“Ở bên Trung Quốc đang có trend thuê các trạm tỷ để chụp ảnh. Cho mình hỏi ở Việt Nam có trạm tỷ nào không ạ? Mình muốn book nửa ngày thì không biết giá cả thế nào? Ai biết chia sẻ giúp với ạ”

“Dạo này đang hot trend book các trạm tỷ chụp ảnh làm tui cũng muốn đu trend. Mà khổ nỗi không biết làm sao để book hết. Nhờ các cao nhân chỉ giùm tui với”.

“Mình muốn chụp trend Trạm tỷ Trung Quốc quá. Hà Nội ơi! Có ai không”.

“Mọi người ơi làm thế nào để book được các trạm tỷ real chụp ảnh ạ? Em lướt reels xong bị fomo quá. Ở Hà Nội ạ”.

Lượn lờ “thành phố sợi chỉ” Threads thời gian gần đây, hẳn nhiều người sẽ bắt gặp những bài đăng tương tự thế này. Có người gật gù đồng tình vì đã thẩm qua tay nghề các “trạm tỷ” nhưng cũng có không ít người thắc mắc: Trạm tỷ là gì? Trend này là sao mà ai cũng muốn thử thế?

Các bài đăng tìm kiếm "trạm tỷ" để đu trend trên Threads

TikToker Nguyễn Hồng Hạnh đu trend thuê "trạm tỷ" ở Trung Quốc (Nguồn: @nghonghanh41)

TikToker Chu Trang Anh thì thuê fansite trong nước (Ảnh chụp màn hình/ @chu.chang.anh)

Chụp ảnh “trạm tỷ” là gì?

Thực ra, “trạm tỷ” vốn là cách gọi quen thuộc của cư dân mạng Trung Quốc nói chung và cộng đồng đu idol nói riêng dành cho những fansite chuyên chụp ảnh idol. Trong các sự kiện hay có cơ hội gặp gỡ thần tượng, họ thường đứng ở khoảng cách xa, sử dụng ống kính xịn xò, canh khoảnh khắc cực nhanh để bắt trọn những biểu cảm tự nhiên nhất của idol.

Sự kết hợp giữa thiết bị chuyên nghiệp cùng với tình cảm gửi gắm trong từng khoảnh khắc dành cho idol, bộ ảnh của “trạm tỷ” luôn là sản phẩm “vuýp pro”, có thể so sánh với các ekip chụp ảnh chuyên nghiệp. Chính vì vậy mà khoảng thời gian gần đây, ở Trung Quốc bỗng nở rộ trào lưu thuê “trạm tỷ” chụp ảnh để có những khoảnh khắc đắt giá như idol.

Sản phẩm của các "trạm tỷ" Trung Quốc (Ảnh: Xiaohongshu)

Khoảnh giữa tháng 11 đến này, trào lưu này du nhập sang Việt Nam cùng với tên gọi ngắn gọn là chụp ảnh “trạm tỷ”.

Giống như cách các “trạm tỷ” chụp ảnh cho idol, người thuê dịch vụ cũng tìm kiếm vibe như đang được paparazzi hoặc fansite chuyên nghiệp theo dõi. Không cần tạo dáng cầu kỳ, không thuê studio, chỉ cần bước xuống phố hoặc đi dạo một vòng, “trạm tỷ” sẽ lo phần còn lại.

Tại sao chụp ảnh “trạm tỷ” lại hot đến thế?

Về bản chất, chụp ảnh “trạm tỷ” chỉ đơn giản là chụp ảnh canh góc và khoảnh khắc, chụp lúc người khác không biết, ở những hành động hay biểu cảm tự nhiên nhất. Vậy tại sao trend này lại hot đến thế?

Sự khác biệt lớn nhất giữa ảnh “trạm tỷ” và ekip chuyên nghiệp là tình cảm của fan dành cho idol. Vì “vẻ đẹp nằm trong ánh mắt của kẻ si tình” nên các trạm tỷ bao giờ cũng thấy idol đẹp hơn, dành nhiều tâm huyết hơn.

Hơn nữa fansite hiểu rõ cử chỉ hành động của idol để bắt khoảnh khắc nên có những góc chụp không có photographer bình thường nào bắt được.

Ảnh do các “trạm tỷ chụp” đem lại cảm giác tự nhiên, khác với chụp theo concept. Vì các “trạm tỷ” thường âm thầm đứng từ xa theo dõi idol nên ảnh chụp tạo cảm giác như idol bị bắt gặp ngoài đời. Vừa không phải diễn, vừa có ảnh đẹp thì mà không mê?

(Ảnh chụp màn hình/ @chu.chang.anh)

Giá thành dễ thở cũng là một yếu tố quan trọng thúc đẩy trend này. Phần lớn trạm tỷ không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, họ là fan từng có kinh nghiệm chụp idol hoặc người yêu thích chụp ảnh. Chính vì vậy, mức giá mềm hơn nhiều so với các photographer có tên tuổi, giúp trend này lan rộng cực nhanh.

Theo ghi nhận trên Threads và TikTok, nhiều người công khai giá thuê “trạm tỷ” trung bình khoảng trên 1 triệu đồng.

Cuối cùng là “thuê trạm tỷ” chụp ảnh rất dễ thực hiện. Chỉ cần một buổi cà phê, dạo phố, đi bộ bình thường cũng biến thành bộ ảnh như người nổi tiếng thì tội gì không thử?

Không khó để bắt gặp bài đăng về chủ đề này trên MXH

Đẹp thì đẹp thật nhưng cũng có rủi ro

Dù gây sốt trên mạng xã hội, trào lưu này cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều và các vấn đề người dùng cần cân nhắc trước khi book các “trạm tỷ” chụp ảnh.

Đầu tiên là phong cách chụp từ xa khiến khó kiểm soát bối cảnh xung quanh. Người đi đường, khách trong quán cà phê, thậm chí nhân viên cửa hàng có thể vô tình lọt vào khung hình mà không được hỏi trước.

Một số ý kiến cho rằng điều này có thể tạo ra sự khó chịu hoặc hiểu lầm - đặc biệt trong bối cảnh người ta ngày càng nhạy cảm với việc ghi hình nơi công cộng. Đây cũng là điểm khiến nhiều người yêu cầu “trạm tỷ” hoặc người thuê nên chủ động xin phép, hạn chế chụp ở khu vực đông người.

Tiếp theo là tâm lý bị theo dõi khi chụp có thể gây áp lực. Dù mục tiêu là chụp khoảnh khắc tự nhiên, nhưng việc có người cầm tele dài và to bự đi theo mình, liên tục bấm máy từ phía sau hoặc phía xa đôi khi tạo cảm giác ngại ngùng, mất tự nhiên hoặc bị quan sát quá nhiều.

Với những người chưa quen xuất hiện trước ống kính, việc này có thể khiến họ gồng cứng người, biểu cảm không như mong đợi, dẫn đến bộ ảnh cuối cùng không đạt mong muốn ban đầu.

Chất lượng ảnh chụp giữa các “trạm tỷ” cũng có thể không đồng đều. Vì đa số trạm tỷ không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, kỹ năng, thiết bị và kinh nghiệm của từng người sẽ khác nhau rất nhiều. Có người từng chụp idol và có góc nhìn tốt, nhưng cũng có người chỉ mới tập tành.

Do đó, nếu không xem kỹ các hình ảnh mà “trạm tỷ” đã chụp trước đó, người thuê dễ rơi vào trường hợp ảnh không đảm bảo chất lượng, không đúng mong đợi hoặc bắt moment chưa tới - dễ thất vọng vì kết quả không giống các bộ ảnh đang viral.

(Ảnh: Xiaohongshu)

Ở thời điểm hiện tại, một số photographer cũng nhảy vào thị trường này thông qua gói chụp style “trạm tỷ”, mô phỏng đúng vibe như: dùng ống kính dài; chụp từ xa, bắt khoảnh khắc; ưu tiên ánh sáng đời thường; không yêu cầu pose gò bó;... Điều này có thể đẹp lại những hình ảnh đẹp nhưng thực chất chỉ là trá hình, không phải là sản phẩm của các “trạm tỷ”.

Cuối cùng, một số người cũng cho rằng vì các “trạm tỷ” vốn không phải người chụp chuyên nghiệp nên trào lưu này có thể chỉ là cú bùng nổ nhất thời trên mạng, khó kéo dài. Dẫu vậy nhiều người vẫn tò mò, xem đây là trải nghiệm thú vị và muốn thử.

Huyền Trang