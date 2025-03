Nghe chuyên gia đề xuất giáo viên làm việc 8 tiếng/ngày ở trường mà tôi tủi thân: Sao nghề này nó quá "bạc"

Mới đây, một chuyên gia đề xuất giáo viên công lập làm việc 8 tiếng/ngày ở trường thu hút tranh luận từ nhiều phía. Đề xuất này nhằm mục đích tăng cường kỷ luật lao động và nâng cao hiệu quả công việc, nhưng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tính khả thi và sự phù hợp với đặc thù của nghề giáo.

Trước những quan điểm trái chiều, ý kiến của một cô giáo đăng tải trên một hội nhóm dành cho phụ huynh cũng nhận về sự chú ý. Cô cho rằng: Nếu không yêu trò, không yêu nghề thì rất nhiều giáo viên đã bỏ nghề. Theo cô, chuyên gia này không hiểu đặc thù của nghề giáo. Đằng sau 2, 3 tiết dạy trong ngày còn rất nhiều thứ liên quan đến học sinh và phụ huynh sau giờ học. Với những giáo viên nhiệt huyết, yêu nghề, có tâm thì chưa bao giờ nhàn. Thời gian làm việc 1 ngày không dưới 8 tiếng.

Giáo viên không chỉ đứng lớp dạy học mà còn phải soạn giáo án, chấm bài, theo dõi tiến bộ của học sinh, liên hệ với phụ huynh, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, và hoàn thành các thủ tục hành chính. Điều này đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Bản thân cô giáo này, dạy và cống hiến 25 năm cấp 3, bám trường, bám lớp giữa Thủ đô, đã thăng hạng 2 mà lương "vỏn vẹn" 13.862.900 đồng.

Có những ngày bận rộn trao đổi với phụ huynh đến mức không kịp nấu cơm cho con, có lúc vừa vào nhà vệ sinh vừa phải cầm điện thoại giải đáp thắc mắc cho phụ huynh. Đêm khuya, cô bật dậy vì chợt nghĩ ra cách giải một bài tập khó để hướng dẫn học sinh ôn thi HSG, khiến chồng không khỏi bực mình.

Lại có trường hợp học sinh lớp 11 mang thai, cô phải đau đầu tìm cách phối hợp với phụ huynh, làm sao để em không bị xấu hổ, vẫn có thể tiếp tục học hành và thi đại học. Những bữa cơm gia đình cũng không trọn vẹn khi chồng phải nhắc: "Tắt điện thoại đi em" – và đó không phải là lời nói quá, bởi sau giờ dạy ở trường, cô vẫn phải giải quyết hàng trăm công việc không tên khác.

Cô chia sẻ: "Tôi may mắn hơn nhiều đồng nghiệp khi trong 25 năm dạy học, có đến 21 năm làm chủ nhiệm lớp chọn với học sinh giỏi và phụ huynh thấu hiểu. Các thầy cô dạy lớp thường còn vất vả hơn rất nhiều".

Ảnh minh hoạ

1001 việc không tên sau giờ tan tầm

Cô giáo liệt kê công việc giáo viên những năm gần đây:

Dạy: Được phân công dạy Lý cấp 3, 3 khối 10, 11, 12 tức là 8-9 giáo án mới/tuần. Để soạn 1 giáo án hay thì ngày nào cũng đọc, soạn, xem, nghĩ… làm phiếu bài tập, chấm bài. Những giáo viên trẻ, hay chưa cứng tay thì mất rất, rất nhiều thời gian. Nhất là 3, 4 năm nay thay sách mới.

Giáo viên chủ nhiệm 1 lớp: Hoàn thành tỷ thứ hồ sơ của học sinh lớp chủ nhiệm trên các phần mềm, sổ viết tay, báo cáo tuần... Theo dõi học sinh lớp chủ nhiệm, cập nhật thông tin từng em. Các em học trên lớp như thế nào? Tiến bộ hay không? Liên hệ trao đổi phụ huynh 35 học sinh... Giáo viên đâu chỉ dạy hết giở về, còn bận hơn con mọn.

Các hoạt động ngoại khoá: Phối/kết hợp đoàn trường: Thi đua chào mừng 8/3, 20/11, 26/3. Gvcn có tâm thì hỗ trợ những hoạt động của lớp: Con muốn tổ chức trung thu, Noel, ngày 20/10, cô cũng phải nhìn, tư vấn, quản học sinh xem có làm ảnh hưởng gì tới trường không, ảnh hưởng việc học không. Gvcn yêu thương học sinh, muốn con phát triển toàn diện thì còn cố tổ chức đi thăm quan, đi trải nghiệm… 1 mớ việc đi kèm, đâu chỉ giải quyết ở trường. Tư vấn, định hướng nghề… rèn học sinh tích luỹ kĩ năng sống… Họp tổ, hợp trường, họp chi bộ và kèm 1 mớ việc về nhà hoàn thành.

"100 giáo viên trường mình thì có duy nhất 1 bà mẹ có con theo nghề giáo viên. Vì thấy nó không nhàn. Nếu chỉ 8h/ngày và về nhà không tiếp phụ huynh, hỗ trợ học sinh nữa thì chắc chúng tôi xin nhận. Nhưng nghề giáo nó không như thế. 8h ngồi ở trường, phụ huynh còn đi làm cong đuôi lên lấy đâu thời gian trao đổi với giáo viên. Các bố mẹ đi làm về tối mới cô ơi cô ơi. Hãy để yên để thầy cô có tâm huyết động lực yêu nghề bám trường bám lớp và ôm các con", cô giáo chia sẻ.

Tranh luận

Nhiều phụ huynh cho rằng, họ luôn nhìn thấy nghề giáo là một nghề đầy áp lực và vất vả. Vì thế, họ luôn dành sự biết ơn sâu sắc đến các thầy cô đã dạy dỗ con mình, và cũng không quên dạy con về lòng biết ơn đó. Từ thuở nhỏ khi còn đi học cho đến bây giờ, khi có con cắp sách đến trường, họ đã gặp rất nhiều thầy cô tận tâm, yêu nghề và luôn đặt học sinh lên hàng đầu.

"Nhà tôi chỉ có một đứa con, từ ngày bé học mầm non đến giờ đã lên lớp 10, con luôn được học dưới sự dìu dắt của những thầy cô tâm huyết, dù là giáo viên chủ nhiệm hay giáo viên bộ môn. Đặc biệt, các cô chủ nhiệm luôn nắm bắt rõ ưu điểm, nhược điểm, tâm lý và hoàn cảnh riêng của con để có cách đồng hành phù hợp.

Tôi vẫn nhớ tên từng thầy cô đã dạy con (dù đôi lúc có quên nhưng rồi lại nhớ ra), và tôi thường kể cho con nghe về những kỷ niệm với thầy cô mỗi khi có dịp. Tôi luôn khuyến khích con tự học, nhưng có những năm tôi cho con học thêm để nhờ cô rèn nề nếp, còn những năm con tự học được thì tôi không ép. Dù có học thêm hay không, các cô vẫn luôn vui vẻ, nhiệt tình và hoàn thành trách nhiệm của một người thầy. Tôi thầm cảm ơn họ rất nhiều", một ông bố chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng nghề nào cũng có áp lực riêng. Họ so sánh nghề giáo với những nghề khác như công nhân hay nhân viên văn phòng, và cho rằng giáo viên không phải là nghề duy nhất phải đối mặt với khó khăn. Họ nhấn mạnh rằng giáo viên có thời gian nghỉ hè dài hơn so với nhiều ngành nghề khác, coi đó là một lợi thế. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng lương của giáo viên không quá thấp so với mặt bằng chung, và nếu cảm thấy không hài lòng, họ có thể chuyển sang nghề khác.

Một người thẳng thắn: "Nghề nào chả vất vả. Không chịu được thì viết đơn nghỉ việc, đừng đem chuyện yêu nghề ra kể lể. Yêu nghề thì đã không than vãn nó bạc bẽo thế này thế nọ. Nghề giáo đúng là cần được tôn trọng, nhưng nói về vất vả thì nhiều nghề còn vất vả hơn. Công nhân phải tăng ca, nhân viên khu công nghiệp cũng phải mang việc về nhà, thậm chí có người còn phải đền tiền khi làm sai. Nghề nào chả có rủi ro?".

Có người còn gay gắt khuyên, nếu cô giáo cảm thấy áp lực quá thì tìm việc khác mà làm. Bản thân họ cũng có bằng đại học, làm việc từ 7h30 sáng đến 8h tối mới về, lương 13 triệu một tháng. Công việc cũng đầy áp lực: Doanh số, sếp, khách hàng, sai sót còn phải đền tiền. Thời buổi cạnh tranh, giữ được việc đã là may mắn. Kêu thì nhiều nhưng chả thấy ai nghỉ việc cả. Chưa kể còn tranh nhau để được vào biên chế.

Dù có tranh cãi, tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng nghề giáo là một nghề cao quý với nhiều đặc thù riêng. Áp lực và vất vả của nghề giáo là có thật, và điều này cần được xã hội nhìn nhận một cách công bằng.

Đề xuất giáo viên công lập làm việc 8 tiếng/ngày tại trường là một ý tưởng có thể mang lại những thay đổi tích cực, nhưng cần được xem xét kỹ lưỡng để phù hợp với đặc thù của nghề giáo. Thay vì áp dụng một cách cứng nhắc, cần có sự linh hoạt và hỗ trợ từ phía nhà trường và xã hội để đảm bảo rằng giáo viên có thể làm việc hiệu quả mà vẫn giữ được sự cân bằng trong cuộc sống.