dõi. Ông bắt đầu được biết đến rộng rãi từ năm 2021 khi con gái Metur chia sẻ một đoạn video quay cảnh ông tập thể dục tại nhà. Vóc dáng cuồn cuộn cơ bắp, săn chắc của vị doanh nhân U60 đã ngay lập tức gây sốt và khiến cộng đồng mạng thích thú, ngưỡng mộ.

Được biết, ông PassaVee hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và đồng thời là giám đốc một công ty bảo hiểm tại Thái Lan. Khi bất ngờ nhận được sự chú ý, ông cho biết mục tiêu ban đầu của việc luyện tập là để nâng cao sức khỏe nhằm chăm lo tốt nhất cho con gái, hoàn toàn không ngờ tới việc sẽ được khen ngợi nhiều đến vậy. Trước phản ứng tích cực của công chúng, con gái ông cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh cập nhật về người cha của mình.

PassaVee Loputhai, 60 tuổi, là doanh nhân bất động sản, giám đốc một công ty bảo hiểm tại Thái Lan.

Doanh nhân 60 tuổi đã bắt đầu tập gym đều đặn từ năm 2018. Bên cạnh đó, ông duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và nghỉ ngơi khoa học để có được thể trạng tốt nhất. Khi đối mặt với những nghi ngờ về việc can thiệp thẩm mỹ để có vẻ ngoài trẻ trung, ông PassaVee đã phủ nhận và khẳng định chưa từng sử dụng bất kỳ phương pháp làm đẹp nào.

Với sự nghiệp kinh doanh thành công, ông PassaVee có một cuộc sống dư dả và thường xuyên chia sẻ hình ảnh về các thú vui như sưu tầm xe hơi hay những chuyến nghỉ dưỡng sang trọng. Ngoài vóc dáng được so sánh với thanh niên, gu ăn mặc sành điệu, lịch lãm của ông cũng nhận được nhiều lời khen.

Hình ảnh ông bố đơn thân cơ bắp cuồn cuộn, phong độ trẻ trung khiến nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ.

Về phía Metur, cô con gái luôn bày tỏ tình yêu thương và lòng kính trọng đối với người cha nổi tiếng. Cô chia sẻ rằng ông luôn là người đồng hành cùng cô trong mọi cột mốc quan trọng của cuộc đời. Trong bài đăng chúc mừng sinh nhật tuổi 60 của bố, Metur đã trìu mến gọi ông là "ông bố đỉnh nhất, tuyệt vời nhất".

Nhờ ngoại hình và sự nổi tiếng, ông PassaVee nhận được nhiều lời mời tham dự các sự kiện tại Thái Lan. Ông cũng tận dụng sức ảnh hưởng của mình để hợp tác quảng cáo với nhiều nhãn hàng, cũng như quảng bá cho công việc kinh doanh của bản thân.