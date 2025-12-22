Để kiếm được số tiền "khủng" trong thời gian ngắn người làm công việc này phải đáp ứng khá nhiều yêu cầu.



Điển hình, ông Li Ming Yang (35 tuổi), là một thợ ảnh du lịch cá nhân 9x đến từ Quảng Châu, Trung Quốc. Năm 2014, trong một dịp tình cờ, anh tiếp xúc với bộ môn lặn biển và nảy ra ý tưởng mới - chụp ảnh dưới nước.

Khi bước chân vào công việc này, Yang đã mua một bộ thiết bị chuyên nghiệp, trị giá 100.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 373 triệu đồng) vào thời điểm đó. Dù vậy, những khó khăn về mặt kỹ thuật nhiếp ảnh dưới nước vẫn còn rất nhiều. Yang đã tự nghiên cứu chỉnh ảnh hậu kỳ, cố gắng khôi phục màu da của người được chụp.

Sau khi đầu tư trang thiết bị và kỹ năng nghề nghiệp vào năm 2017, anh kiếm được 1.500 USD (khoảng 39 triệu đồng) từ một buổi chụp ảnh kết hợp du lịch. Vào thời điểm đó, không có nhiều người ra nước ngoài để chụp ảnh. Dựa vào kỹ thuật chụp ảnh tốt và đánh giá tích cực từ khách hàng, anh dần xây dựng được tệp khách hàng riêng. Để tăng cường sự an toàn cho khách hàng, anh đã thi lấy chứng chỉ huấn luyện viên lặn vào năm 2023.

Chìa khóa của nhiếp ảnh du lịch là nắm bắt những khoảnh khắc tự nhiên và chân thực, đặc biệt là khi chụp ảnh trẻ em hoặc gia đình. Bạn không thể liên tục hướng máy ảnh vào họ, nếu không biểu cảm trong ảnh sẽ rất cứng nhắc. Vì vậy, Yang thường tìm hiểu địa điểm trước để chọn vị trí chụp tốt nhất, giúp ghi lại những khoảnh khắc khách đi dạo hoặc tương tác một cách tự nhiên.

Yang cho biết, nhiếp ảnh du lịch cá nhân ngành dịch vụ cần cung cấp giá trị cảm xúc cho khách hàng.

Hiện tại, chi phí cho một buổi chụp ảnh ở nước ngoài kéo dài bảy ngày dao động từ 20.000 - 30.000 Nhân Dân Tệ ( khoảng 74 - 112 triệu đồng). Toàn bộ chi phí đi lại, ăn, ở do khách chi trả. Từ năm 2017, anh đã bắt đầu theo nghề và tính đến nay đã được đi du lịch đến hơn 20 quốc gia.

Đáng chú ý có lần, một khách hàng hào phóng đã trả 160.000 NDT (566 triệu đồng) cho tour nhiếp ảnh du lịch cá nhân 7 ngày. Mùa "đắt khách" nhất là vào kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè. Vào mùa cao điểm, anh sẽ chụp cho một gia đình trong 3-4 ngày và có thể kiếm được hơn 100.000 NDT (354 triệu đồng)/tháng.

Khách hàng của Yang chủ yếu là các gia đình trung lưu và cao cấp. Anh cũng đã có được một tệp khách hàng ổn định thông qua hình thức quảng cáo truyền miệng.

(Theo GuangZhou Daily)