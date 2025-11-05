Vài ngày vừa qua, chỉ cần lướt qua TikTok, Instagram hay Facebook là dễ thấy những khung ảnh “đứng giữa tuyết rơi” xuất hiện dày đặc: cô gái/chàng trai trong áo khoác dài, ô trong suốt, hai hàng tuyết mỏng rơi chầm chậm- sắc màu hoài cổ như poster phim Hàn, ánh sáng cinematic như phông nền châu Âu.

Cứ lướt MXH là thấy không ít người bắt trend này.

Nhìn qua nhiều người tưởng đây là ảnh chụp ở vùng có tuyết thật, thậm chí có cảm giác như cả mạng xã hội đang “hẹn nhau” đi du lịch mùa đông; thực tế, phần lớn hình ảnh ấy được tạo ra bằng công nghệ AI, không phải chụp ngoài trời tuyết thật.

Theo tìm hiểu, khác với các filter tuyết thông thường trên TikTok hay Instagram, những bức ảnh “đứng giữa mưa tuyết” đang phủ kín mạng xã hội được tạo bằng công nghệ AI sinh ảnh (image generation) hoặc AI chỉnh sửa ảnh. Người dùng tải ảnh gốc lên các công cụ như Meitu AI Art, Playground AI… để thêm cảnh tuyết rơi, chỉnh ánh sáng và tông màu theo phong cách điện ảnh.

Trào lưu này bùng lên từ những video hướng dẫn tạo ảnh “snow mood” lan truyền trên TikTok và Facebook. Trên TikTok, các cụm từ tìm kiếm liên quan như "Trend tạo ảnh mùa đông", "Trend tạo ảnh tuyết rời bằng AI",... đang được tìm kiếm. Thành quả những bức ảnh xinh lung linh được nhiều người dùng mạng xã hội đăng tải cũng thu về lượng tương tác cao không kém.

Rất nhiều người yêu thích trend này và hưởng ứng theo.

Trong đó, Meitu đang là ứng dụng được nhiều người dùng yêu thích hơn cả. Hầu hết các công cụ, ứng dụng tạo ảnh đều có chung một công thức, mà nhiều người dùng chia sẻ và đã thành công đó là tải một tấm ảnh chân dung. Nên chọn ảnh chân dung khi tạo rõ đường nét gương mặt, ảnh sáng ổn, không che mắt để AI nhận dạng được chủ thể và có thể cho ra kết quả chân thực nhất có thể.

Sau đó, bạn chọn công cụ phù hợp rồi đăng ảnh lên chọn các chức năng phù hợp để tạo ảnh, hoặc nhập prompt/ câu lệnh bằng tiếng anh hoặc tiếng việt, mô tả ảnh như mong muốn, càng chi tiết càng tốt. Ví dụ: "Một người trẻ giữa khung cảnh núi tuyết. Nhân vật có mái tóc dài, đội mũ len trắng, mặc áo khoác len đen dài, quàng khăn len xanh dày và mang găng tay xanh..."

Sau vài chục giây, hệ thống sẽ tạo ra hình ảnh chân thực nhất. Người dùng tải về và đăng tải lên mạng xã hội. Bạn có thể chỉnh thêm tông màu, hạt tuyết, độ tương phản hoặc ghép thành khung,... hoặc còn có thể chỉnh sửa thành clip rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Điều này hoàn toàn dễ dàng và không mất phí hoặc phí thấp tùy ứng dụng. Nhiều người cho biết họ phải wow khi chỉ với một vài thao tác đơn giản AI đã trả ra một bộ ảnh mùa đông chân thực đến khó tin. Hơn nữa, chiếc trend này lại được tạo ra vào mùa đông - khi mà có nhiều người đều mong muốn có được một bộ hình xinh lung linh dưới tuyết.

Nhiều người hào hứng khoe bộ ảnh “mùa đông” của mình, chia sẻ prompt và app dùng; chính việc người dùng hướng dẫn lẫn nhau càng khiến trend lan nhanh hơn. Song cũng có luồng ý kiến thận trọng: “đẹp nhưng hơi giả”, “ảnh thật vẫn khác cảm xúc thật”, hoặc lo ngại về rủi ro quyền riêng tư và dữ liệu: những ứng dụng xử lý ảnh buộc người dùng phải tải ảnh cá nhân lên máy chủ, các chuyên gia từng cảnh báo về nguy cơ lộ dữ liệu, quyền sử dụng ảnh gốc và cách các mô hình AI được huấn luyện.

Cùng xem thêm hình ảnh một số người nổi tiếng bắt trend này: