Nghe hàng xóm nhà chồng con gái xì xèo nó ăn bám, tôi mắng cho 1 trận thì nó kéo tôi vào phòng cho xem bảng lương

Tôi có một cô con gái năm nay hơn 30 tuổi, lấy chồng được vài năm và có một đứa con nhỏ. Từ ngày sinh con đến nay đã gần 2 năm, con bé vẫn chưa đi làm. Ban đầu tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Con còn nhỏ, chồng đi làm, vợ ở nhà chăm con cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng nghe người ngoài bàn ra tán vào nhiều, lòng một người mẹ như tôi cũng bắt đầu sốt ruột.

Hôm ấy tôi về nhà con gái chơi, tình cờ nghe mấy người hàng xóm bên nhà chồng nó ngồi nói chuyện. Họ bảo con bé "ở nhà ăn bám chồng", lấy chồng rồi chỉ biết chăm con, tiền nong đều do chồng lo. Có người còn mỉa mai rằng phụ nữ trẻ khỏe mà không chịu đi làm thì chẳng khác gì người không có năng lực.

Tôi nghe mà nóng mặt. Tôi vốn không thích con gái mình bị người khác coi thường, nhưng càng nghĩ lại càng thấy lời họ nói cũng có phần đúng. Con bé học hành đàng hoàng, trước đây cũng từng đi làm, vậy mà sau khi sinh con lại ở nhà suốt gần 2 năm.

Tôi về lôi con gái ra mắng một trận. Tôi nói nó còn trẻ, đừng quen dựa dẫm vào chồng. Phụ nữ dù lấy chồng rồi cũng phải có công việc, có tiền riêng. Chẳng may sau này có chuyện gì xảy ra thì ít nhất cũng phải tự lo được cho mình.

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Con bé nghe xong chỉ cười trừ. Nó còn quay sang trêu chồng rằng "Mẹ hỏi con rể đi, không cho vợ đi làm bắt vợ ở nhà anh nuôi đấy", rồi cả hai vợ chồng cùng cười. Tôi càng tức vì thấy nó chẳng có vẻ gì là lo lắng.

Nhưng đến lúc chồng nó đi làm, con gái bất ngờ kéo tôi vào phòng. Nó lấy điện thoại mở một bảng thu nhập rồi đưa cho tôi xem.

Tôi nhìn con số mà sững người.

Một tháng gần nhất, số tiền con bé kiếm được còn cao hơn cả mức lương trước đây của nó. Tôi hỏi đây là tiền gì thì con bé giải thích nó đang làm freelancer, nhận các dự án theo thời gian và năng lực của mình. Tôi vốn không hiểu nghề này là gì, chỉ biết con vẫn làm việc đều đặn tại nhà, nhưng không phải ngày nào cũng có mặt ở một công ty.

Tôi hỏi vậy tại sao không nói cho mẹ biết. Con gái chỉ cười, bảo vì chồng không muốn nó đi làm.

Tôi càng nghe càng thấy khó hiểu. Theo lời con, chồng không cấm nó kiếm tiền. Nó chỉ không muốn vợ quay lại công sở, không muốn con đi học sớm, cũng không thích cảnh hai vợ chồng đều bận tối mắt.

Nghe đến đó, tôi vừa thấy nhẹ lòng vì con không hề ăn bám như người ta nói, vừa thấy có gì đó không ổn.

Con gái tôi có thu nhập, có năng lực, có thể tự kiếm tiền. Nhưng nếu công việc của nó chỉ được tồn tại trong phạm vi người chồng chấp nhận thì đó có thực sự là tự do?

Tôi hỏi con có muốn đi làm lại không. Nó im lặng một lúc rồi bảo hiện tại nó thấy cuộc sống như vậy ổn. Chồng lo kinh tế, nó chăm con và làm việc riêng, hai vợ chồng vẫn vui vẻ.

Tôi không biết nên mừng hay lo.

Người ngoài nhìn vào thấy một người phụ nữ ở nhà thì bảo cô ấy ăn bám. Người trong cuộc lại nói cô ấy đang có một công việc đem về thu nhập rất tốt. Còn tôi, sau khi biết sự thật, lại phát hiện điều khiến mình băn khoăn nhất chẳng phải chuyện con gái có kiếm được tiền hay không. Mà là một người phụ nữ có thể kiếm tiền nhưng không được tự quyết định cách mình làm việc, liệu có thực sự độc lập?

Có lẽ chuyện hôn nhân của con cái, người làm cha mẹ càng nhìn nhiều đôi khi càng khó đưa ra một câu trả lời đúng. Bởi thứ người ngoài thấy chưa chắc là sự thật, nhưng thứ con cái gọi là "ổn" cũng chưa chắc mãi mãi là ổn.